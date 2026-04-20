Đội hình trình diễn tại vòng Công diễn 2 của chương trình Đạp Gió hiện đang là chủ đề được thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội. Việc Trang Pháp chính thức chung đội cùng Ôn Tranh Vanh, Tiêu Tường và đặc biệt là cựu trưởng nhóm THE9 An Kỳ nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân mạng. Đặc biệt là với An Kỳ, người cũng được biết đến với danh xưng all rounder. Trang Pháp và An Kỳ chính là tổ hợp sở hữu nền tảng vũ đạo mạnh mẽ này được chờ đợi sẽ tạo ra nhiều bất ngờ tại công diễn hai.

Tài năng nhan sắc có đủ nhưng vẫn không thể nổi tiếng

An Kỳ tên thật là Trần Nhã Hinh, sinh ngày 13/05/1996 tại Trùng Khánh. Tên tuổi của nữ thần tượng chính thức được nhiều người biết đến khi cô ghi danh vào chương trình Thanh Xuân Có Bạn 2 năm 2020. Bằng kỹ năng biểu diễn chuyên nghiệp, biểu cảm sân khấu sắc lạnh cùng những bước nhảy dứt khoát, An Kỳ nhanh chóng trở thành một trong những thí sinh được chú ý lớn.

Sự toàn diện từ vũ đạo đến giọng hát nội lực giúp cô cùng Dụ Ngôn trở thành hai thực tập sinh hiếm hoi duy trì được thành tích hạng A trong toàn bộ ba vòng đánh giá năng lực khắt khe của chương trình. Tại đêm chung kết, An Kỳ xuất sắc cán đích ở hạng 6 với hơn 4,4 triệu phiếu bầu và ra mắt cùng THE9. Sự chín chắn và bản lĩnh sân khấu tiếp tục giúp cô được các thành viên tín nhiệm bầu làm trưởng nhóm THE9.

Tuy nhiên, hành trình nghệ thuật của An Kỳ không hoàn toàn trải hoa hồng mà đi kèm với rất nhiều thị phi. Việc cô ra mắt ở vị trí thứ 6 từng vấp phải tranh cãi lớn. Nhiều ý kiến cho rằng danh tiếng của cô chưa thực sự xứng đáng với thứ hạng này. Sự hoài nghi càng bị đẩy lên cao trào khi fandom của An Kỳ là cộng đồng duy nhất không công khai minh bạch số liệu bình chọn trong đêm chung kết. Động thái này trực tiếp dẫn đến loạt đồn đoán về việc gian lận phiếu bầu và can thiệp cơ cấu đội hình. Trong thời gian hoạt động cùng nhóm THE9, nữ thần tượng cũng nhiều lần vướng vào nghi vấn cố tình tranh giành vị trí center, lấn lướt đội hình của các thành viên khác.

Sau khi THE9 tan rã, An Kỳ bắt đầu chặng đường hoạt động độc lập. Cô phát hành một số sản phẩm âm nhạc mang đậm cá tính nổi loạn như Problem , No One Else hay Anarchy . Mặc dù kỹ năng chuyên môn luôn được xếp vào nhóm dẫn đầu, các dự án cá nhân của cô thiếu đi chiến lược truyền thông bài bản. Việc không có những sản phẩm bứt phá khiến tên tuổi An Kỳ dần trở nên im ắng so với thời kỳ đỉnh cao.

Trong khi các thành viên khác của THE9 đều đã có chỗ đứng vững chắc, An Kỳ vẫn miệt mài tham gia các show truyền hình để tìm kiếm cơ hội bứt phá. Do đó, việc góp mặt tại Đạp Gió 2026 được xem là một bệ phóng hoàn hảo để An Kỳ phô diễn lại những kỹ năng idol chuyên nghiệp đã bị "ngủ quên". Từ sân khấu cá nhân cho đến vòng Công diễn 1, cô liên tục ghi điểm nhờ sự ổn định, chứng minh mình vẫn là một trong những ứng cử viên nặng ký nhất cho đội hình thành đoàn năm nay.

Riêng với khán giả Việt Nam, An Kỳ từng để lại ấn tượng tốt đẹp thông qua chương trình âm nhạc thực tế The Next Stage 2023. Tại đây, cô đã có cơ hội bắt cặp cùng nữ ca sĩ LyLy để mang đến màn trình diễn bài hát Don't Let Me Down. Sân khấu này nhận được nhiều sự quan tâm vào thòi điểm vừa lên sóng.

Sự kết hợp giữa vũ đạo sắc bén của An Kỳ và giọng hát nội lực của LyLy đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ dàn cố vấn. Thâm chí, Ningning (aespa) đã không giấu được sự phấn khích mà chạy ngay lên sân khấu cổ vũ cả hai. Sau sân khấu kết hợp này, cả hai vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ bạn bè thân thiết.

Cú bắt tay của hai all-rounder An Kỳ và Trang Pháp

Tại Đạp Gió, An Kỳ và Trang Pháp có một điểm chung lớn khi cả hai đều được đánh giá là những all-rounder, sở hữu thế mạnh đồng đều ở cả mảng hát và nhảy. Ngay từ vòng Công diễn 1, Trang Pháp đã nhận thấy tiềm năng này và chủ động lựa chọn An Kỳ làm thành viên đội mình. Tuy nhiên, cựu trưởng nhóm THE9 đã từ chối lời mời.

Phải đến vòng Công diễn 2, người hâm mộ mới chính thức được chứng kiến màn kết hợp giữa hai nghệ sĩ. Chia sẻ về lý do quyết định đồng hành cùng nhau ở thời điểm này, An Kỳ thẳng thắn cho biết cả hai vừa cùng trải qua cảm giác đứng trên sân khấu chờ đợi kết quả loại trừ. Áp lực hiện tại vô tình trở thành điểm chạm chung, tạo ra động lực lớn để cả hai bung sức mạnh mẽ hơn. Đứng trước các lựa chọn chiến thuật, Trang Pháp quyết định bắt tay cùng An Kỳ.

Tuy nhiên, cú bắt tay của cả hai lại dẫn đến một tình huống trớ trêu trong việc thiết lập đội hình. Màn kết hợp giữa Trang Pháp và An Kỳ từng khiến họ rơi vào thế bị "bỏ rơi". Đa số các thí sinh đều e ngại và không dám gia nhập đội vì lo sợ bản thân không thể theo kịp cường độ tập luyện cũng như độ khó trong vũ đạo của hai all-rounder này.

Vượt qua những khó khăn ban đầu trong khâu chiêu mộ thành viên, đội hình hoàn chỉnh gồm Trang Pháp, Ôn Tranh Vanh, Tiêu Tường và An Kỳ đã nhanh chóng chứng minh được thực lực. Trong phần thi tiểu khảo vừa qua, đội của Trang Pháp đã xuất sắc vươn lên giành vị trí dẫn đầu. Thành tích ấn tượng này càng làm màn trình diễn của đội Trang Pháp thêm sự chú ý. Người hâm mộ hiện đang vô cùng chờ đợi màn trình diễn chính thức bùng nổ của đội hình toàn năng này tại sân khấu Công diễn 2 sẽ được phát sóng vào thứ 6 tuần này.