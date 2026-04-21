Lý Tiểu Nhiễm khóc ròng 2 đêm vì “hát dở”

Thời gian gần đây, mạng xã hội Việt - Trung không ngừng xôn xao trước màn trình diễn Giấy ghi chú tâm nguyện của Lý Tiểu Nhiễm tại vòng công diễn 1 chương trình Đạp Gió. Vốn là một diễn viên phái thực lực với nhan sắc không tuổi, việc Lý Tiểu Nhiễm lấn sân sang ca hát đã thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông và khán giả. Tuy nhiên, chính sự vụng về đáng yêu trên sân khấu lại khiến tên tuổi của cô nổi tiếng theo một cách không ai ngờ tới. Mới đây nhất, nữ diễn viên tiếp tục leo thẳng lên top tìm kiếm Weibo khi có những chia sẻ thật thà về màn trình diễn “hot rần rần” thời gian qua.

Lý Tiểu Nhiễm cho biết đã khóc ròng hai đêm trong cuộc điện thoại với Trần Lam

Ngày 20/4 vừa qua, khi Hướng Thái Tiffany Trần Lam đăng tải đoạn video ghi lại cuộc gọi điện thoại với Lý Tiểu Nhiễm. Trong cuộc trò chuyện, nữ diễn viên không ngần ngại bộc bạch những áp lực cô phải đối mặt sau khi tiết mục lên sóng.

Lý Tiểu Nhiễm than vãn rằng bản thân không ngờ mình lại hát dở đến mức như vậy. Cô thẳng thắn chia sẻ: “ Tôi đã cố gắng hát cho đúng rồi, nhưng vừa cất giọng là hỏng ngay ”. Sự bất lực dâng cao khiến người đẹp uất ức khóc ròng suốt hai đêm liền vì tự trách bản thân. Nữ diễn viên còn ngậm ngùi tâm sự thêm rằng cô thấy mình quá khổ. Ở độ tuổi 50, trí nhớ suy giảm nên việc học thuộc lời bài hát đối với cô cũng trở thành một thử thách vô cùng khó nhằn.

Đa số netizen đều bày tỏ sự đồng cảm và bật cười trước sự thật thà của Lý Tiểu Nhiễm (Ảnh: Mango Plus)

Lời bộc bạch vừa tội nghiệp vừa hài hước này khiến Trần Lam bật cười thích thú. Bà chia sẻ bản thân rất thích sự chân thật và tính cách đơn thuần của Lý Tiểu Nhiễm. Ngay lập tức, đoạn hội thoại leo thẳng lên top đầu hot search Weibo. Đa số netizen đều bày tỏ sự đồng cảm và bật cười trước sự thật thà của cô. Khán giả cho rằng việc một ngôi sao lớn dám thẳng thắn thừa nhận khuyết điểm khiến hình ảnh của cô trở nên gần gũi và đáng yêu hơn rất nhiều.

Tiết mục "thảm họa" trở thành meme tấu hài viral khắp mạng xã hội

Giấy Ghi Chú Tâm Nguyện đang là một trào lưu hot trên mạng xã hội. Đỉnh điểm của trào lưu này là hành động vung tiền từ phía người hâm mộ tại Trung Quốc. Không chỉ dừng lại ở việc chế ảnh hay cắt ghép video trên mạng, một số fan đã sẵn sàng chi tiền để trình chiếu khoảnh khắc Lý Tiểu Nhiễm say sưa cất cao tiếng hát trật nhịp lên màn hình LED của một vòng quay mặt trời khổng lồ tại công viên. Hình ảnh biểu cảm tấu hài của mỹ nhân U50 thắp sáng bầu trời đêm nhanh chóng được chụp lại và lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Người hâm mộ Trung Quốc chi tiền đưa hình ảnh Lý Tiểu Nhiễm lên vòng đu quay khổng lồ (Clip: Mango Plus)

Màn trêu đùa đầu tư công phu này cuối cùng cũng đến tai chính chủ. Bắt gặp hình ảnh của mình tỏa sáng trên vòng quay, Lý Tiểu Nhiễm đã trực tiếp để lại bình luận phản hồi bằng tài khoản cá nhân. Thay vì khó chịu, nữ diễn viên hài hước viết: " Để chị xem xem ai mà nghịch ngợm thế này haha, chỉ cần các em vui vẻ là chị yên tâm rồi (đặt tay lên vai, gật đầu hai cái). Nhớ theo dõi những tiến bộ nhỏ của chị sắp tới nhé ". Lời đáp trả nhẹ nhàng, duyên dáng và sẵn sàng hùa theo trò đùa của người hâm mộ càng giúp cô ghi thêm điểm cộng lớn trong mắt công chúng.

