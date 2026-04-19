13h20 ngày 19/4 (giờ Việt Nam), Justin Bieber chính thức trở lại sân khấu chính của Coachella trong tuần thứ hai của lễ hội. Ngay từ trước giờ G, khu vực main stage đã rơi vào tình trạng quá tải khi lượng khán giả đổ về đông hơn rõ rệt so với tuần 1, tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt hiếm thấy. Theo ghi nhận, màn xuất hiện của Justin Bieber tiếp tục thu hút đám đông lớn nhất toàn bộ lễ hội, với khoảng 125.000 người có mặt trực tiếp.

Sau phần trình diễn các ca khúc trong album Swag, Justin Bieber bước vào phân đoạn được mong chờ nhất - cũng là điểm nhấn khiến toàn cầu “dậy sóng”. Nam ca sĩ ngồi vào bàn máy tính ngay trên sân khấu, trực tiếp gõ tên từng ca khúc cũ, mở ra chuỗi hit gắn liền với thanh xuân của hàng triệu khán giả.

Mở đầu với One Time , Justin Bieber “nhường sân” cho hơn 125.000 khán giả khi để toàn bộ đám đông hát vang từ đầu đến cuối không sót một lời. Khoảnh khắc biển người đồng thanh hát theo đã tạo nên một trong những hình ảnh đắt giá nhất của Coachella năm nay, khiến không ít khán giả phải nổi da gà vì độ kết nối hiếm thấy. Âm nhạc của Justin Bieber lúc này không còn đơn thuần là những bản hit, mà đã trở thành ký ức tập thể - chỉ cần giai điệu vang lên, cả thế hệ lập tức hòa giọng.

Không để đám đông hạ nhiệt, Justin Bieber tiếp tục dẫn dắt khán giả qua loạt ca khúc kinh điển như Baby, U Smile,... đưa không khí lên cao trào liên tục. Đặc biệt, ở phần cuối với One Less Lonely Girl, sân khấu bất ngờ bùng nổ khi Billie Eilish xuất hiện. Nữ ca sĩ trẻ trở thành “cô gái duy nhất” trong phiên bản đặc biệt của ca khúc, đồng thời cũng là fangirl may mắn nhất khi được chính Justin Bieber ôm chầm ngay trên sân khấu.

Khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt. Billie Eilish không giấu được cảm xúc, liên tục ôm mặt, quằn quại vì hạnh phúc, trong khi Justin Bieber cũng nở nụ cười đầy mãn nguyện. Sự giao thoa giữa hai thế hệ ngôi sao pop - một người từng là biểu tượng tuổi teen toàn cầu, một người là đại diện thế hệ mới, đã tạo nên một điểm chạm cảm xúc đặc biệt, khiến cả sân khấu như “tan chảy”.

Chưa dừng lại ở đó, Justin Bieber tiếp tục nâng nhiệt sân khấu khi mời Big Sean xuất hiện. Cả hai cùng song ca As Long As You Love Me và No Pressure, mang đến một không gian đậm chất hoài niệm nhưng vẫn tràn đầy năng lượng. Những giai điệu quen thuộc vang lên giữa biển người khiến cảm giác như cả “bầu trời thanh xuân” ùa về trong cùng một khoảnh khắc.

Coachella tuần 2 vì thế không chỉ là sự lặp lại thành công của tuần 1, mà còn là phiên bản nâng cấp về cảm xúc và trải nghiệm. Từ những sân khấu hoài niệm, Justin Bieber đẩy toàn bộ set diễn lên cao trào bằng các màn kết hợp bất ngờ, nơi Billie Eilish trở thành “only girl” đặc biệt, còn Big Sean mang đến màu sắc hip-hop đầy hoài niệm.

Set diễn của Justin Bieber còn có sự tham gia của cô bạn thân thiết SZA. Đêm nhạc kết lại với Dasies ngập tràn pháo hoa, Justin hát vẫn hay, liên tục đi xuống khán đài gần gũi với khán giả. Anh chàng thực sự tận hưởng sân khấu với toàn bộ niềm hạnh phúc. Tất cả hòa quyện thành một tổng thể bùng nổ, sức lan tỏa còn mạnh mẽ hơn cả tuần đầu tiên.

Justin Bieber thống trị các cuộc thảo luận trực tuyến, leo thẳng Top 1 xu hướng toàn cầu, trở thành nghệ sĩ được bàn tán nhiều nhất Coachella tính đến hiện tại. Chỉ tính riêng trên nền tảng X, Justin đã tạo ra một con số kỷ lục với hơn 1 triệu lượt nhắc đến và 4 triệu lượt tương tác. Khoảnh khắc bùng nổ nhất chính là Billie Eilish bất ngờ xuất hiện. Cả thế giới thực sự phát điên với Justin Bieber ngày hôm nay.

Với mức độ phủ sóng truyền thông hiện tại, danh xưng “hoàng tử nhạc pop” của Justin Bieber tiếp tục được củng cố một cách thuyết phục. Dù lựa chọn sân khấu tối giản, nhưng chính những điểm chạm cảm xúc chân thực và trực tiếp lại trở thành “vũ khí” mạnh nhất, giúp anh khiến cả thế giới phải dõi theo và không ngừng bàn luận.