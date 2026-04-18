Sân khấu kết hợp bùng nổ

Tuần thứ hai của lễ hội âm nhạc Coachella 2026 chính thức bắt đầu, nhanh chóng dồn mọi sự chú ý vào sân khấu trình diễn của headliner Sabrina Carpenter Trong đó, khoảnh khắc bùng nổ và thu hút lượng thảo luận lớn nhất mạng xã hội chính là màn kết hợp bất ngờ giữa nữ ca sĩ cùng biểu tượng văn hóa đại chúng Madonna.

Tiết mục kết hợp của Sabrina Carpenter và Madonna tại Coachella 2026

Màn kết hợp diễn ra ngay sau khi Sabrina Carpenter kết thúc ca khúc Juno. Tiếng beat và âm thanh búng tay mang tính biểu tượng của bản hit Vogue vang lên, lập tức làm chấn động toàn bộ khán đài. Sân khấu chung của hai thế hệ nghệ sĩ kéo dài qua 3 tiết mục liên tiếp, bắt đầu với Vogue, tiếp nối bằng một ca khúc collab hoàn toàn mới chưa ra mắt và khép lại bằng siêu hit Like A Prayer .

Sân khấu kết hợp chấn động của Sabrina và Mandonna

Mở màn với Vogue , không gian sân khấu và luồng phát sóng bị phủ một lớp filter trắng đen nhuốm màu điện ảnh Hollywood cổ điển. Bố cục dàn dựng mô phỏng đại lộ Broadway sầm uất với các biển hiệu neon khổng lồ nhấp nháy liên tục. Bối cảnh hoành tráng này làm nền cho màn đọ dáng cực nét của hai biểu tượng nhạc Pop trên hệ thống cầu thang đồ sộ, tái hiện những động tác vogueing kinh điển.

Sự chuyển giao thị giác xuất hiện ngay khi giai điệu của ca khúc mới vang lên. Dải màu trắng đen vỡ vụn, trả lại hệ màu thực rực rỡ. Backdrop chuyển sang sắc đỏ với đồ họa đám đông cuồng nhiệt, kết hợp hệ thống đèn laser chớp nhoáng biến sân khấu thành một mega-club thực thụ. Đường băng kéo dài giữa biển người trở thành tâm điểm để Madonna và Sabrina Carpenter sải bước, mang đến những màn tương tác tự tin và lơi lả.

Sự kết hợp giữa 2 ngôi sao nhạc Pop nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán khắp mạng xã hội

Cao trào của set diễn bùng nổ ở phần kết cùng Like A Prayer . Hệ thống ánh sáng đổi sang tone vàng rực rỡ, chiếu rọi từ trên cao tạo cảm giác thiêng liêng. Điểm nhấn lớn nhất là sự xuất hiện đồng loạt của dàn hợp xướng phúc âm quy mô lớn trong trang phục đen, phủ kín hai bên. Sự cộng hưởng giữa giọng hát của hai nghệ sĩ, âm thanh dàn đồng ca và hiệu ứng ánh sáng đã tạo nên bối cảnh hoành tráng, nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán ngay sau khi set diễn khép lại.

“Mỹ nhân thế hệ mới” được ví như Madonna 2.0

Sự kết hợp giữa Sabrina Carpenter và Madonna trên sân khấu Coachella không chỉ thu hút truyền thông bởi yếu tố bất ngờ, mà còn cho thấy sự tương đồng mạnh mẽ giữa hai thế hệ nghệ sĩ Pop. Nhiều ý kiến ví von Sabrina như một "Madonna thế hệ mới" thông qua những bước chuyển mình rõ rệt trong sự nghiệp và phong cách biểu diễn.

Giống như cách Madonna từng khuynh đảo làng nhạc ở kỷ nguyên Like A Virgin hay True Blue, Sabrina Carpenter hiện tại cũng có những bước tiến tương tự. Rũ bỏ hoàn toàn lớp áo "công chúa Disney" an toàn và nhạt nhòa, cô chuyển hướng sang phong cách trưởng thành và táo bạo hơn. Việc nữ ca sĩ sinh năm 1999 thường xuyên diện corset, tất đùi viền ren hay trình diễn vũ đạo mang hơi hướm vintage pin-up được ghi nhận là sự thể hiện tinh thần tự do. Đó là hình ảnh người phụ nữ hoàn toàn làm chủ sân khấu và cơ thể mình, vượt khỏi mục đích chiều lòng ánh nhìn nam giới.

Bên cạnh đó, định hướng nghệ thuật của cả hai có tính tương đồng cao. Các set diễn của Madonna và Sabrina luôn đi theo concept rõ ràng, mang đậm hơi thở nhạc kịch Broadway. Sự pha trộn giữa yếu tố cổ điển và thông điệp hiện đại là công thức tạo nên dấu ấn thị giác mạnh mẽ. Hơn thế nữa, nếu Madonna từng dùng âm nhạc để châm biếm định kiến xã hội, Sabrina Carpenter cũng cho thấy sự nhạy bén khi biến câu chuyện dư luận thành chất liệu viral. Những đoạn outro thay đổi liên tục trong Nonsense hay sự mỉa mai duyên dáng trong Please Please Please là minh chứng cho việc cô biết cách biến sự chú ý của công chúng thành nghệ thuật.

Sự xuất hiện chung của hai ngôi sao mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt với nền công nghiệp âm nhạc. Trước năm 2006, Coachella mặc định là "thánh địa" của dòng nhạc Indie, Rock và Alternative, trong khi nhạc Pop bị giới chuyên môn xem là dòng nhạc thương mại không phù hợp.

Năm 2006, Madonna là người phá vỡ tiền lệ đó khi trở thành siêu sao nhạc Pop đầu tiên biểu diễn tại khu vực Sahara Tent. Sự kiện này đập tan định kiến, chứng minh nhạc Pop hoàn toàn có sức hút tại các lễ hội âm nhạc quy mô lớn. Sân khấu lịch sử của Madonna là cột mốc dọn đường cho kỷ nguyên Pop hóa của Coachella, tạo tiền đề để các thế hệ sau như Beyoncé, Lady Gaga, Ariana Grande và nhóm nhạc BLACKPINK vươn lên vị trí headliner.

Đúng 20 năm sau khi đơn độc mở đường cho nhạc Pop tại Coachella, Madonna đã trở lại sân khấu này. Lần này, Madonna xuất hiện để hỗ trợ Sabrina Carpenter, một ngôi sao nhạc Pop thế hệ mới. Khoảnh khắc này được xem là một vòng lặp hoàn hảo của lịch sử âm nhạc.