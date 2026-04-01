Mỹ nhân người Hàn được Chi Pu nâng đỡ ở Việt Nam là ai?

Chiều ngày 30/3/2026, Chi Pu chính thức công bố thành lập công ty giải trí mang tên C-Global Entertainment. Ngay trong buổi họp báo ra mắt, danh tính các nghệ sĩ độc quyền đầu tiên đã được hé lộ, trong đó cái tên gây chú ý là Lee Rayeon. Việc một cựu thần tượng K-pop quyết định đầu quân cho một công ty giải trí Việt Nam và nhắm đến việc hoạt động chuyên nghiệp tại V-pop ngay lập tức thu hút sự chú ý của công chúng. Nhiều ý kiến ví von mỹ nhân sinh năm 2001 đang đi theo con đường tiến thân vào showbiz Việt tương tự như đàn chị Hari Won.

Lee Rayeon thực tế đã sở hữu một lượng người hâm mộ Việt Nam cực kỳ hùng hậu từ trước khi chính thức về chung nhà với Chi Pu, nhờ vào chuỗi hoạt động sôi nổi từ Hàn Quốc sang đến Việt Nam.

Sinh năm 2001, Lee Rayeon sở hữu chiều cao 1m67 cùng thế mạnh ngôn ngữ đáng nể khi có thể giao tiếp trôi chảy bằng tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Quảng Đông. Năm 2020, cô debut dưới tư cách thành viên của nhóm nhạc nữ FANATICS, trực thuộc công ty quản lý Fascino Entertainment.

Dù được đánh giá cao về ngoại hình, hoạt động của nhóm nhạc này không mấy nổi bật giữa thị trường K-pop khắc nghiệt. Nhằm tìm kiếm cơ hội, đến năm 2021, Lee Rayeon quyết định tham gia vào chương trình thực tế sống còn Girls Planet 999. Đây là sân chơi quy tụ 99 thực tập sinh đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản để cạnh tranh suất ra mắt trong một nhóm nhạc nữ toàn cầu.

Xuyên suốt hành trình tại Girls Planet 999, Rayeon luôn đảm nhận vị trí hát chính, thể hiện kỹ thuật thanh nhạc nổi bật qua các sân khấu như The Fifth Season hay Oh My God. Tuy nhiên, cô phải dừng bước khá sớm ở hạng 23 bảng K-Group.

Sau khi FANATICS đóng băng hoạt động và rời công ty cũ, bước ngoặt lớn nhất thực sự đưa tên tuổi Lee Rayeon bùng nổ tại Việt Nam chính là quyết định tham gia chương trình truyền hình thực tế về hẹn hò mang tên Đảo Thiên Đường vào năm 2024. Ngay từ tập đầu tiên xuất hiện tại nhà chung, mỹ nhân người Hàn đã lập tức chiếm trọn ống kính nhờ phong cách thời trang ấn tượng và nhan sắc nổi bật. Khả năng ngoại ngữ xuất sắc một lần nữa trở thành công cụ đắc lực giúp cô ghi điểm cực kỳ mạnh mẽ.

Yếu tố khiến Lee Rayeon thành hiện tượng truyền thông tại Việt Nam trong Đảo Thiên Đường xuất phát từ những diễn biến tình cảm nhiều nút thắt của cô trong chương trình. Việc Rayeon kiên định tình cảm nhưng cuối cùng bị người chơi nam Michael Trương thay đổi quyết định ở phút chót đã tạo nên làn sóng bàn tán lớn trên mạng xã hội. Sự việc này giúp Lee Rayeon nhận về sự đồng cảm khổng lồ từ khán giả Việt, các bài đăng bênh vực cô liên tục lọt top thịnh hành trên TikTok và Facebook.

Phần đông công chúng thể hiện sự bức xúc trước cách hành xử thiếu dứt khoát của người chơi nam, đồng thời dấy lên một làn sóng bảo vệ và đồng cảm sâu sắc dành cho Lee Rayeon. Từ khóa liên quan đến cô liên tục lọt vào danh sách tìm kiếm thịnh hành, lượng người theo dõi trên tài khoản Instagram cá nhân của nữ nghệ sĩ cũng tăng vọt chỉ trong một thời gian ngắn.

Chính hiệu ứng truyền thông khổng lồ từ câu chuyện tình cảm tại Đảo Thiên Đường đã mang về cho Lee Rayeon một lượng tương tác đột biến trên các nền tảng mạng xã hội cá nhân. Giúp cô từ một cựu thần tượng K-pop xa lạ trở thành cái tên quen mặt với khán giả đại chúng Việt Nam.

Có thể thấy, với nền tảng kỹ năng ca hát, vũ đạo từng được rèn luyện tại Hàn Quốc cộng hưởng cùng độ nhận diện sẵn có với khán giả Việt sau Đảo Thiên Đường, màn ra mắt của Lee Rayeon đang nhận được nhiều sự chú ý. Việc đầu quân cho công ty giải trí của Chi Pu mở ra cho cô cơ hội tiếp cận sâu hơn với thị trường V-pop. Hiện tại, nhiều khán giả cũng đặt kỳ vọng nữ nghệ sĩ sinh năm 2001 có thể gặt hái thành công và tạo dựng được vị trí riêng tại làng giải trí Việt Nam, tương tự như con đường mà đàn chị Hari Won đã từng làm được trước đó.