CORTIS trở lại

MV REDRED của CORTIS vừa chính thức lên sóng vào lúc 16:00 chiều 20/04 (giờ Việt Nam), đánh dấu phát súng mở màn cho mini album thứ 2 mang tên GREENGREEN dự kiến phát hành vào ngày 04/05. Ngay từ những giây đầu tiên, sản phẩm đã cho thấy rõ định hướng khác biệt mà nhóm theo đuổi. REDRED là bản phối đậm chất “Raw & Electronic", kết hợp âm thanh điện tử thô mộc, gai góc với chất liệu truyền thống Hàn Quốc. Đây là bước đi táo bạo, mang tinh thần thử nghiệm cao, đúng với định vị một nhóm Gen Z không ngại phá vỡ chuẩn mực.

Về khâu sản xuất, nhóm tiếp tục giữ vững tinh thần “tự thân vận động”. Cả 5 thành viên Martin, James, Juhoon, Seonghyeon và Keonho đều trực tiếp tham gia viết lời, sáng tác sau một đợt song camp tại Los Angeles. Đồng thời, sản phẩm còn có sự hỗ trợ của những “phù thủy âm thanh” quen thuộc của HYBE như Supreme Boi, Hiss Noise cùng producer quốc tế Thom Bridges.

Concept lần này xoay quanh hai gam màu đối lập “Green vs. Red”. Nếu “Red” đại diện cho những rào cản, sự dè dặt và khuôn mẫu, thì “Green” là hình ảnh của tự do, bản năng và con người thật. Tinh thần “Color Outside the Lines” - phá vỡ mọi quy tắc được nhóm triển khai triệt để từ âm nhạc cho đến hình ảnh. Bộ ảnh PANORAMA gây chú ý với góc chụp lạ mắt, cách dàn dựng phi logic, thậm chí có phần “dị” nhưng lại tạo hiệu ứng lan truyền mạnh mẽ.

Chuẩn 5 mỹ nam quậy nhất hiện tại, CORTIS trong MV mới cực kì phóng khoáng, sáng tạo vô hạn với những khung hình đời thường mộc mạc. CORTIS tham gia đạo diễn MV, tự mình lựa chọn bối cảnh như các tiệm thịt nướng lâu đời, khu vui chơi điện tử, cửa hàng đồ cũ hay khu nhạc cụ. Không dừng lại ở đó, CORTIS còn cài cắm hàng loạt easter eggs khiến fan phải “giải đố”, như việc spoil tọa độ Google Maps trên sticker điện thoại, dẫn tới những địa điểm quay như Westlake Recording Studios (Mỹ) hay cầu Gilmajung (Hàn Quốc). Đây là cách truyền thông thông minh, kéo dài trải nghiệm của người hâm mộ vượt khỏi khuôn khổ một MV thông thường.

Với tiết tấu nhanh, các cú lia máy dồn dập và góc quay liên tục thay đổi, REDRED mang đến cảm giác choáng ngợp, thậm chí “tiền đình” với một bộ phận khán giả. Chính việc tự đạo diễn MV giúp CORTIS thể hiện rõ cá tính sáng tạo phóng khoáng, nhưng đồng thời cũng khiến trải nghiệm xem trở nên kén người. Không ít ý kiến cho rằng “xem trai đẹp mà chóng mặt”, “visual thì đỉnh nhưng xem xong phải nghỉ”.

Ở khía cạnh âm nhạc, ca khúc cũng không phải dạng “dễ nuốt”. Giai điệu khá ngắn, chưa đến 3 phút, phần lời đơn giản và cách xử lý âm thanh thiên về thử nghiệm khiến bài hát cần thời gian để “ngấm”. Với những ai quen với Kpop đại chúng, REDRED có thể tạo cảm giác khó tiếp cận, nghe lâu mới thấy hay, nhưng với nhóm khán giả trẻ thích sự mới lạ, đây lại là điểm cộng rõ rệt.

