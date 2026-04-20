BIGBANG kết màn Coachella 2026

Đúng 12h30 trưa 20/4 (giờ Việt Nam), BIGBANG chính thức trở lại thung lũng của Coachella, khuấy đảo đêm diễn tuần thứ hai. Đây cũng là set diễn cuối cùng tại sân khấu Outdoor Theatre, khép lại một mùa Coachella 2026 bùng nổ về mặt truyền thông. Và BIGBANG đã làm điều đó theo cách không thể “đúng chất” hơn - bằng một set diễn đẳng cấp, tràn đầy năng lượng và đưa thẳng người xem về thời hoàng kim của Kpop.

BIGBANG trở lại Coachella tuần 2

Không ngoài dự đoán, khoảng 80 nghìn khán giả tiếp tục đổ về khu vực Outdoor Theatre, tái hiện “biển người” của tuần 1 và chứng minh sức hút không suy chuyển của nhóm sau hai thập kỷ hoạt động. Ngay từ khi chưa bắt đầu, không khí đã được đẩy lên cao trào với những tiếng hò reo kéo dài, biến sân khấu này trở thành tâm điểm lớn nhất của đêm diễn cuối cùng.

Về tạo hình, từng thành viên tiếp tục khẳng định bản sắc riêng. G-Dragon xuất hiện với outfit hoàng gia, khí chất “ông hoàng” bao trùm toàn bộ sân khấu. Taeyang giữ phong độ với hình ảnh bảnh bao, khoe trọn body săn chắc cùng phong thái trình diễn tự tin. Trong khi đó, Daesung mang đến màu sắc rockstar với áo da và năng lượng tích cực đặc trưng, tạo nên sự cân bằng trong tổng thể sân khấu.

BIGBANG chính thức trở lại Coachella

Setlist tuần 2 gần như giữ nguyên cấu trúc đã làm nên thành công ở tuần đầu tiên, với chiến lược “đánh thẳng vào ký ức đại chúng”. Chuỗi mở màn Bang Bang Bang , Fantastic Baby và Sober ngay lập tức kéo toàn bộ khán giả vào trạng thái bùng nổ, trước khi BIGBANG chuyển sang những khoảng lặng cảm xúc với A Fool of Tears, Loser, Haru Haru, Lies … Điều đáng chú ý là khả năng hát live ổn định xuyên suốt set diễn, trong bối cảnh sân khấu ngoài trời quy mô lớn luôn là thử thách với bất kỳ nghệ sĩ nào.

Một trong những khoảnh khắc được chú ý nhất đêm diễn thuộc về phần thể hiện A Fool of Tears , khi G-Dragon trực tiếp “đập tan” những tranh cãi trước đó bằng verse rap mượt mà, chắc nhịp và đầy cảm xúc. Không cần đến những hiệu ứng phô trương, chính cách xử lý flow và kiểm soát sân khấu đã trở thành câu trả lời rõ ràng nhất cho vị thế của BIGBANG.

G-Dragon trực tiếp “đập tan” những tranh cãi trước đó bằng verse rap mượt mà, chắc nhịp và đầy cảm xúc

Không thay đổi quá nhiều về cấu trúc so với tuần 1, nhưng chính sự ổn định, chắc tay trong từng tiết mục lại là yếu tố giúp BIGBANG duy trì sức nóng ở tuần 2. Nếu tuần đầu là cú “comeback” mang tính bùng nổ, thì tuần thứ hai giống như một lời khẳng định chắc chắn: đây không phải là khoảnh khắc nhất thời, mà là đẳng cấp đã được kiểm chứng theo thời gian.

BIGBANG không chỉ mang đến một sân khấu giải trí, mà còn dựng lại một tiêu chuẩn biểu diễn mang tính biểu tượng của Kpop

Kết lại Coachella 2026, BIGBANG không chỉ mang đến một sân khấu giải trí, mà còn dựng lại một tiêu chuẩn biểu diễn mang tính biểu tượng của Kpop. Trong một lễ hội quy tụ hàng loạt tên tuổi toàn cầu, chính những bản hit đã đi cùng năm tháng, cùng khả năng làm chủ sân khấu của ba thành viên, đã khiến 80 nghìn khán giả tại sa mạc California cùng lúc hiểu rõ một điều: vì sao BIGBANG từng - và vẫn được gọi là “ông hoàng Kpop”.

