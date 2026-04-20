Jessica Jung khóc khi hát hit SNSD, Knet mỉa mai: “Tự rời đi giờ còn tiếc?”

Tối 18/4 vừa qua, Jessica Jung đã chính thức tổ chức đêm nhạc cá nhân tại Việt Nam, thu hút đông đảo người hâm mộ tham dự. Tại đêm diễn, nữ ca sĩ mang đến nhiều tiết mục nổi bật trong thời gian hoạt động solo như Wonderland, Beep Beep, Celebrate hay Call Me Before You Sleep ...

Tuy nhiên, phần trình diễn được mong đợi và cũng gây chú ý nhất lại chính là khoảnh khắc cô tái hiện kỷ nguyên hoạt động cùng nhóm nhạc cũ SNSD. Đây là một trong những lần hiếm hoi khán giả được thấy Jessica trực tiếp trình diễn lại hàng loạt bản hit đình đám thời cô còn gắn bó với nhóm kể từ khi tách ra hoạt động độc lập. Cô mang đến một bản mashup các ca khúc quen thuộc như Gee, Genie, The Boys, I Got A Boy và Mr Mr .

Đặc biệt, sân khấu biểu diễn ca khúc debut huyền thoại Into The New World đã trở thành tâm điểm chú ý. Trong phần biểu diễn này, nhiều khán giả tinh ý nhận ra Jessica có biểu cảm xúc động và dường như đã sắp khóc. Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc này nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội và lập tức trở thành chủ đề nóng hổi lọt thẳng lên top thịnh hành của diễn đàn Hàn Quốc.

Sự việc nhanh chóng thổi bùng một làn sóng tranh cãi dữ dội từ cộng đồng mạng xứ Hàn với phần lớn là những bình luận tiêu cực hướng về phía nữ ca sĩ. Nhiều khán giả không ngần ngại để lại lời lẽ mỉa mai, chất vấn lý do cô rơi nước mắt khi biểu diễn ca khúc của nhóm nhạc mà chính cô đã không còn là thành viên.

Các ý kiến liên tục nhắc lại việc cô tự lựa chọn rời nhóm để theo đuổi sự nghiệp kinh doanh cá nhân, do đó việc cô tỏ ra lưu luyến quá khứ ở thời điểm hiện tại bị đánh giá là không phù hợp. Thậm chí, một số bình luận còn đào lại ồn ào xoay quanh hai cuốn tiểu thuyết Shine và Bright do chính Jessica chắp bút.

Sự phẫn nộ không chỉ dừng lại ở đó khi có khán giả còn lật lại tin đồn về việc Jessica rời đi đã gián tiếp gây ảnh hưởng đến nhóm nhạc đàn em f(x). Cụ thể, một bình luận nhắc đến nghi vấn các nhà đầu tư từng e ngại rủi ro và rút vốn khỏi đợt quảng bá album 4Walls vì sợ Krystal cũng sẽ nối gót chị gái, khiến nhóm không còn thêm album nào sau đó và những thành viên còn lại phải chịu cảnh vạ lây. Bên cạnh những chỉ trích về thái độ và quá khứ, kỹ năng trình diễn của Jessica tại đêm nhạc cũng bị Knet đưa ra bàn tán. Có ý kiến nhận xét cô không hát live hoàn toàn, phụ thuộc đến 80% vào bản thu sẵn AR.

Concert Reflection của Jessica tại nhà thi đấu Tân Bình vào ngày 18/4 vừa qua cũng vướng vào nhiều tranh cãi về tình trạng bán vé. Đây là lần đầu tiên Jessica mang concert solo đến Việt Nam và diễn ra ngay trong ngày sinh nhật của cô, nhưng trình trạng bán vé lại vô cùng ảm đạm. Dù chỉ tổ chức với quy mô vô cùng khiêm tốn là 2000 người, lượng khán giả đến sân trong ngày diễn ra concert không đạt được như kỳ vọng.

Ngoại trừ hạng vé S-VIP với nhiều quyền lợi và các hạng vé rẻ nhất được tẩu tán nhanh chóng, các hạng vé khác đều chịu cảnh ‘ế ẩm’ kéo dài. Để cứu vãn tình hình, ban tổ chức đã nhiều lần đưa ra các mã ưu đãi để giảm giá vé. Nhiều hạng vé giảm chỉ còn 1/5 giá trị so với giá gốc.

Thâm chí, trước khi concert diễn ra, ban tổ chức cũng đã phải thay đổi sơ đồ chỗ ngồi theo yêu cầu từ nghệ sĩ. Động thái được đồn đoán là nhằm để thu gọn không gian khán phòng và để tránh lộ hình ảnh ghế trống. Dẫu vậy, những hành động cứu vãn từ ban tổ chức cũng không làm tình hình khá khẩm hơn. Concert của Jessica tại Việt Nam vẫn diễn ra trong tình trạng trống huơ trống hoác đặc biệt là ở hai bên khán đài.

