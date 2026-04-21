Thế hệ nghệ sĩ mới vào đường đua

Anh tài xông lên, gương mặt trẻ bứt phá

SOOBIN từng đại náo với Phía sau một cô gái. “ Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại/Vừa bằng một cô gái” từng là câu hát tạo trend trên mạng xã hội Facebook. Nhưng như mọi con sóng trên Facebook, chỉ một thời gian liền tan vào hư vô. Cha SOOBIN, NSND Huỳnh Tú, theo dõi từng bước đi, bước chuyển mình của con trai đã không khỏi lo lắng trong thời gian Soobin lặng lẽ tìm đường. Và chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai đã mở ra đường lớn cho SOOBIN, biến anh thành ngôi sao tỏa hào quang rực rỡ.

Thừa thắng xông lên, SOOBIN làm concert cá nhân đầu tiên đánh dấu 14 năm làm nghề Concert All-Rounder. Tên concert đã thể hiện tham vọng của SOOBIN - một nghệ sĩ toàn năng, biến hóa khôn lường và hoàn hảo. Anh có thể chơi nhạc cụ, có thể nhảy múa, có thể viết lời và… có thể hát trực tiếp xuyên suốt vài tiếng đồng hồ. Sau concert cá nhân, SOOBIN càng củng cố tình yêu của cộng đồng fan KINGDOM dành cho anh, đồng thời hút thêm lượng fan mới. Có những người lớn tuổi xưa nay “dị ứng” với nghệ sĩ trẻ đã thành fan SOOBIN.

buitruonglinh tại concert Từng ngày

Concert của SOOBIN diễn ra trong 3 đêm ở Hà Nội, TPHCM năm ngoái với lượng vé xuất ra đều ở trạng thái “sold out” (bán hết). Năm nay, nếu SOOBIN tiếp tục tổ chức concert cá nhân thì cảnh hết vé chắc lại tiếp diễn. Một fan của SOOBIN còn tự tin khẳng định: “Năm nay càng sold out nhanh hơn vì nonfan (không phải người hâm mộ) đã biết đến SOOBIN nhiều hơn”. Quý bà này khẳng định, SOOBIN đã đủ sức để tổ chức concert ở sân vận động. Fan SOOBIN còn chịu chi hơn fan Mỹ Tâm, theo SOOBIN đi khắp mọi nơi. Theo NSND Huỳnh Tú, một trong những dự định ấp ủ của SOOBIN cũng là tổ chức concert ở sân vận động.

Một nhà phê bình âm nhạc phân tích: “Sở dĩ concert cá nhân bùng nổ và nhiều nghệ sĩ trẻ hút khán giả vì nhu cầu trải nghiệm trực tiếp tăng mạnh sau giai đoạn nghe trực tuyến. Nghệ sĩ độc lập đang có đất diễn tốt hơn. Truyền thông và TikTok cũng làm thay đổi cách lan truyền âm nhạc. Mặt khác, các concert cá nhân góp phần xây dựng thương hiệu nghệ sĩ rõ ràng hơn”.

Không rộn ràng bằng SOOBIN nhưng bước ra từ chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai và chương trình Chiến sĩ quả cảm, người hát tình ca Quốc Thiên cũng “lột xác”, độ phủ sóng rộng hơn, không chỉ giới hạn trong tệp khán giả phòng trà như trước. Cuối năm ngoái, anh đã có cho mình concert SkyNote 2025 - The Reflection hút 10.000 khán giả. Đêm nhạc cho thấy một Quốc Thiên đa sắc, đang thời phong độ đỉnh cao, đủ sức “chơi” trong concert cá nhân mà không bị hụt hơi, đuối sức về cuối.

Lúc này, phim Hẹn em ngày nhật thực đang thắng lớn, ca khúc của cố nhạc sĩ Phạm Duy, phỏng thơ Nguyễn Tất Nhiên do Quốc Thiên trình bày, đang gây sốt nhờ hiệu ứng của phim. Anh lại có thêm những người hâm mộ mới. Lịch trình diễn của Quốc Thiên trong tháng 4 đã kín, trong đó có Live concert Tour tại Úc. Dự án SkyNote 2026 sẽ tiếp tục như Quốc Thiên từng chia sẻ: “SkyNote 2026 sẽ là hành trình mới, với những trải nghiệm mới và những thách thức mới”.

