Cái ôm dậy sóng toàn cầu của Justin Bieber và Billie Eilish kéo Hailey vào tranh cãi

13h20 ngày 19/4 (giờ Việt Nam), Justin Bieber chính thức trở lại sân khấu chính của Coachella trong tuần thứ hai của lễ hội. Ngay từ trước giờ G, khu vực main stage đã rơi vào tình trạng quá tải khi lượng khán giả đổ về đông hơn rõ rệt so với tuần 1. Theo ghi nhận, màn xuất hiện của nam ca sĩ tiếp tục thu hút đám đông lớn nhất toàn bộ lễ hội, với khoảng 125.000 người có mặt trực tiếp.

Billie Eilish xuất hiện trong phần cuối ca khúc One Less Lonely Girl

Khoảnh khắc bùng nổ nhất đêm diễn gọi tên One Less Lonely Girl. Sân khấu bất ngờ “nổ tung” khi Billie Eilish xuất hiện. Nữ ca sĩ trẻ trở thành “cô gái duy nhất” trong phiên bản đặc biệt của ca khúc, đồng thời cũng là fangirl may mắn nhất khi được chính Justin Bieber ôm chầm ngay trên sân khấu.

Khoảnh khắc này lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội toàn cầu. Billie không giấu được cảm xúc, liên tục ôm mặt, vỡ oà vì hạnh phúc, trong khi Justin nở nụ cười mãn nguyện. Sự giao thoa giữa hai thế hệ ngôi sao pop - một biểu tượng tuổi teen toàn cầu của thập niên 2010 và một đại diện Gen Z đã tạo nên điểm chạm cảm xúc đặc biệt, khiến cả sân khấu như tan chảy.

Billie không giấu được cảm xúc, liên tục ôm mặt, vỡ oà vì hạnh phúc, trong khi Justin nở nụ cười mãn nguyện

Trong cộng đồng Beliebers, One Less Lonely Girl không chỉ là một ca khúc mà còn là biểu tượng. Ở thời kỳ hoàng kim, mỗi đêm diễn, Justin sẽ chọn một fan nữ đưa lên sân khấu, trao hoa, hát trực tiếp và dành cho cô cái ôm đặc biệt. Việc trở thành “One Less Lonely Girl” (cô gái may mắn không còn cô đơn) từng là giấc mơ thanh xuân của hàng triệu người hâm mộ.

Cư dân mạng còn đào lại story Hailey đăng vào năm 2019 về hôn lễ với Justin, tự gọi mình là "OLLG cuối cùng"

Chính vì vậy, việc Billie Eilish xuất hiện trong tiết mục này lập tức khiến mạng xã hội dậy sóng. Bên cạnh những bình luận tích cực, nhiều tranh luận nổ ra: Tại sao "OLLG" của Justin tại Coachella không phải là Hailey Bieber?. Cư dân mạng còn đào lại story Hailey đăng vào năm 2019 về hôn lễ với Justin, tự gọi mình là “OLLG cuối cùng”. Dân tình đặt giả thuyết về việc tại sao Justin Bieber không để vợ lên sân khấu trong khoảnh khắc đặc biệt mà lại là Billie Eilish. Nhất là, Hailey cũng là fangirl từ nhỏ của Justin, và với những gì cả hai trải qua suốt nhiều năm, Hailey xứng đáng được tôn vinh trên sân khấu Coachella. Mối quan hệ của cặp đôi tiếp tục bị đưa vào “tầm ngắm”, kéo theo hàng loạt suy đoán tiêu cực.

Tuy nhiên, tranh cãi không kéo dài quá lâu. Nhiều khán giả có mặt trực tiếp tại hiện trường cho biết sự xuất hiện của Billie hoàn toàn không nằm trong kịch bản ban đầu. Chính Hailey Bieber là người chủ động “đẩy” Billie lên sân khấu, tạo cơ hội để nữ ca sĩ trẻ có được khoảnh khắc đặc biệt cùng thần tượng.

Hailey Bieber là người đẩy Billie lên sân khấu (ảnh cap màn hình)

Hailey Bieber chăm chú theo dõi sân khấu Coachella của Justin Bieber (ảnh: X)

Chi tiết này lập tức đảo chiều dư luận. Thay vì một câu chuyện nhiều chi tiết tiêu cực như đồn đoán, hành động của Hailey được nhìn nhận như một cử chỉ tinh tế và đầy thấu hiểu - không chỉ dành cho chồng mà còn cho một fangirl từng lớn lên cùng âm nhạc của Justin. Qua đó, mối quan hệ giữa các ngôi sao được chứng minh không có rạn nứt như những suy diễn ban đầu.

Hailey Bieber khoe hình xăm yêu chồng trước giờ Justin diễn Coachella W-2 (ảnh cap màn hình)

Về phần Hailey Bieber, cô chính là hậu phương vững chắc nhất của Justin Bieber. Trước giờ G Coachella W-2, Hailey khoe hình xăm "I love JB" khiến MXH dậy sóng. Trong ca khúc Everything Hallelujah, Justin Bieber nhắc đến con trai Jack Blues và hát trực tiếp tên vợ. Chỉ bấy nhiêu là đủ để chứng minh tình yêu của Justin Bieber và Hailey bền chặt như thế nào. Và trước thế giới, cả hai không cần cố chứng minh bất kì điều gì.

