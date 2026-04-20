Sao Việt hạng A tung MV không chút bọt sóng, vì đâu nên nỗi?

Đông Nhi ra MV mới

Ngày 17/4, Đông Nhi chính thức ra mắt MV Mặt Trời Cô Độc. Đây là ca khúc mà nữ ca sĩ yêu thích nhất trong album vol.4 Theater Of Dreams, bản audio đã được phát hành từ tháng 4/2025. Đến một năm sau, MV Cho Mặt Trời Cô Độc mới được giới thiệu đến khán giả.

Mặt Trời Cô Độc lấy cảm hứng từ lá bài The Sun trong Tarot - biểu tượng của ánh sáng, sự rực rỡ nhưng cũng hàm chứa nỗi cô đơn khi không thể chạm tới. Thuộc thể loại Alternative R&B, ca khúc cho thấy sự chuyển dịch trong màu sắc âm nhạc của Đông Nhi, được thể hiện qua chất giọng dày dặn và kỹ thuật xử lý ổn định.

Phần hình ảnh của MV được thực hiện tại một sa mạc ở Mỹ dưới bàn tay của đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư. Sản phẩm mang màu sắc điện ảnh, tập trung khai thác cảm xúc nội tâm của nhân vật, thay vì kể một câu chuyện cụ thể. Hướng quảng bá lần này của Đông Nhi cũng nghiêng về chiều sâu, với các đoạn voice-off mang tính tự sự, cùng video chia sẻ cá nhân về ca khúc.

Đáng chú ý, việc lựa chọn Mặt Trời Cô Độc - một hình tượng đối lập với “Ánh Trăng” từng gắn liền với hình ảnh Đông Nhi thời kỳ Teen Pop, khiến nhiều khán giả đặt câu hỏi về dụng ý nghệ thuật. Đặc biệt, việc phát hành MV sau một năm kể từ khi ra mắt audio càng làm dấy lên những tò mò về chiến lược của nữ ca sĩ.

Dù vậy, hiệu ứng thực tế lại không như kỳ vọng. Sau 3 ngày phát hành, MV chỉ đạt khoảng 246 nghìn lượt xem (tính đến 18h ngày 20/4) - con số không quá thấp nhưng cũng chưa tương xứng với vị thế của một nghệ sĩ hạng A. Trên các nền tảng mạng xã hội, mức độ thảo luận về sản phẩm khá mờ nhạt. Cuối tuần qua, sự chú ý của công chúng đổ dồn vào các sự kiện âm nhạc lớn như Coachella 2026 hay concert Anh Trai Say Hi D-9, MV của Đông Nhi gần như không tạo được làn sóng đáng kể.

Dấu chấm hỏi về sức hút của sao hạng A

Với vị thế một trong những nghệ sĩ nữ hàng đầu Vpop, sự trở lại lần này của Đông Nhi khá “nửa vời”, chưa đủ lực để tạo cú bật giữa thị trường âm nhạc đang thay đổi nhanh chóng.

Trước đó, album vol.4 Theater Of Dreams được thực hiện nhằm kỷ niệm 17 năm hoạt động nghệ thuật của Đông Nhi. Theo kế hoạch ban đầu, dự án này dự kiến phát hành từ năm 2023, ngay sau ca khúc Người Ôm Pháo Hoa. Tuy nhiên, việc mang thai con thứ hai khiến nữ ca sĩ phải trì hoãn. Điều này dẫn đến việc một số ca khúc trong album đã được sản xuất từ khá lâu, phần nào tạo cảm giác thiếu mới mẻ khi ra mắt.

Trong tổng thể album, Mặt Trời Cô Độc không phải là ca khúc hot nhất. Ở thời điểm ra mắt, Kỵ Sĩ & Ánh Sao mới là bài hát gây bất ngờ lớn, với phần vocal được xử lý mượt mà, bản phối cao trào và gợi nhớ âm hưởng của bản hit Từng Thuộc Về Nhau - một dấu ấn thanh xuân của Đông Nhi nhưng vẫn giữ được sự hiện đại. Đây cũng là ca khúc được đón nhận rộng rãi nhất khi album phát hành, tạo trend TikTok một thời gian dài.

Thay vì Mặt Trời Cô Độc, người hâm mộ mong chờ Đông Nhi ra mắt MV cho Kỵ Sĩ & Ánh Sao nhiều hơn. Nhưng cuối cùng, Đông Nhi vẫn chọn ưu tiên cho ca khúc bản thân thích nhất. Việc đầu tư MV cho một ca khúc đã ra mắt từ một năm trước vô hình trung khiến sản phẩm giảm nhiệt. Bên cạnh đó, chiến lược quảng bá không quá mạnh tay càng khiến Mặt Trời Cô Độc khó tiếp cận vượt ra ngoài tệp khán giả sẵn có.

Một yếu tố khác đến từ fandom. Trong khi các nghệ sĩ trẻ, điển hình như HIEUTHUHAI được hậu thuẫn bởi lực lượng fan trẻ vận hành theo mô hình hiện đại - từ streaming, cày view đến tạo xu hướng trên mạng xã hội đều có chiến lược bài bản, thì cộng đồng người hâm mộ của Đông Nhi vẫn hoạt động theo cách truyền thống, không quá tập trung ở thời điểm hiện tại. Khi sản phẩm không có chiến dịch truyền thông đủ mạnh, việc bứt ra khỏi “vòng fan” trở nên khó khăn, kéo theo độ thảo luận không được duy trì.

Ngoài ra, Đông Nhi cũng từng đối mặt với làn sóng tranh cãi liên quan đến phát ngôn gây chia rẽ cộng đồng fan vào đầu năm 2022. Dư âm của sự việc này phần nào ảnh hưởng đến độ gắn kết của fandom, đặc biệt trong bối cảnh thị trường hiện tại đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nghệ sĩ và người hâm mộ để tạo hiệu ứng lan tỏa.

Ở thời điểm hiện tại, Đông Nhi không còn là cái tên dẫn dắt xu hướng streaming hay tạo bùng nổ thảo luận mạng xã hội như trước. Dù vị thế vẫn được công nhận, sức nóng trong âm nhạc của cô đã giảm đáng kể. Bản thân album vol.4 ra mắt năm 2025 cũng chưa tạo được cú hích đủ lớn để khuấy động thị trường.

Sau nhiều năm ưu tiên cho gia đình, màn tái xuất của Đông Nhi an toàn, thiếu yếu tố đột phá để định hình dấu ấn mới. Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận rằng nữ ca sĩ dường như không đặt nặng áp lực thành tích ở thời điểm hiện tại. Thay vào đó, cô lựa chọn tận hưởng hành trình âm nhạc của mình theo cách riêng, thay vì chạy theo các con số hay cuộc đua xu hướng.