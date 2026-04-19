Justin Bieber chính thức trở lại Coachella tuần 2

13h20 ngày 19/4 (giờ Việt Nam), Justin Bieber chính thức trở lại sân khấu chính của Coachella trong tuần thứ hai của lễ hội. Ngay từ trước giờ G, khu vực main stage đã rơi vào tình trạng quá tải khi lượng khán giả đổ về đông hơn rõ rệt so với tuần 1, tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt hiếm thấy. Theo ghi nhận, màn xuất hiện của Justin Bieber tiếp tục thu hút đám đông lớn nhất toàn bộ lễ hội, với khoảng 125.000 người có mặt trực tiếp.

Justin Bieber chính thức trở lại Coachella tuần 2

Vẫn set up sân khấu và tạo hình đơn giản như tuần trước

Vẫn trung thành với sân khấu tối giản đã tạo dấu ấn trước đó, Justin Bieber mở màn bằng loạt ca khúc thuộc album Swag, duy trì setlist âm nhạc thiên về cảm xúc và chiều sâu. Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn nhất so với tuần 1 nằm ở cách anh tương tác với khán giả. Thay vì đứng cố định trên sân khấu, nam ca sĩ chủ động di chuyển xuống khu vực khán đài, trực tiếp hòa mình vào đám đông.

Justin Bieber di chuyển xuống khán đài

Rất nhiều fan may mắn được tiếp xúc và ôm lấy Justin trong lúc anh hát

Khoảnh khắc Justin Bieber vừa hát vừa bước giữa vòng vây người hâm mộ nhanh chóng trở thành tâm điểm. Anh không né tránh sự tiếp cận gần gũi mà ngược lại, thoải mái đứng lại để fan ôm chầm, tương tác trực tiếp trong không gian gần như không có khoảng cách. Sự chủ động này khiến năng lượng sân khấu được đẩy lên cao trào, đồng thời tạo nên một trải nghiệm kết nối mạnh mẽ hơn so với tuần trước.

Justin Bieber xuống tận khán đài hát với fan

Hiệu ứng khổng lồ của Bieberchella

Sự xuất hiện của Justin Bieber tại Coachella 2026 không đơn thuần là một màn biểu diễn âm nhạc, mà đã nhanh chóng vượt khỏi khuôn khổ của một sân khấu lễ hội để trở thành hiện tượng văn hóa toàn cầu. Trong bối cảnh ngành công nghiệp giải trí ngày càng phụ thuộc vào dữ liệu số và sức lan tỏa mạng xã hội, màn tái xuất này đã thiết lập một chuẩn mực mới về “quyền lực truyền thông” của một nghệ sĩ pop ở thời đại streaming.

Ngay sau đêm diễn Tuần 1 vào ngày 11/04/2026, hiệu ứng lan tỏa gần như lập tức phản ánh qua các con số. Chỉ trong vòng 24 giờ tiếp theo, lượng stream các ca khúc của Justin Bieber tại thị trường Mỹ đạt 24,6 triệu lượt nghe - mức cao nhất trong năm 2026 tính đến thời điểm hiện tại, đồng thời là cú tăng trưởng mạnh nhất kể từ khi anh phát hành album Swag vào tháng 07/2025. Riêng ca khúc Yukon , từng được đề cử Grammy, ghi nhận mức tăng 21% và chạm mốc 1,3 triệu lượt stream chỉ sau một ngày, cho thấy sức bật đáng kể của một bản nhạc không còn mới nhưng được “tái sinh” nhờ sân khấu Coachella.

Sự xuất hiện của Justin Bieber tại Coachella 2026 không đơn thuần là một màn biểu diễn âm nhạc, mà đã nhanh chóng vượt khỏi khuôn khổ của một sân khấu lễ hội để trở thành hiện tượng văn hóa toàn cầu (ảnh: X)

Song song với đó, mạng xã hội chứng kiến một “cơn bão” đúng nghĩa. Hashtag #Bieberchella cùng các từ khóa liên quan thu về hơn 3 triệu lượt nhắc đến trên phạm vi toàn cầu trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, biến Justin Bieber trở thành tâm điểm thảo luận lớn nhất trong lịch sử Coachella. Điều đáng chú ý nằm ở chỗ, mức độ phủ sóng này không chỉ đến từ người hâm mộ trung thành mà còn lan sang các nhóm khán giả đại chúng, giới phê bình và cả những người ít theo dõi pop culture, tạo nên hiệu ứng giao thoa hiếm thấy.

Khác với kỳ vọng về một sân khấu hoành tráng theo công thức quen thuộc của các headliner, Justin Bieber lại lựa chọn hướng tiếp cận tối giản nhưng giàu tính ý niệm. Concept “Nostalgic & Meta” (Hoài niệm và Siêu thực) với phân đoạn nổi bật nhất là “YouTube Lab”, Justin Bieber ngồi trên sân khấu với một chiếc laptop, trực tiếp lướt YouTube và tương tác cùng khán giả. Việc phát lại những video thời niên thiếu, từ các bản cover năm 12 tuổi đến những khoảnh khắc đời thường vụng về, rồi hát chồng lên chính giọng hát non nớt ngày xưa bằng chất giọng trưởng thành hiện tại, đã tạo nên một điểm chạm cảm xúc mạnh mẽ. Đây không chỉ là màn trình diễn, mà còn là một cách kể chuyện về hành trình trưởng thành trước công chúng.

Bên cạnh đó, set diễn kéo dài 90 phút được xây dựng như một bức tranh âm nhạc đa sắc với sự góp mặt của nhiều khách mời đáng chú ý. The Kid LAROI xuất hiện từ sớm với bản hit STAY , trong khi Tems và WizKid mang đến màu sắc Afrobeat qua Essence . Ở phần kết, Mk.Gee đảm nhận guitar cho ca khúc Daisies , tạo nên một cái kết giàu cảm xúc. Setlist cũng là sự pha trộn giữa các ca khúc mới trong Swag và loạt hit đã định hình tên tuổi như Baby , Never Say Never, Sorry hay Beauty and a Beat.

Điều khiến màn trình diễn này được xem là “kỷ lục truyền thông” không chỉ nằm ở số liệu, mà ở cách Justin Bieber kiểm soát và dẫn dắt câu chuyện của chính mình. Tính chân thực trở thành yếu tố then chốt khi anh không ngần ngại đối diện với quá khứ - từ những clip ngây ngô đến các khoảnh khắc từng gây tranh cãi với paparazzi ngay trên màn hình lớn của một trong những sân khấu danh giá nhất thế giới. Cách tiếp cận này xóa nhòa khoảng cách giữa một siêu sao và công chúng, biến trải nghiệm xem nhạc thành một hành trình đồng cảm.

Bên cạnh đó, yếu tố “khan hiếm” cũng đóng vai trò quan trọng. Đây là lần hiếm hoi Justin Bieber đảm nhận vị trí headliner tại Coachella sau nhiều năm vắng bóng trên các sân khấu lớn, khiến sự mong chờ của khán giả đạt đến đỉnh điểm. Khi nhu cầu vượt xa nguồn cung, mọi chuyển động liên quan đến anh đều dễ dàng trở thành chủ đề nóng.

Coachella 2026 ghi nhận lượng khán giả kỷ lục khoảng 125.000 người cho mỗi set diễn của Justin Bieber, ước tính gần nửa triệu lượt tham dự sau hai tuần. Nói cách khác, màn trình diễn của hoàng tử nhạc pop đã góp phần củng cố vị thế của lễ hội âm nhạc hàng đầu thế giới.