Tranh cãi không hồi kết về Jessica và SNSD

Việc Jessica mang các bản hit cũ của SNSD lên sân khấu cũng tạo ra hai luồng ý kiến trái chiều. Nhiều fan lâu năm của SNSD cảm thấy khó chấp nhận hành động này sau hơn một thập kỷ cô rời đi cùng hàng loạt ồn ào bủa vây mối quan hệ giữa các thành viên. Việc cô lựa chọn hát Into The New World phiên bản ballad càng đổ thêm dầu vào lửa. Đây là phiên bản được SNSD ra mắt và biểu diễn sau khi Jessica đã rời nhóm, từng lấy đi rất nhiều nước mắt của các thành viên còn lại. Do đó, hành động hát lại phiên bản này bị một bộ phận khán giả xem là sự thiếu tinh tế và cố tình níu kéo hào quang quá khứ.

Trái lại, vẫn có một nhóm người hâm mộ lên tiếng bênh vực nữ ca sĩ. Họ lập luận rằng việc mang các ca khúc này đi biểu diễn là hoàn toàn bình thường, bởi Jessica chắc chắn đã phải trả phí mua bản quyền từ phía công ty chủ quản cũ SM Entertainment thì mới được cấp phép biểu diễn.

Nhìn lại quá khứ, Jessica từng là một trong những mảnh ghép nổi bật nhất của SNSD. Cùng với Taeyeon, cô đảm nhận vị trí hát chính, thường xuyên xử lý những phân đoạn cao trào và được công chúng yêu mến gọi bằng danh xưng công chúa băng giá nhờ thần thái sang chảnh đặc trưng.

Tuy nhiên, ngày 30/9/2014, Jessica bất ngờ đăng tải tâm thư song ngữ Anh Hàn trên Weibo, thông báo bản thân bị công ty và 8 thành viên ép rời nhóm với lý do không chính đáng. Phía SM Entertainment sau đó lại đưa ra một câu chuyện hoàn toàn khác, khẳng định Jessica đã chủ động muốn dừng hoạt động sau một album nữa để tập trung cho thương hiệu thời trang BLANC & ECLARE. Công ty cho biết những mâu thuẫn không thể hàn gắn về định hướng và thứ tự ưu tiên đã buộc họ phải đẩy nhanh tiến độ để SNSD tiếp tục hoạt động với 8 người.

Trong khi các nguồn tin nội bộ tố Jessica chểnh mảng lịch trình chung vì mải mê kinh doanh, nữ ca sĩ lại kịch liệt bác bỏ. Cô khẳng định đã nhận được sự đồng ý của mọi người trước khi mở công ty, nhưng các thành viên đã bất ngờ đổi ý sau một tháng và ép cô phải lựa chọn. Sau cuộc chia ly chấn động, SNSD tiếp tục khẳng định vị thế nhóm nhạc quốc dân với các dự án chung thành công như Catch Me If You Can, Lion Heart, Holiday Night hay màn kỷ niệm 15 năm Forever 1.

Về phía Jessica, sau khi chính thức chấm dứt hợp đồng với SM vào năm 2015, cô từng có giai đoạn thăng hoa khi đẩy mạnh thương hiệu thời trang cá nhân, ra mắt solo và hâm nóng tên tuổi qua chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 3. Thế nhưng, con đường solo của cô lại vướng vô số rắc rối. Việc xuất bản hai cuốn tiểu thuyết Shine và Bright làm dấy lên làn sóng chỉ trích dữ dội khi nội dung bị cho là cố tình cài cắm chi tiết ám chỉ nữ chính bị đồng đội cũ chèn ép, cô lập.

Ở thời điểm hiện tại, vị thế của Jessica đang có dấu hiệu lung lay nghiêm trọng. Thương hiệu thời trang từng là niềm tự hào nay liên tục vướng lùm xùm tài chính, từ vụ kiện nợ hàng triệu USD cho đến việc bị buộc trả mặt bằng do nợ tiền thuê. Không chỉ kinh doanh thua lỗ, sức hút trên sân khấu của cô cũng sụt giảm nghiêm trọng. Các đêm nhạc cá nhân gần đây liên tục rơi vào tình trạng ế vé, lượng tiêu thụ chậm chạp buộc ban tổ chức phải chật vật tung nhiều đợt khuyến mãi để lấp đầy chỗ trống. Dù mỗi bên đều đã có những ngã rẽ riêng, nhưng những tranh cãi xoay quanh hai cái tên Jessica và SNSD dường như vẫn chưa bao giờ có dấu hiệu kết thúc sau ngần ấy năm.