Cái khó của Đông Nhi

Nỗ lực của Đông Nhi

Tối 19/4/2025, Đông Nhi tổ chức showcase ra mắt album phòng thu vol.4 Theater of Dreams. Album có tổng thời lượng 35 phút, kéo dài 13 tracks, chia thành 3 chương chính: Hỗn loạn - Chấp nhận - Phục hồi. Concept album được lấy cảm hứng từ bộ bài tarot với nhiều yếu tố tâm linh được cài cắm thú vị. Lần trở lại này, Đông Nhi hợp tác DTAP - đội ngũ làm nhạc đứng sau thành công của Hoàng Thuỳ Linh. Đây là quyết định cho thấy nỗ lực muốn làm mới khi Đông Nhi bước ra khỏi “vùng an toàn” Đỗ Hiếu.

Đông Nhi vừa ra mắt album phòng thu số 4 Theater of Dreams

Chuẩn bị 13 ca khúc, phát hành lần lượt từng single, video performance xuyên suốt 1 năm qua cho thấy kế hoạch quảng bá dài hơi của Đông Nhi. Ở Ý Trời, Đông Nhi kết hợp với Gen Z tạo trend tlinh. Về concept album, nữ ca sĩ cũng thử sức loạt hình ảnh trẻ trung, xu hướng để tiếp cận giới trẻ. Tính đến hiện tại, 2 MV Đông Nhi đã phát hành là Người Ôm Pháo Hoa và Ý Trời đều là những MV có hình ảnh chỉn chu, tiêu tốn nhiều tiền sản xuất của ekip.

Tinh Cầu Bốc Cháy - track 01 trong album Theater of Dreams

Mất đến 8 năm kể từ Ten on Ten để cho ra 1 full album mới, Đông Nhi chỉ rõ định hướng của mình là muốn ôn lại những sản phẩm đầu tiên làm nên tên tuổi của cô - nhưng với tâm thế hiện tại. Đó là lý do ngay từ track mở đầu album Tinh Cầu Bốc Cháy, Đông Nhi và DTAP đã sử dụng câu hát iconic “Lệ cay khoé vì một người đã ra đi khi không trở về” của Khóc - để đối đáp rằng “Lệ cay khoé để làm gì phí thêm một đêm tuyệt vời”. Đông Nhi nói rõ ràng, cô đã trưởng thành, độc lập và mạnh mẽ ở năm thứ 17 sự nghiệp.

Đông Nhi biểu diễn Kỵ Sĩ & Ánh Sao tại showcase

Bài bản nhất phải kể đến showcase biểu diễn đầy lớp lang của Đông Nhi. Không ít nghệ sĩ Việt từng chọn cách biểu diễn trực tiếp nhạc mới, bố trí theo đúng concept bài nhạc. Trước đó có thể kể đến Tóc Tiên với album Cong, MONO - showcase debut hay GREY D - showcase E.P dự đoán thời tiết hôm nay mưa. Nhưng Đông Nhi vẫn thành công ghi dấu ấn của riêng bản thân nhờ sân khấu đầu tư hoành tráng, đặt để nhiều chi tiết thẩm mỹ sáng tạo bám sát concept huyền hoặc, vũ trụ đúng như cái tên Theater of Dreams.

Khả năng biểu diễn của Đông Nhi cũng được khen ngợi bởi cô không hề đánh mất phong độ mà vocal ngày càng thăng hạng sau khi hạ sinh con thứ 2. Bà mẹ 2 con, biểu diễn cực cháy ở showcase cá nhân 1 set nhạc riêng 13 tracks cho toàn bộ album mới. Đây chính là khoảnh khắc đáng nhớ nhất của Đông Nhi suốt 3 năm qua, kể từ màn comeback đầy ồn ào với Đôi Mi Em Đang U Sầu.

Tổng thể từ âm nhạc, hình ảnh đến tâm thế cho lần tái xuất này, Đông Nhi và ekip đã chuẩn bị một dự án dài hơi, đảm bảo chất lượng hàng top trên thị trường. Nhưng, vẫn chưa đủ.

Càng về sau càng đuối

Đông Nhi thực hiện album vol.4 để kỷ niệm 17 năm sự nghiệp. Theo dự kiến, album này đáng lẽ được phát hành năm 2023 ngay sau Người Ôm Pháo Hoa. Nhưng vì mang thai con thứ, Đông Nhi đành lỡ hẹn. Do đó, có một số bài nhạc đã trình làng hoặc sản xuất quá lâu tạo cảm giác cũ kỹ.

