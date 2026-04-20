G-DRAGON đánh rơi 210 tỷ trên sân khấu Coachella

Cuối tuần qua, màn tái xuất của BIGBANG tại Coachella đã trở thành tâm điểm truyền thông toàn cầu. Đảm nhận vai trò headliner của khu vực Outdoor Theater, nhóm nhạc nam huyền thoại của Kpop đã mang đến một set diễn mãn nhãn với hàng loạt bản hit gắn liền với thanh xuân và ký ức của nhiều thế hệ khán giả. Tuy nhiên, bên cạnh sức nóng bùng nổ của âm nhạc, một sự cố bất ngờ của G-DRAGON đang nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Nam thần tượng được cho là đã đánh rơi một vật phẩm ngay trên sân khấu, mà cộng đồng người hâm mộ liên tục đồn đoán chính là chiếc nhẫn kim cương trị giá lên đến 8 triệu USD (tương đương khoảng 210 tỷ đồng).

Cụ thể, ngay trước khi biểu diễn ca khúc Good Boy kết hợp cùng thành viên Taeyang, đoạn video do khán giả ghi lại cho thấy trong lúc di chuyển tiến về phía trên sân khấu, tay của G-DRAGON đã vung mạnh theo nhịp điệu và vô tình làm tuột một vật thể nhỏ xuống sàn. Khoảnh khắc này diễn ra chớp nhoáng nhưng vẫn không lọt qua khỏi tầm mắt của những người hâm mộ.

Ngay lập tức, danh tính món đồ thất lạc trở thành chủ đề mổ xẻ liên tục. Dựa vào phụ kiện nam thần tượng mang hôm đó, nhiều đồn đoán cho rằng vật bị rơi chính là chiếc nhẫn màu vàng từng xuất hiện nổi bật trong MV POWER. Dù chưa từng được thương hiệu công bố giá trị chính thức, mạng xã hội vẫn truyền tai nhau con số ước tính của thiết kế này lên tới 8 triệu USD (khoảng 210 tỷ đồng). Ngược lại, một luồng ý kiến khác phân tích lại đoạn video và cho rằng nam nghệ sĩ chỉ làm rớt một món phụ kiện thời trang hoặc vật dụng nhỏ nào đó, hoàn toàn không phải chiếc nhẫn kim cương đắt đỏ kia.

Đoạn video nhanh chóng được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận sôi nổi. Đáng chú ý, đích thân G-DRAGON đã dùng tài khoản Instagram cá nhân nhấn nút like bài đăng chia sẻ lại đoạn video bóc trần khoảnh khắc dáo dác này. Hành động tương tác trực tiếp từ chính chủ được xem như một lời ngầm xác nhận việc anh đã làm rớt đồ trên sân khấu.

Ngay tại set diễn ở Coachella lần này, G-DRAGON mang 2 chiếc nhẫn của Jacob & Co từng diện trong MV POWER (Ảnh: X)

Ngay tại set diễn ở Coachella lần này, G-DRAGON cũng đã mang lên sân khấu những thiết kế của Jacob & Co từng diện trong MV POWER. Nổi bật trong số đó là chiếc nhẫn Paraiba Tourmaline màu xanh da trời có giá trị lên tới 6,4 triệu USD. Chiếc còn lại là chiếc nhẫn màu vàng cùng thương hiệu được đồn đoán là anh đã làm rơi trên sân khấu.

Vốn là một trong những đại gia của showbiz Hàn với khối tài sản ròng lên đến hàng chục triệu USD, tiềm lực kinh tế của G-DRAGON từ lâu đã không còn là điều phải bàn cãi. Nắm trong tay nguồn thu khổng lồ từ bản quyền âm nhạc và bất động sản, trưởng nhóm BIGBANG còn nổi tiếng với thú chơi trang sức xa xỉ. Việc anh xuất hiện cùng những bộ sưu tập trang sức giá trị cao, hay các thiết kế được đặt làm riêng từ các nhà hoàn kim hàng đầu thế giới với giá trị bằng cả một gia tài vốn đã là hình ảnh quen thuộc. Do đó, câu chuyện đánh rơi trang sức tỷ đô tại Coachella dù mới chỉ dừng ở mức phỏng đoán nhưng vẫn khiến công chúng quan tâm.

Không lâu nữa, BIGBANG sẽ trở lại sân khấu Coachella tuần thứ hai. Sau sức nóng bùng nổ của tuần mở màn, người hâm mộ toàn cầu hiện đang đổ dồn sự chú ý và đếm ngược từng giờ để được hòa mình vào những sân khấu âm nhạc đỉnh cao, cũng như khoảnh khắc thăng hoa tiếp theo đến từ nhóm nhạc nam huyền thoại Kpop.