Trong cuộc đua concert cá nhân sôi động không thể không nhắc tới những gương mặt trẻ. Người được giới chuyên môn vỗ tay tán thưởng nhiệt tình chính là Phùng Khánh Linh. Tháng 3 vừa qua cô gây sốt với live concert Giữa một vạn Tour với 2 đêm tại Nhà hát Hòa Bình, TPHCM. Lượng vé bán ra nhanh chóng cháy vé, người ta tranh nhau từng chiếc vé, người trong giới còn bày tỏ sự tiếc nuối cho những ai không được xem Giữa một vạn Tour. Nếu Giữa một vạn Tour ra Bắc, cụ thể là Hà Nội, chắc vẫn nóng như thường, vì người yêu mến Phùng Khánh Linh ở thành phố nào cũng có. Trắng tay ở Giải Cống Hiến 2026, càng làm cho tên của cô gái sinh năm 1994, quê ở Bắc Giang (cũ) nóng thêm.

Phùng Khánh Linh tại concert Giữa một vạn Tour

Một cái tên khác cũng đang được nhắc tới nhiều chính là buitruonglinh (Bùi Trường Linh) với concert đầu tay Từng ngày, diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình, TPHCM. Concert gây chấn động vì cháy vé trong vòng 12 phút, chứng tỏ sức hấp dẫn không đùa được của Á quân và chủ nhân giải Anh trai tương lai của chương trình Anh trai say hi. Bùi Trường Linh và ê-kíp tiếp tục mang concert ra Hà Nội. Hai đêm diễn tại Hà Nội (ngày 23/4 và 24/4) đã cháy vé chỉ trong vòng 10 phút, chứng tỏ sức hút của nam ca sĩ sinh năm 1999 ngày càng tăng nhiệt.

Những làn gió mới đầy hấp dẫn

Vì sao những nghệ sĩ trẻ như buitruonglinh, Phùng Khánh Linh tạo nên những concert “đắt hàng”? PGS.TS Nguyễn Văn Cương nhìn nhận, thị trường cởi mở hơn và khán giả thực sự khát những làn gió mới. Mỹ Tâm hay Hà Anh Tuấn đã “ngự trị” quá lâu với thành tích “cháy vé” ở đêm nhạc riêng. Gần như không có gì bất ngờ khi hai tên tuổi này tuyên bố “sold out”. Đàn em của họ như SOOBIN, Quốc Thiên, Phùng Khánh Linh, buitruonglinh lại đầy sức hấp dẫn. Phùng Khánh Linh, buitruonglinh gánh tốt cả hai vai - hát và sáng tác. Tại concert Từng ngày ở Nhà hát Hòa Bình, buitruonglinh thể hiện khoảng 20 ca khúc tự sáng tác, trong đó có bản hit Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời. Concert của Phùng Khánh Linh cũng là dịp để cô khoe tài sáng tác. Khán giả không tự dưng xô đi mua vé Phùng Khánh Linh hay buitruonglinh chỉ vì họ trẻ.

Đạo diễn Việt Tú “giải mã”: “Đầu tiên, các nghệ sĩ có cá tính riêng, đa tài, biết cách kể chuyện cũng như có một ê-kíp chuyên nghiệp đồng hành thì đều bán được vé. Tiếp tới, yếu tố rất quan trọng không thể không nhắc đến đó là tính thời điểm. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Đó chính là sự bùng nổ của công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí và nền kinh tế đã mang lại thói quen mua vé và thưởng thức nghệ thuật, các fan club tổ chức bài bản có sức mạnh không chỉ về văn hóa mà cả tiềm lực tài chính để ủng hộ thần tượng. Bên cạnh đó tệp khán giả của nghệ sĩ đang được mở rộng và đa dạng hóa tới mọi độ tuổi, thay vì chỉ tập trung duy nhất vào giới trẻ, chất lượng concert về hình thức đã có thể so sánh 1/1 với các sản phẩm cùng loại ở khu vực và quốc tế, một thị trường như vậy mới là thị trường lành mạnh”.

Một nguồn thu mang tính chiến lược sẽ mang lại lợi nhuận khổng lồ cho nghệ sĩ trong tương lai gần đó chính là IP (tài sản sở hữu trí tuệ). “Càng nhiều hit, càng nhiều tour thành công thì sẽ sản sinh nhiều tài sản bên cạnh tiền thu từ bán vé concert và quảng cáo thương mại”, đạo diễn Việt Tú nói.

Một đạo diễn giấu tên bật mí: “Nghệ sĩ bây giờ không chịu hát sô bán vé. Thường họ sẽ để live concert họ tự làm, tự bán vé. Bởi vì họ không biết tính cát-xê thế nào, báo giá cao thì nhà đầu tư không mời nổi. Báo cát-xê rẻ mà sô không bán vé thành công thì họ cũng áy náy. Và quan trọng hơn hết, nghệ sĩ Việt hàng sao bây giờ không muốn người khác dùng tên của họ để sinh lời. Vì thế họ tự làm live concert riêng”.