Đông Nhi thực hiện album vol.4 để kỷ niệm 17 năm sự nghiệp

3 chương trong album đều xoay quanh Đông Nhi. Âm nhạc, cảm xúc và sự thay đổi khi làm mẹ, Đông Nhi để DTAP viết thay câu chuyện của mình. Về phần giai điệu, chương 1 gồm ca khúc Tinh Cầu Bốc Cháy, Mặt Trời Cô Độc, Người Ôm Pháo Hoa, Kỵ sĩ & Ánh Sao và 1-0 là chương ấn tượng nhất. Khán giả yêu quý Đông Nhi như được quay trở lại thời gian, khi cô còn làm mưa làm gió Vpop những năm đầu 2010s cùng loạt hit như Khóc, Bối Rối, Từng Thuộc Về Nhau,... DTAP cũng ứng dụng lối viết nhạc, các chất liệu hoài niệm của Đông Nhi trong chương 1 album và nâng cấp hơn cùng công cụ làm nhạc chất lượng cao, bộ gõ, nhạc cụ lớp lang.

Ca khúc Kỵ Sĩ & Ánh Sao chính là ca khúc khiến người nghe bất ngờ nhất

Ca khúc Kỵ Sĩ & Ánh Sao chính là ca khúc khiến người nghe bất ngờ nhất. Từ vocal đến bản phối đều được mix master mượt mà, đẩy cảm xúc lên cao trào. Âm hưởng của bản hit Từng Thuộc Về Nhau vang lên trong Kỵ Sĩ & Ánh Sao, gợi nhớ thanh xuân mà không cũ kỹ. Đây cũng chính là bài hát được đón nhận rộng rãi nhất sau khi Đông Nhi tung toàn bộ album Theater of Dreams.

Album không giữ được phong độ, càng về sau càng đuối và hỗn loạn

Tuy nhiên, album không giữ được phong độ này. Càng về sau càng đuối và hỗn loạn. Bắt đầu từ NZ - đoạn interlude nghe như một “tràng kinh cầu” hiệu triệu Đông Nhi quay trở về, chất liệu EDM, rap, hip-hop được kết hợp vào nhau đa dạng nhưng không mới mẻ. Các ca khúc Người Đẹp Và Quái Vật, Những Tháng Năm Tươi Đẹp, Tự Nhiên,... đều có giai điệu trôi ngang, thiếu cao trào dù mix rất nhiều loại âm thanh tạo cảm giác bức bí, hỗn tạp.

Hay như track Ý Trời kết hợp với tlinh. Đây cũng là track hiếm hoi Đông Nhi thử nghiệm chất liệu dân gian. Dù được ưu tiên ra mắt làm lead single, thì Ý Trời vẫn nhạt nhoà, thiếu điểm nhấn mặc cho Đông Nhi, tlinh, DTAP đều là những cái tên máu mặt của làng nhạc. Nữ rapper tạo trend không thể giúp Đông Nhi tạo ra 1 verse viral MXH vì điểm yếu đến từ giai điệu thiếu đột phá.

MV Ý Trời - Đông Nhi ft. tlinh

Toàn bộ album Theater of Dreams, phần hay ho nhất vẫn là phần Đông Nhi gợi nhớ lại thời hoàng kim teen pop của mình. Khi cô bắt đầu chuyển sang chương 2 đánh dấu sự trưởng thành, mọi thứ trở nên gượng gạo vì nhồi nhét quá nhiều. Tổng thể album Theater of Dreams thừa chất liệu nhưng thiếu chiều sâu cá nhân và thiếu chủ đích. Nhiều khán giả để lại bình luận, album Đông Nhi chỉ hay phần đầu và họ cũng chỉ đủ kiên nhẫn để nghe 5 ca khúc đầu tiên. Ngay từ khi chuyển qua interlude NZ một cách rời rạc, Theater of Dreams đã mất đi kha khá người kiên nhẫn ở lại nghe full album. Tính liên kết là một điểm yếu ở Theater of Dreams.

Đông Nhi chưa mang đến câu chuyện đủ để khán giả lâu năm đồng cảm và không mới lạ để khiến giới trẻ “fomo”

Chưa kể, DTAP phải chấp bút 1 album kể về Đông Nhi, Đông Nhi phải hát các bài nhạc thất tình, chán ghét đàn ông trong khi cô hạnh phúc với gia đình nhỏ. Điều này khiến câu chuyện trở nên khiên cưỡng. Sau nhiều năm “quen vị” với những album cộp mác tính cá nhân của nghệ sĩ Gen Z, khán giả đã đặt ra tiêu chuẩn cao hơn về cách mà nghệ sĩ cài cắm thông điệp, kể gì về chính họ qua âm nhạc. Đông Nhi chưa mang đến câu chuyện đủ để khán giả lâu năm đồng cảm và không mới lạ để khiến giới trẻ “fomo”.

Phép cộng với DTAP liệu có đúng?

