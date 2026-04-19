Negav rách quần trước hàng chục nghìn người

Tối 18/4, concert Anh Trai Say Hi 2024 - Day 9 đã chính thức diễn ra. Sự kiện thu hút hàng chục nghìn khán giả tham dự. Không khí đêm nhạc duy trì sức nóng xuyên suốt nhiều giờ đồng hồ với hàng loạt tiết mục được dàn dựng công phu. Trong số đó, phần trình diễn của Negav bất ngờ trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội sau một sự cố trang phục ngoài ý muốn ngay trên sân khấu.

Sự cố của Negav trên sân khấu concert Anh Trai Say Hi

Trong đêm diễn, tiết mục Don't Care là một trong những sân khấu được người hâm mộ mong chờ với sự xuất hiện của các anh trai Isaac, Negav, Gin Tuấn Kiệt, Vũ Thịnh. Negav xuất hiện nổi bật với trang phục full trắng từ đầu đến chân, mang đến nguồn năng lượng cực kỳ bùng nổ. Ca khúc này đòi hỏi nam nghệ sĩ phải thực hiện liên tục các tổ hợp vũ đạo nhanh, mạnh và di chuyển với biên độ rộng. Chính vì thực hiện các động tác nhảy với cường độ quá sung, phần quần của Negav đã bất ngờ bị rách ở khu vực đùi ngay lúc cao trào.

Dù đối mặt với một tình huống khá nhạy cảm trước hàng chục nghìn người xem, Negav vẫn giữ thái độ điềm tĩnh. Nam nghệ sĩ không hề biểu lộ sự lúng túng. Anh tiếp tục tập trung vào phần rap, hoàn thành trọn vẹn vũ đạo và giữ vững năng lượng cho đến những giây cuối cùng của ca khúc.

Ngay khi Don't Car e khép lại, mạng xã hội lập tức dậy sóng. Hàng loạt hình ảnh và đoạn clip quay từ phía khán đài ghi lại khoảnh khắc sự cố của Negav được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Cụm từ khóa Negav rách quần nhanh chóng leo lên các bảng xếp hạng tìm kiếm. Tuy nhiên, nhiều bình luận bật cười trước tình huống khó nói của Negav. Bên cạnh đó, cùng có nhiều bình luận từ cư dân mạng tập trung vào thái độ xử lý tình huống của anh. Đa số khán giả đều thấy Neagav xử lí tình huống sự chuyên nghiệp, hết mình vì tiết mục bất chấp sự cố.

Negav tên thật là Đặng Thành An, được khán giả biết đến với vai trò là rapper của tổ đội rap GERDNANG. Trong quá trình hoạt động, nam rapper phát hành nhiều ca khúc và tạo được nhiều dấu ấn trên thị trường như Ngủ Một Mình, Em Khiến Anh Muốn Trở Thành Người Hà Nội, ... Năm 2024, Negav tham gia Anh Trai Say Hi. Tại đây, anh đóng góp vào thành công của nhiều tiếc mục như Catch Me If You Can, Tình Đầu Quá Chén, Kim Phút Kim Giờ, Walk ... Đến cuối năm 2025, Negav tiếp tục trở lại với Anh Trai Say Hi mùa thứ 2. Nhiều tiết mục có sự góp mặt của Negav nhận được nhiều sự chú ý như Đoạn Kịch Câm, Người Như Anh Xứng Đáng Cô Đơn, Ai Yêu Em Nhất, ... Negav kết thúc chương trình Anh Trai Say Hi 2025 với ngôi vị quán quân.