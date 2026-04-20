Lisa ở Coachella quá đẹp, nhưng giọng hát thì dở

Lisa bị chê hát dở ở Coachella

Lisa và màn đánh úp Coachella 2026 ở main stage của Anyma cuối tuần qua vẫn là tâm điểm toàn cầu. Xuất hiện trong tiết mục Bad Angel, Lisa khiến dân tình choáng ngợp vì visual không có điểm trừ. Nữ thần tượng người Thái biến sân khấu lễ hội thành một sàn diễn mang tinh thần Victoria's Secret, tự tin sải bước trong bộ cánh lấy cảm hứng từ “thiên thần sa ngã” với hơi thở vị lai.

Lisa khoe trọn body săn chắc trong bộ bodysuit màu bạc ôm sát, kết hợp đôi cánh ánh kim tạo hiệu ứng siêu thực. Mái tóc trắng hoàn thiện concept, giúp từng chuyển động của Lisa dù chụp vội cũng mang chất lượng của một shoot hình thời trang cao cấp. Ở khía cạnh hình ảnh, Lisa gần như “đóng băng” mọi khoảnh khắc, đẹp, sắc sảo và kiểm soát sân khấu bằng thần thái ngôi sao. Mỗi lần trở lại Coachella, dân tình lại phải choáng ngợp trước sự biến hoá và những tạo hình đỉnh cao mà em út BLACKPINK chưng diện.

Sau đêm diễn 18/4, Lisa nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh luận. Tuy phần nhìn miễn chê nhưng giọng hát live lại thu về nhiều ý kiến trái chiều. Giọng hát của nữ thần tượng người Thái bị nhận xét là mỏng, thiếu nội lực, dễ bị “nuốt chửng” trong không gian khổng lồ của Coachella. Trước nền nhạc techno dày và áp đảo từ Anyma, vocal của Lisa nhiều thời điểm gần như chìm nghỉm, không đủ lực để xuyên qua lớp âm thanh điện tử tạo dấu ấn riêng.

Hàng loạt bài đăng viral từ Mỹ sang châu Á đều chung một nhận định: Lisa quá đẹp ở Coachella, nhưng hát thì dở. Sự đối lập này lần nữa phơi bày một thách thức lớn trong hành trình “Mỹ tiến” của em út toàn cầu nhóm BLACKPINK.

Việc Lisa nỗ lực thoát khỏi cái bóng của BLACKPINK để xây dựng vị thế nghệ sĩ độc lập tại Mỹ là một bước đi đầy tham vọng. Tuy nhiên, khi rời khỏi “hệ sinh thái” Kpop - nơi đề cao tổng thể trình diễn, những điểm yếu về kỹ năng bắt đầu lộ diện rõ rệt trước tiêu chuẩn khắt khe của thị trường Âu-Mỹ.

Tranh cãi lớn nhất của Lisa mỗi khi biểu diễn vẫn xoay quanh nền tảng thanh nhạc. Trong đội hình BLACKPINK, Lisa đảm nhận vai trò rapper và nhảy chính. Suốt 10 năm hoạt động cùng nhóm, hát không phải thế mạnh của Lisa. Dù có âm sắc đặc biệt và dễ nhận ra trong các bản thu audio, thì khi diễn live lại là một thử thách hoàn toàn khác. Giọng hát của Lisa bị đánh giá là mỏng, thiếu độ vang cần thiết cho các sân khấu ngoài trời quy mô lớn. Điều này khiến cô gặp khó khăn khi xử lý những đoạn cao trào hoặc cần truyền tải cảm xúc. Khi kết hợp với vũ đạo cường độ cao, vấn đề càng lộ rõ, việc hụt hơi khiến âm sắc thiếu ổn định, làm giảm đáng kể chất lượng live.

Năm 2024, Lisa rời YG và đẩy mạnh các sân khấu quốc tế. Chỉ trong thời gian ngắn, em út BLACKPINK đã được biểu diễn solo ở các sân khấu hàng đầu thế giới như VMAs, Global Citizen Festival, Victoria's Secret, Oscar và cả Coachella. Tuy nhiên, nhiều lần Lisa bị chỉ ra lạm dụng thủ thuật backtrack. Tại MTV Video Music Awards 2024 hay Global Citizen Festival, Lisa bị chỉ trích nghiêm trọng, thậm chí bị netizen quốc tế mỉa mai là "nữ hoàng hát nhép".

Vẫn biết Lisa thiên về trình diễn và vũ đạo, nhưng với khán giả Mỹ, hát live không chỉ là kỹ năng mà còn là thước đo tính chuyên nghiệp. Lisa không tránh được những soi xét khắt khe, làm bật lên định kiến với idol châu Á.

Và đây cũng chính là thử thách khi Lisa muốn Mỹ tiến. Trong môi trường Kpop, cô là một trong những rapper nổi bật. Nhưng tại thị trường Mỹ - cái nôi của hip-hop, tiêu chuẩn được đặt ở mức cao hơn. Rapper idol như Lisa gần như khó để đọ lại các rapper chuyên nghiệp tại Mỹ. Đáng nói, Lisa vẫn chủ yếu trình diễn ca khúc đặt mua, tham gia vừa phải vào khâu sáng tác, khiến cô bị nhìn nhận như một “performer” hơn là một “creator”.

Trong khi đó, thị trường Mỹ đề cao singer-songwriter - những nghệ sĩ có thể tự viết, tự hát và kể câu chuyện của mình. Một màn trình diễn thiên về vũ đạo, dù mãn nhãn, vẫn khó cạnh tranh với một giọng hát live giàu cảm xúc. Vũ đạo tại đây chỉ đóng vai trò bổ trợ, không phải trung tâm như trong Kpop. Lỗ hổng thanh nhạc càng khiến Lisa gặp khó khăn trong việc thuyết phục khán giả.

Lisa sở hữu lợi thế từ ngoại hình, thần thái, sức hút truyền thông và một fandom toàn cầu. Nhưng để chuyển hóa những lợi thế đó thành vị thế bền vững tại Mỹ, để vươn lên vị trí popstar thực thụ, cô cần nhiều hơn là những khoảnh khắc viral. Việc cải thiện khả năng hát live là yếu tố then chốt.