Hailey Bieber và con trai sát cánh cùng Justin suốt mùa Coachella (ảnh: IG)

Mối quan hệ giữa Justin Bieber và fangirl Billie Eilish

Mối quan hệ giữa Justin Bieber và Billie Eilish được xem là một trong những câu chuyện “fan thành công” truyền cảm hứng nhất Hollywood. Từ một cô bé dán kín poster thần tượng trong phòng ngủ, Billie đã trở thành đồng nghiệp và người em thân thiết được chính Justin bảo vệ.

Trước khi nổi tiếng, Billie là một Belieber chính hiệu. Cô từng chia sẻ rằng phòng ngủ của mình không còn chỗ trống vì dán đầy ảnh Justin. Mẹ của Billie - bà Maggie Baird tiết lộ gia đình từng cân nhắc cho cô đi trị liệu vì quá xúc động khi nghe nhạc thần tượng, đặc biệt là ca khúc As Long As You Love Me.

Trước khi nổi tiếng, Billie là một Belieber chính hiệu (ảnh: X)

Tại Coachella 2019, khi Billie đang đứng xem Ariana Grande biểu diễn, Justin bất ngờ xuất hiện phía sau. Khoảnh khắc Billie “đứng hình” trước thần tượng rồi bật khóc trong vòng tay anh đã trở thành một trong những clip lan truyền mạnh nhất năm đó. Không lâu sau, Justin góp giọng trong bản remix Bad Guy - siêu hit đưa Billie lên đỉnh cao toàn cầu. Ảnh bìa đĩa đơn với hình Billie lúc nhỏ đứng trước dàn poster Justin trở thành biểu tượng cho hành trình “từ fan đến đồng nghiệp”.

Khoảnh khắc Billie “đứng hình” trước thần tượng rồi bật khóc trong vòng tay Justin đã trở thành một trong những clip lan truyền mạnh nhất Coachella 2019 (ảnh: IG)

Justin Bieber từng bật khóc trong buổi phỏng vấn năm 2020 khi nhắc đến Billie

Justin Bieber từng bật khóc trong buổi phỏng vấn năm 2020 khi nhắc đến Billie. Anh thừa nhận muốn bảo vệ cô khỏi những áp lực mà chính mình từng trải qua khi nổi tiếng từ quá sớm. Sự đồng cảm giữa hai nghệ sĩ - hai thế hệ nhưng cùng chung trải nghiệm, đã tạo nên một mối quan hệ đặc biệt hiếm có trong showbiz.

Đến hiện tại, họ không còn đơn thuần là “thần tượng - fan” mà là những người bạn, đồng nghiệp thân thiết (ảnh: IG)

Đến hiện tại, họ không còn đơn thuần là “thần tượng - fan” mà là những người bạn, đồng nghiệp thân thiết. Justin Bieber và Hailey Bieber thường xuyên ủng hộ sản phẩm của Billie, trong khi nữ ca sĩ trẻ gọi Justin là một trong những người hiền lành nhất mà cô từng gặp. Trên sân khấu Coachella, cả thế giới chứng kiến 1 hoàng tử nhạc pop đã được chữa lành. Anh tận hưởng sân khấu, gần gũi với đám đông không có khoảng cách. Nụ cười của Justin Bieber ở tuổi 32, qua tất thảy những khủng hoảng tâm lý và áp lực danh vọng khiến fan thầm cám ơn vì anh chàng đã không bỏ cuộc.

Anh tận hưởng sân khấu, gần gũi với đám đông không có khoảng cách (ảnh cap màn hình)

Bất kỳ Belieber nào theo dõi Justin Bieber tại Coachella, trực tiếp ở sa mạc hay qua màn hình livestream đều cảm thấy hạnh phúc. Và với Billie Eilish, cảm xúc đó còn mãnh liệt hơn gấp bội. Tất cả đã được chứng minh qua hình ảnh cô gục trên sân khấu, nức nở trong vòng tay thần tượng. Chính ý nghĩa đằng sau cái ôm của Justin Bieber và Billie Eilish mới chính là cú nổ cảm xúc của sân khấu Coachella hôm nay.

Chính ý nghĩa đằng sau cái ôm của Justin Bieber và Billie Eilish mới chính là cú nổ cảm xúc của sân khấu Coachella hôm nay (ảnh cap màn hình)

Câu chuyện giữa Justin và Billie được ví như một “vòng tròn chữa lành”, Justin dùng trải nghiệm của mình để bảo vệ thế hệ sau, còn Billie với sự hâm mộ thuần khiết giúp anh tìm lại niềm tin vào âm nhạc và khán giả. Và cái ôm tại Coachella 2026 không chỉ là khoảnh khắc viral, mà còn là biểu tượng đẹp cho một hành trình kéo dài gần một thập kỷ, từ phòng ngủ của một fangirl đến sân khấu lớn nhất thế giới.