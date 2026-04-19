Jessica tái hiện loạt hit SNSD, cả khán phòng cùng nhau hô vang “GG!”

Tối 18/4, Jessica Jung đã chính thức tổ chức đêm nhạc Reflections tại TP.HCM. Sự kiện thu hút đông đảo người hâm mộ tham dự, đánh dấu màn tái xuất hiếm hoi của nữ ca sĩ tại Việt Nam. Mở đầu đêm diễn, Jessica hâm nóng bầu không khí bằng hàng loạt tiết mục quen thuộc trong sự nghiệp hoạt động solo. Khán giả được thưởng thức trực tiếp các sân khấu dàn dựng kỹ lưỡng qua những ca khúc như Wonderland, Beep Beep, Celebrate, Call Me Before You Sleep... Các tiết mục thể hiện rõ màu sắc âm nhạc cá nhân của Jessica, kết hợp cùng hiệu ứng âm thanh, ánh sáng và dàn vũ công chuyên nghiệp, khẳng định sức hút cùng kỹ năng trình diễn đẳng cấp của một thần tượng Kpop hàng đầu.

Tâm điểm của đêm diễn thực sự bùng nổ ở chương thứ 3 khi Jessica đáp lại sự mong chờ của đông đảo người hâm mộ bằng việc tái hiện kỷ nguyên hoạt động cùng nhóm nhạc cũ SNSD. Đây là một trong những lần hiếm hoi khán giả được thấy Jessica tự mình trình diễn lại hàng loạt bản hit đình đám thời cô còn gắn bó với nhóm kể từ khi tách ra hoạt động độc lập. Mở đầu phần này, một đoạn video ngắn điểm lại hành trình từ những ngày đầu ra mắt được trình chiếu, khơi gợi cả một bầu trời ký ức. Ngay sau đó, Jessica bước ra sân khấu trong bộ váy trắng lấp lánh, mang đến tạo hình tươi sáng và bắt đầu chuỗi liên khúc bằng Gee.

Nữ ca sĩ lập tức thay đổi diện mạo, đội chiếc mũ thủy thủ đặc trưng để thể hiện Genie. Không gian nhà thi đấu hoàn toàn vỡ òa khi giai điệu của The Boys và I Got A Boy vang lên. Đặc biệt, ở đoạn nhạc mở đầu The Boys, toàn bộ khán giả đã đồng loạt hô vang fanchant “GG” vô cùng mạnh mẽ. Hàng ngàn người hâm mộ cùng nhau gọi tên nhóm nhạc thanh xuân ngay trước mặt Jessica, tạo ra một khoảnh khắc chấn động.

Chuỗi liên khúc được khép lại bằng tiết mục Mr.Mr. khi Jessica khoe vũ đạo quyến rũ, phối hợp nhịp nhàng cùng dàn vũ công nam. Khoảnh khắc những giai điệu thanh xuân vang lên, cả khán phòng đã đồng loạt hát theo. Việc Jessica mang một lượng lớn các bản hit cũ của SNSD vào setlist không chỉ thỏa mãn sự chờ đợi của fan mà còn mang đến một không gian đậm chất hoài niệm, khiến nhiều khán giả xúc động. Cả khán phòng như đang được sống lại thời kỳ hoàng kim của Kpop gen 2.

Tiếp đó, Jessica dẫn dắt khán giả đến với ca khúc Into The New World. Trước khi biểu diễn, cô giới thiệu với người hâm mộ rằng đây là bài hát đưa bản thân và khán giả quay về nơi mọi thứ được bắt đầu. Khi những giai điệu của ca khúc ra mắt từ 20 năm trước vang lên, hàng ngàn khán giả đã cùng nhau hòa giọng với Jessica. Khung cảnh nữ ca sĩ trực tiếp hát lại ca khúc debut sau ngần ấy năm tạo nên một khoảnh khắc vô cùng xúc động và hoài niệm

Bên cạnh phần âm nhạc, ngày diễn ra đêm nhạc 18/4 cũng trùng khớp với sinh nhật của Jessica, khiến sự kiện tại Việt Nam càng thêm phần ý nghĩa. Trong suốt quá trình diễn ra concert, khán giả đã nhiều lần tự động hát vang các giai điệu chúc mừng sinh nhật để gửi tặng thần tượng. Cuối chương trình, một buổi tiệc sinh nhật ngắn được tổ chức ngay trên sân khấu. Đội ngũ sản xuất chuẩn bị một chiếc bánh kem lớn, trang trí vương miện lộng lẫy. Jessica xuất hiện rạng rỡ, liên tục tạo dáng đáng yêu bên chiếc bánh và không giấu được sự bất ngờ trước món quà.

Jessica bày tỏ sự xúc động lớn. Cô cho biết buổi diễn hôm nay mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt khi được đón tuổi mới cùng những người luôn ủng hộ mình. Nữ ca sĩ khẳng định nguồn năng lượng cuồng nhiệt và tình cảm to lớn từ khán giả Việt Nam đã mang đến cho cô một ngày sinh nhật trọn vẹn và hạnh phúc.

Jessica đón sinh nhật lần thứ 37 cùng fan Việt

Reflections là chuỗi concert nằm trong tour diễn kỷ niệm cột mốc gần 20 năm hoạt động nghệ thuật của Jessica. Sau đêm diễn mở màn thành công tại Malaysia vào đầu năm nay, Việt Nam chính là điểm đến thứ hai của tour diễn đặc biệt này. Jessica bước chân vào giới giải trí và được công chúng biết đến rộng rãi khi ra mắt cùng nhóm nhạc đình đám SNSD (Girls' Generation) vào năm 2007.

Với giọng hát trong trẻo đặc trưng cùng thần thái sang chảnh, cô được mệnh danh là "công chúa băng giá" của Kpop thế hệ thứ 2. Vào măm 2014, Jessica rời SNSD trong nhiều ồn ào. Năm 2022, cô gây tiếng vang lớn khi tham gia chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 3 tại Trung Quốc. Sau gần 2 thập kỷ, Jessica vẫn miệt mài theo đuổi đam mê và tỏa sáng trên sân khấu của riêng mình.