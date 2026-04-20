Phía Mason Nguyễn hủy lịch sự kiện, tuyên bố hành động pháp lý

Công ty quản lý Mason Nguyễn lên tiếng

Chiều 20/4, Def Jam Việt Nam - công ty quản lý của Mason Nguyễn đã phát đi thông báo chính thức liên quan đến những tranh luận xoay quanh nam rapper trong những ngày qua.

Theo nội dung công bố, phía công ty cho biết quyết định tạm dừng một số hoạt động đã lên lịch nhằm có thêm thời gian đánh giá toàn diện sự việc. Cụ thể, hai lịch trình biểu diễn vào ngày 21/4 tại Hải Phòng và ngày 24/4 tại Hà Nội sẽ không được thực hiện. Đại diện công ty gửi lời xin lỗi tới các đối tác, đơn vị tổ chức cũng như khán giả vì những bất tiện phát sinh từ sự thay đổi này.

Bên cạnh đó, Def Jam Việt Nam xác nhận sẽ tổ chức một buổi gặp gỡ báo chí ngay trong tuần để cung cấp thông tin chính thức, đồng thời làm rõ những vấn đề liên quan đến ồn ào vừa qua và định hướng hoạt động của Mason Nguyễn trong năm 2026.

Đáng chú ý, phía công ty cũng lên tiếng về tình trạng lan truyền thông tin sai lệch trên mạng xã hội. Theo đánh giá từ Def Jam Việt Nam, đã xuất hiện nhiều hành vi bôi nhọ, vu khống, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh nghệ sĩ. Trước tình hình này, đơn vị quản lý khẳng định sẽ áp dụng các biện pháp pháp lý cần thiết nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Mason Nguyễn.

Thông báo kết thúc bằng lời kêu gọi cộng đồng mạng, đối tác và khán giả tiếp cận thông tin một cách thận trọng, khách quan, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến một cách minh bạch trong thời gian tới.

Nguyên văn thông báo từ Def Jam: “THÔNG BÁO CHÍNH THỨC TỪ DEF JAM VIỆT NAM VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN NGHỆ SĨ MASON NGUYỄN Kính gửi Quý đối tác, cơ quan truyền thông và toàn thể khán giả ! Trước những tranh luận xoay quanh nghệ sĩ Mason Nguyễn trong thời gian vừa qua, Def Jam Việt Nam xin chính thức thông tin như sau: 1. Về lịch trình sắp tới Trong thời điểm hiện tại, để có thêm thời gian nhìn nhận và đánh giá toàn diện sự việc, chúng tôi xin phép không tham gia hai lịch trình đã dự kiến: * Ngày 21/04 tại Hải Phòng * Ngày 24/04 tại Hà Nội Chúng tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành đến các đối tác, đơn vị tổ chức và khán giả vì những bất tiện phát sinh từ sự điều chỉnh này. 2. Về buổi gặp gỡ báo chí Def Jam Việt Nam sẽ tổ chức buổi gặp gỡ và trao đổi với báo chí trong tuần này, nhằm cung cấp thông tin rõ ràng, chính thức đến các bên liên quan về sự việc vừa qua cũng như kế hoạch hoạt động của Mason Nguyễn trong năm 2026. 3. Về các thông tin sai lệch trên mạng xã hội Sau quá trình theo dõi và đánh giá các diễn biến trên mạng, Def Jam Việt Nam nhận thấy có những hành vi bôi nhọ, vu khống và lan truyền thông tin sai lệch, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nghệ sĩ. Chúng tôi khẳng định sẽ áp dụng các biện pháp pháp lý cần thiết và mạnh mẽ hơn để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nghệ sĩ trước các hành vi vi phạm. Chúng tôi đồng thời mong Quý đối tác, cộng đồng mạng và Quý khán giả có cái nhìn công tâm, khách quan và thận trọng trong việc tiếp nhận cũng như chia sẻ thông tin liên quan đến sự việc đang diễn ra. Def Jam Việt Nam mong nhận được sự thấu hiểu và hợp tác từ các bên, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục cập nhật thông tin minh bạch trong thời gian tới. Trân trọng, Def Jam Việt Nam”

Mason Nguyễn vướng ồn ào

Mason Nguyễn, tên thật là Nguyễn Xuân Bách, sinh năm 2000 tại Hà Nội, là một trong những gương mặt rapper trẻ nhận được nhiều sự chú ý trong những năm gần đây. Xuất thân từ cộng đồng underground, anh từng tham gia King of Rap 2020 và gây ấn tượng nhờ phong cách trẻ trung cùng flow mượt mà.

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Mason Nguyễn đến khi anh lọt vào chung kết chương trình Anh Trai Say Hi 2025, từ đó xây dựng được lượng người hâm mộ đáng kể. Hiện tại, nam rapper đang hoạt động dưới trướng Def Jam Việt Nam, cùng công ty với 24k.Right.

Tuy nhiên, giữa tháng 4/2026, Mason Nguyễn bất ngờ trở thành tâm điểm chỉ trích khi liên quan đến một buổi livestream gây tranh cãi. Trong phiên phát trực tiếp có sự xuất hiện của B Ray, 24k.Right, Gill và Mason Nguyễn, B Ray đã ngẫu hứng rap freestyle với nội dung bị cho là nhạy cảm, trong đó có nhắc đến ca sĩ AMEE cùng những câu từ bị đánh giá là dung tục.

Phản ứng từ dư luận diễn ra nhanh chóng và gay gắt. Nhiều ý kiến cho rằng phần lời rap đã vượt quá giới hạn, mang tính xúc phạm phụ nữ và thiếu chuẩn mực trong không gian công cộng. Dù không trực tiếp thể hiện đoạn rap gây tranh cãi, Mason Nguyễn vẫn bị kéo vào làn sóng chỉ trích do thái độ được cho là “hưởng ứng”, cười đùa và không có phản ứng ngăn cản tại thời điểm đó.

Hệ quả là một làn sóng tẩy chay lan rộng trên mạng xã hội. Một số nhãn hàng liên quan cũng bị ảnh hưởng, trong khi bộ phận khán giả tuyên bố quay lưng với nam rapper. Mason Nguyễn sau đó đã phải dời lịch phát hành MV mới, sản phẩm hợp tác cùng Em Xinh 52Hz nhằm tránh làm leo thang phản ứng tiêu cực.

Trước áp lực dư luận, Mason Nguyễn đã đăng tải tâm thư xin lỗi, thừa nhận phản ứng của mình là thiếu phù hợp và chưa nhận thức đầy đủ mức độ nghiêm trọng của tình huống. Anh cho biết sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc trong việc kiểm soát hành vi và phát ngôn, đặc biệt trên không gian mạng.

Dù đã có động thái từ cá nhân nghệ sĩ và công ty quản lý, sự việc vẫn được xem là một vết gợn đáng chú ý trong giai đoạn phát triển sự nghiệp của Mason Nguyễn. Những bước đi tiếp theo, đặc biệt là cách xử lý khủng hoảng từ phía ê-kíp, sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định hình lại hình ảnh của nam rapper trong mắt công chúng.