Bộ đôi GD x TY cùng Good Boy nóng bỏng

Daesung và sân khấu trot đậm chất Hàn Quốc

BIGBANG khẳng định vị thế với Coachella

Sân khấu Coachella 2026 không chỉ là một buổi biểu diễn đơn thuần, mà còn là lời khẳng định đanh thép cho vị thế “King of Kpop” của BIGBANG nhân cột mốc 20 năm thành lập. Với sự góp mặt của G-Dragon, Taeyang và Daesung, nhóm đã tạo nên một cơn địa chấn thực sự giữa sa mạc California, khiến Coachella năm nay trở thành một trong những kỳ đáng nhớ nhất lịch sử.

Sân khấu Coachella 2026 không chỉ là một buổi biểu diễn đơn thuần, mà còn là lời khẳng định đanh thép cho vị thế “Kings of Kpop” của BIGBANG nhân cột mốc 20 năm thành lập

Tại sân khấu Outdoor Theatre trong tuần đầu tiên (12/4), BIGBANG mang đến một set diễn kéo dài gần 60 phút với khoảng 16 ca khúc. Không chỉ đơn thuần là “chạy hit”, nhóm xây dựng một hành trình âm nhạc nhìn lại 20 năm đầy cảm xúc, với lời khẳng định âm nhạc của BIGBANG là 5 màu sắc không thể thay đổi.

Điểm nhấn lớn nằm ở các sân khấu solo mang đậm dấu ấn cá nhân. Taeyang giữ vững phong độ với khả năng live ổn định và vũ đạo dẻo dai qua Ringa Linga. G-Dragon tiếp tục khẳng định tư duy âm nhạc khác biệt khi mang đến bản phối trap mới cho Power, kết hợp thời trang và âm thanh theo cách chỉ anh mới làm được. Trong khi đó, Daesung tạo nên một “cú twist” thú vị khi đưa chất liệu Trot, dòng nhạc truyền thống Hàn Quốc lên sân khấu quốc tế, biến phần trình diễn thành một khoảnh khắc giải trí bùng nổ và đầy tính kết nối.

G-Dragon đứng sau toàn bộ di sản âm nhạc được BIGBANG thể hiện ở Coachella

Dù không trực tiếp góp mặt, T.O.P vẫn hiện diện qua phần rap trong Still Life, vang lên giữa không gian sa mạc như một lát cắt cảm xúc khép lại set diễn. Đây là chi tiết được nhiều khán giả và truyền thông quốc tế đánh giá cao, bởi nó giữ trọn vẹn tinh thần của BIGBANG như một tập thể.

Hiệu ứng sau đêm diễn nhanh chóng lan rộng trên toàn cầu. Các hashtag như #BANGCHELLA hay #BIGBANG_IS_BACK đồng loạt leo top trending trên nhiều nền tảng. Truyền thông quốc tế gọi BIGBANG là “Organic Kings” - những nghệ sĩ không cần “Tây hóa” vẫn chinh phục được khán giả đại chúng, khi hơn 90% set diễn được trình bày bằng tiếng Hàn nhưng vẫn tạo ra sự cộng hưởng mạnh mẽ. Đáng chú ý, sự xuất hiện của Lisa và Rosé dưới khán đài để cổ vũ đàn anh cũng góp phần tạo nên hiệu ứng lan tỏa, củng cố hình ảnh một “gia đình YG” xuyên thế hệ.

BIGBANG không chạy theo xu hướng âm nhạc đang thịnh hành, mà chọn cách khai thác chính di sản của mình và chính điều đó tạo nên giá trị khác biệt

Bước sang tuần 2, sức nóng của BIGBANG không hề suy giảm. Lượng người xem trực tuyến trong khung giờ biểu diễn tiếp tục duy trì ở mức kỷ lục, cho thấy sức hút bền bỉ của một nhóm nhạc đã bước sang thập kỷ thứ hai trong sự nghiệp. Quan trọng hơn, Coachella 2026 không phải là điểm kết, mà là bàn đạp cho giai đoạn tiếp theo. Các thành viên đã nhiều lần úp mở về album mới cùng world tour kỷ niệm 20 năm, dự kiến triển khai vào nửa cuối năm.

BIGBANG không chạy theo xu hướng âm nhạc đang thịnh hành, mà chọn cách khai thác chính di sản của mình và chính điều đó tạo nên giá trị khác biệt. Đây không chỉ là màn trở lại, mà là lời tuyên bố rằng đẳng cấp của một huyền thoại không bị bào mòn theo thời gian.

