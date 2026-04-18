Chi Pu dự concert Jessica, chúc mừng sinh nhật công chúa Kpop tại Việt Nam

Tối 18/4, Jessica Jung chính thức tổ chức concert Reflections tại TP.HCM, đánh dấu lần hiếm hoi nữ ca sĩ mang tour diễn cá nhân đến Việt Nam. Đáng chú ý, đêm diễn được tổ chức đúng vào ngày sinh nhật của Jessica, biến concert trở thành một buổi kỷ niệm đặc biệt khi cô trực tiếp đón tuổi mới cùng người hâm mộ Việt.

Jessica trong concert Reflections tại TP.HCM

Trên sân khấu, Jessica mang đến loạt tiết mục quen thuộc trong sự nghiệp solo như Wonderland, Beep Beep, Celebrate… Điểm nhấn lớn nhất là phần mashup các bản hit đình đám thời còn hoạt động cùng Girls' Generation như Into The New World, I Got A Boy, The Boys. Đây cũng là set diễn từng gây sốt toàn châu Á khi được trình diễn tại concert mở màn của cô vào tháng 12/2025.

Chi Pu đích thân đi dự concert Jessica

Chi Pu cực kì xinh đẹp trên hàng ghế khán giả

Xuất hiện với phong độ ổn định, Jessica gây ấn tượng với nguồn năng lượng tươi sáng cùng nhan sắc gần như không thay đổi so với thời kỳ hoàng kim. Bên dưới khán đài, sự xuất hiện của Chi Pu nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nữ nghệ sĩ diện váy ôm sát, khoe hình thể quyến rũ, liên tục theo dõi và cổ vũ các phần trình diễn của Jessica.

Jessica tươi tắn mở màn concert Việt Nam - hôm nay là sinh nhật của Jessica

Không chỉ có mặt trực tiếp, Chi Pu còn chia sẻ story trên Instagram, đăng tải video Jessica biểu diễn mở màn concert kèm lời chúc mừng sinh nhật. Khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến mối quan hệ giữa hai nghệ sĩ trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi. Một hành động nhỏ nhưng đủ để tạo nên hiệu ứng lớn, đặc biệt khi diễn ra ngay tại Việt Nam.

Chi Pu đăng story chúc mừng Jessica (ảnh cap màn hình)

Mối quan hệ giữa Jessica và Chi Pu

Mối quan hệ giữa Chi Pu và Jessica Jung nên duyên cả hai cùng tham gia chương trình thực tế đình đám Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng (mùa 4 - 2023) tại Trung Quốc. Trong suốt quá trình tham gia chương trình, dù không thường xuyên chung đội ở các vòng công diễn, cả hai vẫn có nhiều tương tác đáng chú ý ở hậu trường. Việc cùng là nghệ sĩ quốc tế hoạt động tại thị trường Trung Quốc tạo nên sự đồng cảm nhất định, từ đó giúp họ dễ dàng gần gũi hơn. Khán giả từng ghi nhận nhiều khoảnh khắc Jessica nhún nhảy theo phần trình diễn của Chi Pu, hay cả hai thoải mái trò chuyện, chụp ảnh cùng nhau.

Chi Pu và Jessica quen nhau từ Đạp Gió 2023 (ảnh: FBNV)

Sau chương trình, mối quan hệ này tiếp tục được duy trì. Vào tháng 8/2023, Chi Pu và Jessica từng bị bắt gặp ngồi cạnh nhau tại concert của Amber Liu ở Trung Quốc. Cả hai xuất hiện giản dị, tương tác tự nhiên và cùng cổ vũ nhiệt tình cho người bạn chung. Đây được xem là một trong những bằng chứng rõ nét nhất cho tình bạn vượt khỏi khuôn khổ công việc.

Cả hai từng cùng nhau đi concert Amber ở Trung Quốc (ảnh: FBNV)

Trên mạng xã hội, Chi Pu từng đăng tải hình ảnh chụp cùng Jessica và dàn nghệ sĩ quốc tế kèm dòng chia sẻ “Họ là thanh xuân của tôi”, cho thấy sự trân trọng đặc biệt dành cho đàn chị Kpop. Ở chiều ngược lại, Jessica cũng nhiều lần tương tác, thể hiện sự ủng hộ dành cho Chi Pu trên các nền tảng như Instagram hay Weibo.

