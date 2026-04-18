Đầu tháng 4/2026, Nana và T.O.P gây chú ý khi hợp tác trong MV Studio54. Album Another Dimension của T.O.P đánh dấu màn comeback sau nhiều năm vắng bóng của anh cả BIGBANG thu hút sự quan tâm từ đông đảo fan nhạc. Trong đó, MV Studio54 trở thành sân khấu để Nana phô diễn nhan sắc và khả năng diễn xuất cực ăn ý với T.O.P.

Vai diễn “nàng thơ” của cô không đi theo lối mòn gợi cảm hay thanh lịch thường thấy. Nana xuất hiện với diện mạo gai góc, mái tóc đỏ cắt bằng, lớp trang điểm cố ý lem luốc và phong cách thời trang avant-garde đầy thách thức. Nhân vật mà cô thể hiện không có ranh giới rõ ràng giữa thiện và ác, vừa là đối trọng vừa là tri kỷ của T.O.P trong một không gian mang tính siêu thực. Ánh mắt ám ảnh, nụ cười vô hồn và cách kiểm soát biểu cảm khiến người xem liên tưởng trực tiếp đến dư âm từ Mask Girl - tác phẩm đưa Nana lên hàng diễn viên thực lực.

Nana được đánh giá là một trong số ít nữ nghệ sĩ được nhận xét có đủ khí chất để “cân” vẻ phong trần, dị biệt của T.O.P. Cả hai đứng cạnh nhau tạo nên những khung hình "fine art”, mỗi chuyển động đều giống như một phân cảnh điện ảnh được tính toán kỹ lưỡng. Một người là “mỹ nhân đẹp nhất thế giới”, người còn lại là biểu tượng nhan sắc Kpop thế hệ thứ hai - sự kết hợp khiến người hâm mộ không thể bỏ lỡ. Sau MV này, sự nghiệp Nana cũng trở thành topic được công chúng bàn luận.

Hành trình 17 năm của Nana là một đường zig-zag bất ổn định, hào quang luôn đi kèm với áp lực. Ra mắt năm 2009 trong đội hình bổ sung của After School, Nana bước vào một hệ thống hoạt động đặc thù với mô hình “tốt nghiệp - nhập học”. Điều này khiến đội hình nhóm liên tục thay đổi, kéo theo sự bất ổn trong định hướng cá nhân của từng thành viên. Ngay từ những năm đầu, cô đã phải hoạt động trong một nhóm nhạc không ổn định.

Giai đoạn 2010 - 2013, Nana cùng Raina và Lizzy thành lập Orange Caramel, nhóm nhỏ gây sốt với phong cách quirky và tạo nên những bản hit lan toả châu Á như Catallena, Romance Shanghai hay Lipstick. Dù nhanh chóng nổi tiếng, Nana vẫn thường xuyên bị chỉ trích về khả năng ca hát, bị gắn mác “bình hoa di động” suốt nhiều năm.

Sau cú ngã chấn thương năm 2013 và sự suy yếu của After School do mô hình hoạt động thiếu ổn định, Nana dần rơi vào thế bế tắc khi con đường idol không còn nhiều đất phát triển. Từ năm 2015, After School “đóng băng” và Orange Caramel qua thời hoàng kim, Nana buộc phải tìm hướng đi mới. Trong suốt giai đoạn 2017-2022, Nana là thành viên After School hiếm hoi ở lại Pledis Entertainment nhưng không ra mắt sản phẩm âm nhạc hay đi diễn, thay vào đó dồn toàn lực cho phim ảnh.

Quyết định lấn sân diễn xuất với The Good Wife năm 2016 đã đánh dấu bước ngoặt rõ rệt, chuyển từ idol sang diễn viên. Sau đó, những vai diễn trong Kill It , Justice , Memorials giúp cô dần xây dựng hình ảnh diễn viên nghiêm túc. Năm 2023 đánh dấu đỉnh cao mới khi cô bùng nổ toàn cầu với Mask Girl . Vai Kim Mo Mi không chỉ giúp Nana chứng minh năng lực diễn xuất mà còn đưa cô vào hàng ngũ diễn viên hạng A.