Từ lần đầu công bố làm nhạc với DTAP trong Người Ôm Pháo Hoa, sau đó là Ý Trời, bộ đôi đã khiến khán giả tò mò về việc đội ngũ có thế mạnh dân gian đương đại sẽ kết hợp thế nào với chất liệu pop EDM hiện đại như Đông Nhi. Tuy nhiên, qua 2 ca khúc khán giả vẫn chưa thể hình dung rõ liệu Đông Nhi có hợp với DTAP hay không. Full album là câu trả lời rõ ràng nhất. Toàn bộ album được chấp bút bởi DTAP nhưng cách sắp đặt ý tưởng, kết cấu và thông điệp xuyên suốt theo “lối đi ngược” - sự nghịch hành có chủ đích lại là “DNA âm nhạc” của Đông Nhi.

Toàn bộ album được chấp bút bởi DTAP nhưng cách sắp đặt ý tưởng, kết cấu và thông điệp xuyên suốt theo “lối đi ngược” - sự nghịch hành có chủ đích lại là “DNA âm nhạc” của Đông Nhi

DTAP là một fan chính hiệu của Đông Nhi. Đó là lý do tại sao bộ ba này có thể truyền tải đúng và đủ những chất liệu âm nhạc “cộp mác” Đông Nhi vào phần đầu album. Nhưng khi bắt đầu tham vọng nâng cấp cái cũ, DTAP hụt hơi. Điều này càng cho thấy cá tính trong âm nhạc và cách DTAP làm chủ việc sản xuất chưa cao. Các sản phẩm của DTAP thành công khi làm bật được chủ thể chính - nghệ sĩ biểu diễn. Ở vai trò sản xuất, DTAP làm tròn vai, đúng “đơn đặt hàng” từ Đông Nhi. Các ca khúc đều có chất lượng phòng thu chuẩn chỉnh. Nhưng ở vai trò nghệ sĩ, là một “nhà sản xuất âm nhạc” không chỉ hoà âm, phối khí hay mix master, DTAP chưa cho thấy màu sắc của mình thực sự là gì.



Màu sắc của DTAP luôn bị thay đổi bởi nghệ sĩ hợp tác cùng

Có chăng, màu sắc của DTAP luôn bị thay đổi bởi nghệ sĩ hợp tác cùng? Như cách Hoàng Thuỳ Linh kiểm soát mọi thứ, là đầu não của Hoàng - Link. Hay Phương Mỹ Chi với giọng hát dân ca nổi trội trong Vũ Trụ Cò Bay mà DTAP dùng công thức đã làm nên thành công cho Hoàng Thuỳ Linh áp dụng cho giọng ca thực lực này. Cuối cùng, DTAP là ai trong Theater of Dreams vẫn chưa thể nhìn thấy rõ. Hình ảnh rõ ràng nhất là Đông Nhi ở 5 track đầu tiên, đuối dần đều về cuối album.

Ở vị trí của người nghe, không thể xác định được liệu Đông Nhi và DTAP có phải một phép cộng đúng. Vì hợp tác giữa nghệ sĩ - ekip làm nhạc phải dựa trên mục đích, tầm nhìn và độ gắn kết của 2 chủ thể chính. Nhưng khán giả, có thể chọn ủng hộ hay không ủng hộ sản phẩm. Âm nhạc là cảm xúc, một bài hát hay chưa chắc đông người nghe, nhưng bài hát đông người nghe chắc chắn hay, có cảm xúc đồng điệu với khán giả.

Kỵ Sĩ & Ánh Sao đang là track được đón nhận nhất

Sau vài ngày lên sóng, Kỵ Sĩ & Ánh Sao đang là track được đón nhận nhất. Bài hát tạo trend TikTok, bản lyric video leo lên top 9 trending YouTube âm nhạc Việt Nam, cả video showcase cũng gây chú ý. Điều này cho thấy khán giả vẫn luôn yêu thích một Đông Nhi độc đáo, đậm đà như thời 2010s.

Đông Nhi đang trở lại khá “nửa vời”

Song, với vị thế sao hạng A, Đông Nhi đang trở lại khá “nửa vời”, thậm chí là không thể bật lên giữa bối cảnh thị trường âm nhạc hiện nay. Top trending đang được phủ sóng bởi loạt rapper, mà trong đó 2 cái tên MCK và Obito chiếm giữ ngôi Quán quân - Á quân chỉ bằng 2 bản nhạc remake dài chưa đến 2 phút. Đông Nhi chưa thể lấy lại được hào quang khiến thị trường nổi sóng như thời hoàng kim. Sau 3 năm, màn tái xuất của Đông Nhi không đủ đột phá để tạo dấu ấn riêng biệt. Đông Nhi kể chuyện gì, bản sắc thực sự ở tuổi U40 phát huy thế nào, là câu hỏi khán giả đặt ra sau Theater of Dreams.