Mỗi đợt comeback của CORTIS đều gây tranh cãi về chất lượng âm nhạc. Nhiều khán giả khó tính cho rằng âm nhạc của nhóm bị lai "nửa vời" với Hip-hop phương Tây, ca từ quá đơn giản và lặp đi lặp lại trong cấu trúc âm thanh. Nhưng cũng không ít người cảm thấy nhạc CORTIS thú vị, lạ tai và ấn tượng. Nhạc CORTIS có sự phóng khoáng riêng biệt, dễ dàng lan tỏa thành xu hướng nhờ lợi thế trẻ trung, thấu hiểu thế hệ mới của chính các idol tự sản xuất. Tựu chung, REDRED không đơn thuần là một ca khúc mở đường, mà là tuyên ngôn rõ ràng của CORTIS: ngừng sợ hãi để được là chính mình, dù điều đó đồng nghĩa với việc chấp nhận bị tranh cãi.

Trong bức tranh Kpop Gen 5, CORTIS đang nổi lên như một “khủng long” thực thụ, được xem là át chủ bài thế hệ mới của BIGHIT MUSIC - cái nôi từng tạo nên BTS và TXT. Ra mắt vào ngày 18/08/2025 với đĩa đơn What You Want , nhóm gồm 5 thành viên đa quốc tịch: Martin (leader), James, Juhoon, Seonghyeon và Keonho. Ngay từ thời điểm chưa debut, họ đã thu hút sự chú ý lớn nhờ “background” quá mạnh. Nhưng điều đáng nói là CORTIS không chỉ sống dựa vào cái bóng tiền bối, mà nhanh chóng tạo dựng vị thế riêng.

Chỉ trong chưa đầy một năm, nhóm đã hoàn tất cú “Grand Slam Tân binh” khi càn quét toàn bộ các giải Rookie of the Year tại những lễ trao giải lớn như MAMA, Golden Disc Awards, AAA hay Seoul Music Awards. Đây là thành tích hiếm gặp, ngay cả trong một thị trường cạnh tranh khốc liệt như Kpop. Về thương mại, mini album GREENGREEN cũng gây choáng với hơn 2,02 triệu bản đặt trước - con số kỷ lục đối với một nhóm chưa tròn 1 năm tuổi. Điều này cho thấy sức hút không chỉ dừng ở truyền thông, mà đã chuyển hóa thành sức mua thực tế.

Ở phạm vi quốc tế, CORTIS tiếp tục mở rộng ảnh hưởng khi giành giải Best Kpop New Artist tại iHeartRadio Music Awards 2026, đồng thời trở thành nghệ sĩ Kpop đầu tiên biểu diễn mở màn tại NBA All-Star 2026. Điểm khiến 5 mỹ nam này “hút fan điên đảo” không nằm ở một yếu tố đơn lẻ, mà là tổng hòa của nhiều đặc điểm riêng biệt. Trước hết là tinh thần sáng tạo “tự thân vận động” - khi các thành viên trực tiếp tham gia vào mọi công đoạn sản xuất. Điều này giúp âm nhạc của họ mang dấu ấn cá nhân rõ rệt, không bị hòa lẫn trong công thức Kpop quen thuộc.

Thứ hai là định hướng âm nhạc “Raw & Real”. Thay vì chạy theo pop-dance dễ nghe, nhóm chọn con đường khó hơn với sự pha trộn giữa electronic thô, hip-hop và alternative rock. Nội dung ca từ xoay quanh những trăn trở rất “Gen Z” về tự do, bản sắc cá nhân và áp lực xã hội. Cuối cùng là khả năng trình diễn. CORTIS được đánh giá cao ở kỹ năng hát live ổn định, vũ đạo khó và mang tính trình diễn nghệ thuật. Cộng thêm visual “đa sắc” - mỗi thành viên một vibe riêng, giúp nhóm dễ dàng tiếp cận nhiều tệp khán giả khác nhau. Với sức hút hiện tại, CORTIS là một trong những nhóm nam hàng đầu, dẫn đường thế hệ mới. MV REDRED chỉ là mở đường cho era mới của nhóm sau sản phẩm debut, hiện đang được người hâm mộ toàn cầu theo dõi sát sao.