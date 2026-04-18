HIEUTHUHAI khoe body “cực phẩm” cơ bắp cuồn cuộn, tái hiện vũ đạo từng gây tranh cãi tại concert Anh Trai Say Hi

Tối 18/4, Anh Trai Say Hi Day 9 đã chính thức diễn ra tại Khu đô thị Vạn Phúc City (TP. Thủ Đức, TP.HCM). Dù đã đi đến chặng thứ 9, sức nóng của concert này vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt khi liên tục thu hút đông đảo khán giả và người hâm mộ theo dõi. Trong số các “anh trai”, HIEUTHUHAI tiếp tục là cái tên nằm trong “tầm ngắm”, đặc biệt với lượng fan nữ áp đảo luôn dõi theo từng khoảnh khắc xuất hiện của anh trên sân khấu.

Không chỉ gây chú ý bởi thần thái trình diễn ngày càng tự tin, HIEUTHUHAI còn khiến mạng xã hội “dậy sóng” khi xuất hiện với diện mạo hoàn toàn khác biệt. Nam rapper khoe body săn chắc, cơ bắp rõ nét với thành quả của quá trình tập luyện nghiêm túc trong thời gian dài. Từ vóc dáng có phần thư sinh trước đây, HIEUTHUHAI hiện tại được nhận xét đã “lột xác” rõ rệt, mang đến hình ảnh trưởng thành, nam tính và có phần táo bạo hơn. Những khoảnh khắc zoom cận body của anh nhanh chóng lan truyền, trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi.

Điểm nhấn đáng chú ý trong đêm diễn còn nằm ở tiết mục Love Sand. Màn trình diễn được đầu tư về cả âm nhạc lẫn vũ đạo, tạo nên bầu không khí vừa nóng bỏng vừa cuốn hút. Trong đó, khoảnh khắc HIEUTHUHAI xuất hiện với chiếc thắt lưng da và thực hiện loạt động tác vũ đạo mang tính gợi cảm đã khiến khán giả bên dưới không khỏi phấn khích.

Tuy nhiên, cũng chính phần trình diễn này lại tiếp tục làm dấy lên tranh cãi. Nhiều ý kiến cho rằng việc HIEUTHUHAI tái hiện lại những động tác vũ đạo từng gây tranh luận trước đó là khá nhạy cảm, đặc biệt khi là khi chương trình có nhiều khán giả trẻ. Bên cạnh những lời khen ngợi về sự táo bạo và khả năng làm chủ sân khấu, không ít khán giả vẫn bày tỏ quan điểm trái chiều, cho rằng nam rapper nên tiết chế để phù hợp hơn với số đông.

Trước đó, HIEUTHUHAI từng vướng phải làn sóng tranh luận khi biểu diễn tại concert Anh Trai Say Hi tổ chức ở Las Vegas (Mỹ). Thời điểm này, phần vũ đạo mang màu sắc gợi cảm của nam ca sĩ bị một bộ phận khán giả nhận xét là “quá đà”, chưa thực sự phù hợp với hình ảnh hiền lành, lịch lãm mà khán giả đã quen thuộc.

Sự việc nhanh chóng tạo nên luồng ý kiến đa chiều. Dù vậy, có không ít người bênh vực, cho rằng đây chỉ là vũ đạo từng xuất hiện trong chương trình và cũng là sự thử nghiệm cho hình ảnh trưởng thành hơn của HIEUTHUHAI.