Năm 2023 đánh dấu đỉnh cao mới khi cô bùng nổ toàn cầu với Mask Girl. Vai Kim Mo Mi không chỉ giúp Nana chứng minh năng lực diễn xuất mà còn đưa cô vào hàng ngũ diễn viên hạng A

Đến năm 2025, khi thử trở lại âm nhạc với album kỷ niệm 16 năm hoạt động cùng MV chủ đề GOD, Nana phải đối mặt với thực tế khắc nghiệt của thị trường đã thay đổi. Âm nhạc đậm tính cá nhân cùng hình ảnh cá tính và xu hướng cùng sự cạnh tranh của idol gen 4, 5 khiến sản phẩm của cô không đạt được hiệu ứng như kỳ vọng.

Tháng 11/2025, Nana gặp biến cố mới khi một tên cướp đột nhập vào nhà riêng và hành hung mẹ cô. Trong tình huống nguy cấp, Nana đã trực tiếp khống chế đối tượng. Tuy nhiên, sự việc không dừng lại ở đó khi đến tháng 1/2026, cô bị chính kẻ này kiện ngược với cáo buộc nghiêm trọng. Vụ kiện đẩy Nana vào một vòng xoáy dư luận mới, nơi cô một lần nữa phải đối diện với khủng hoảng truyền thông. Nhìn vào 17 năm hoạt động, sự nghiệp của Nana gần như chưa từng có một giai đoạn “yên ả” đúng nghĩa.

Một trong những áp lực lớn nhất sự nghiệp Nana đến từ lợi thế ngoại hình. Ngay từ thời điểm debut, Nana đã gây chú ý bởi chiều cao vượt trội chuẩn người mẫu và gương mặt cá tính, thần thái thu hút rất riêng. Nhờ ngoại hình, Nana trở thành nam châm hút fan trong nhóm nhạc. Tuy nhiên, danh xưng “mỹ nhân đẹp nhất thế giới” của Nana đẩy cô vào 1 bi kịch khác của làng giải trí.

Trong 2 năm 2014-2015, chuyên trang TC Candler công bố Nana là mỹ nhân đẹp nhất thế giới. Gương mặt của cô được đánh giá hội tụ tỷ lệ vàng, kết hợp hài hòa giữa nét sắc sảo phương Tây và vẻ thanh tú phương Đông.

Thế nhưng, tại chính quê nhà, danh hiệu này lại châm ngòi cho làn sóng phản ứng trái chiều. Một bộ phận công chúng cho rằng Nana chưa đủ tầm để vượt qua những biểu tượng nhan sắc như Song Hye Kyo, Kim Tae Hee, Jun Ji Hyun hay Son Ye Jin. Từ đó, cô trở thành mục tiêu của dư luận.

Không dừng lại ở tranh cãi thẩm mỹ, đời tư của Nana cũng bị đào xới. Những hình ảnh từ thời tham gia các cuộc thi người mẫu bị lôi lại để nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ. Áp lực này khiến chính cô nhiều lần thừa nhận cảm thấy tội lỗi khi nhận danh hiệu, thậm chí không dám tự nhận mình đẹp.

Sự nổi tiếng về nhan sắc cũng che mờ nỗ lực của Nana. Công chúng nhìn nhận Nana như “mỹ nhân số 1 thế giới” nhưng không có tài năng đáng kể. Phải mất đến 1 thập kỷ để Nana được công nhận như 1 diễn viên thực thụ. Từ những vai phụ mờ nhạt đến những nhân vật tâm lý nặng đô, Nana đã phải từng bước phá bỏ định kiến mà chính danh hiệu hào nhoáng kia mang lại.

Ở thời điểm hiện tại, khi đã đi qua gần hai thập kỷ hoạt động, Nana không còn là “bình hoa di động” hay “gương mặt đẹp nhất thế giới” đơn thuần. Nana là một ngôi sao có cá tính, liên tiếp thử thách bản thân qua những cột mốc sự nghiệp mới. Dù không còn là idol được săn đón, Nana vẫn là một trong những mỹ nhân nổi tiếng nhất của Kpop, sự nghiệp nhiều gian truân nhưng cực kỳ truyền cảm hứng.