Ở vòng công diễn đầu tiên, đội của Lý Tiểu Nhiễm mang đến ca khúc Giấy ghi chú tâm nguyện. Do xuất phát điểm là diễn viên chuyên nghiệp và chưa từng qua đào tạo thanh nhạc, màn thể hiện của cô nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán. Tiết mục bị nhận xét là hát lệch tông, sai nhịp, thậm chí nhiều netizen còn hài hước ví von độ hoàn thiện âm nhạc thua cả những buổi diễn văn nghệ học đường.

Tiết mục Giấy Ghi Chú Tâm Nguyên gây bão mạng của đội Lý Tiểu Nhiễm

Dù thời gian đầu vấp phải một số ý kiến trái chiều, nhưng rất nhanh sau đó, phân đoạn cất giọng lệch nhịp của Lý Tiểu Nhiễm đã trở thành một meme gây bão trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Trào lưu này lan rộng từ Trung Quốc sang đến tận Việt Nam.

Giấy Ghi Chú Tâm Nguyện của đội Lý Tiểu Nhiễm đang trở thành "âm thanh meme" hot nhất MXH Việt Nam

Mọi người vui vẻ đón nhận tiết mục chệch nhịp này như một nội dung giải trí đơn thuần. Đặc biệt tại Việt Nam, tên tuổi Lý Tiểu Nhiễm bỗng chốc vụt sáng rần rần và trở nên vô cùng nổi tiếng cũng chính nhờ tình huống dở khóc dở cười này. Hàng loạt bản cover "cosplay" lại đúng biểu cảm nhíu mày say sưa cùng giọng hát lệch tông thương hiệu của mỹ nhân U50 thi nhau xuất hiện, tạo thành một hệ tư tưởng meme viral khắp các nền tảng video ngắn. Sự bùng nổ mạnh mẽ đến mức ca khúc Giấy Ghi Chú Tâm Nguyện bỗng trở thành giai điệu quen thuộc mà đi đến đâu cư dân mạng cũng có thể vô tư ngêu ngao hát theo.

Phân đoạn cất giọng lệch nhịp của Lý Tiểu Nhiễm đã trở thành một meme gây bão trên khắp các nền tảng mạng xã hội

Từ một tình huống biểu diễn sự cố, Lý Tiểu Nhiễm đã xoay chuyển cục diện, biến nó thành một hiệu ứng truyền thông tích cực nhờ sự chân thành. Thái độ thoải mái tương tác với những meme trêu chọc mình đã tạo ra sức hút đặc biệt cho nữ diễn viên tại mùa giải năm nay. Dư luận hiện đang rất mong chờ những bước tiến tiếp theo của cô tại các vòng công diễn sắp tới của chương trình.

Lý Tiểu Nhiễm nổi tiếng với tài năng diễn xuất cùng với vẻ đẹp bất chấp thời gian (Ảnh: Mango Plus)

Lý Tiểu Nhiễm sinh năm 1976, là nữ diễn viên phái thực lực quen mặt với khán giả truyền hình Hoa ngữ lẫn châu Á qua các tác phẩm đình đám như Như Sương Như Mưa Lại Như Gió , Không Kịp Nói Yêu Em hay gần đây là Đời Này Có Em. Xuyên suốt sự nghiệp, cô luôn ghi dấu ấn sâu sắc trong lòng công chúng bởi nhan sắc cực phẩm, được mệnh danh là đại mỹ nhân trẻ mãi không già của làng giải trí xứ Trung. Chính visual thanh tao, đài các không tì vết bất chấp thời gian này giúp cô vẫn luôn dùy trì được sức hút lớn sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.