Mỗi lần xuất hiện chung, cả hai thường trở thành tâm điểm so sánh nhan sắc. Công chúng đánh giá Chi Pu và Jessica sở hữu visual “một chín một mười”, cùng theo đuổi phong cách sang trọng nhưng vẫn có dấu ấn riêng. Sự tương đồng này càng khiến những khung hình chung của họ dễ dàng gây sốt.

Chi Pu và Jessica là những nhan sắc đình đám của Đạp Gió 2023 (ảnh: FBNV/X)

Tính đến năm 2026, mối quan hệ giữa Chi Pu và Jessica vẫn được xem là một trong những tình bạn quốc tế hiếm hoi bước ra từ Đạp Gió và duy trì được sự gắn kết. Dù mỗi người phát triển sự nghiệp ở những thị trường khác nhau, họ vẫn giữ liên lạc và sẵn sàng ủng hộ đối phương trong những dịp đặc biệt, như cách Chi Pu xuất hiện tại concert Reflections ở TP.HCM.

2 thập kỷ của "công chúa băng giá"

Jessica thời còn là thành viên SNSD (ảnh: deselim)

Jessica Jung (tên thật Jung Soo-yeon) là một trong những biểu tượng tiêu biểu của Kpop thế hệ thứ 2, nổi tiếng với vai trò ca sĩ, diễn viên, người mẫu và doanh nhân thời trang. Ra mắt cùng Girls' Generation vào năm 2007 dưới trướng SM Entertainment, Jessica nhanh chóng nổi tiếng với vai trò là giọng ca chủ lực.

Với chất giọng cao, trong trẻo cùng hình ảnh sang chảnh, cô góp phần tạo nên thành công của loạt hit quốc dân như Gee, Genie, The Boys, I Got a Boy,... Đây cũng là giai đoạn đưa Jessica lên hàng ngũ những thần tượng Kpop có tầm ảnh hưởng toàn cầu. Jessica nổi tiếng với danh xưng "công chúa Kpop", là trend-setter đời đầu và có độ nhận diện cũng như fanbase mạnh mẽ tại Việt Nam.

Nhóm nữ quốc dân SNSD (ảnh: SM)

Năm 2014, Jessica rời nhóm trong sự bàng hoàng. Sau đó, cô theo đuổi con đường solo và thành lập thương hiệu riêng. Tuy nhiên, thời gian này, Jessica bị hạn chế lên sóng ở Hàn Quốc. Các sản phẩm âm nhạc như With Love, J hay Wonderland không còn đạt độ phủ sóng như thời điểm hoàng kim cùng nhóm. Việc ra mắt 2 cuốn sách kể về đời sống thần tượng cũng kéo theo suy đoán xích mích với các thành viên SNSD. Do đó, Jessica bị cuốn vào tranh cãi suốt nhiều năm, bị một bộ phận fan nhóm SNSD quay lưng.

Sau gần hai thập kỷ hoạt động, Jessica vẫn duy trì được độ nhận diện và vị thế riêng trong làng giải trí châu Á (ảnh: Weibo nhân vật)

Jessica mở rộng hoạt động sang thị trường Trung Quốc và tạo cú hích lớn khi tham gia Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 2022 (mùa 3). Việc giành vị trí Á quân giúp cô tái khẳng định sức hút, đồng thời xây dựng lại hình ảnh trong một thị trường mới.

Sau gần hai thập kỷ hoạt động, Jessica vẫn duy trì được độ nhận diện và vị thế riêng trong làng giải trí châu Á. Concert tại TP.HCM không chỉ là một điểm dừng trong tour diễn, mà còn cho thấy sức ảnh hưởng bền bỉ của “công chúa băng giá” - người vẫn có thể tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ, như cách cô và Chi Pu khiến mạng xã hội Việt dậy sóng chỉ với một lần hội ngộ.