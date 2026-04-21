“Đệ nhất mỹ nhân xứ Đài”

Đồng đội của Trang Pháp đang là những cái tên nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng Việt Nam. Tại vòng công diễn hai của chương trình Đạp Gió 2026, bên cạnh Ôn Tranh Vanh và An Kỳ, một nhân tố khác cũng được chú ý chính là Tiêu Tường. Việc nữ diễn viên huyền thoại xứ Đài chung đội với đại diện Việt Nam đang tạo ra sự tò mò từ dân mạng.

Việc Tiêu Tường chung đội với đại diện Việt Nam đang tạo ra sự tò mò từ dân mạng (Ảnh: Mango Plus)

Tiêu Tường sinh năm 1968 với tên thật là Tiêu Tú Hà. Cô từng là biểu tượng nhan sắc khu vực châu Á trong suốt thập niên 90 và được giới truyền thông lẫn khán giả ưu ái gọi bằng danh xưng “đệ nhất mỹ nhân Đài Loan”. Nữ diễn viên nổi lên từ các tác phẩm chuyển thể của nữ sĩ Quỳnh Dao như bộ phim Một Thoáng Mộng Mơ và tiếp tục ghi dấu ấn cực kỳ mạnh mẽ qua hàng loạt dự án cổ trang đình đám. Đến năm 1999, Tiêu Tường quyết định rời bỏ dòng phim tâm lý tình cảm làm nên tên tuổi để chuyển hướng sang đóng phim kiếm hiệp của Kim Dung và Cổ Long. Quyết định táo bạo này lập tức giúp cô đạt được thành công vang dội trên màn ảnh nhỏ.

Tiêu Tường ghi dấu ấn cực kỳ mạnh mẽ qua hàng loạt dự án cổ trang đình đám (Ảnh: Weibo)

Trong đó, vai diễn Lâm Thi Âm thuộc tác phẩm Tiểu Lý Phi Đao đóng cùng tài tử Tiêu Ân Tuấn đã đưa tên tuổi Tiêu Tường vang danh khắp thị trường Trung Quốc. Sức hút của cô lớn đến mức nhà văn Kim Dung từng công khai tán tụng nhan sắc của nữ diễn viên trước truyền thông. Cố nhà văn cho biết bản thân đã tạo ra không ít mỹ nhân xinh đẹp bằng ngòi bút qua nhiều tác phẩm kinh điển.

Tuy nhiên ở ngoài đời thực, nhan sắc của Tiêu Tường vẫn đánh bại mọi trí tưởng tượng của ông và không có ngôn từ nào có thể miêu tả trọn vẹn. Các tác phẩm tiêu biểu khác như Tuyệt Đại Song Kiều hay Sở Lưu Hương Truyền Kỳ càng củng cố vững chắc vị thế ngôi sao hàng đầu của cô. Tuy nhiên đến năm 2006, Tiêu Tường bất ngờ tuyên bố rút khỏi giới giải trí sau nhiều năm không có thêm tác phẩm nổi bật nào khác.

Tiêu Tường được mệnh danh là "đệ nhất mỹ nhan xứ Đài" (Ảnh: Weibo)

Sự trở lại của Tiêu Tường tại chương trình thực tế Đạp Gió 2026 lập tức trở thành tâm điểm nóng của truyền thông châu Á. Ở tuổi 58, cô tạo ra một cú sốc visual cực mạnh đối với khán giả truyền hình khi xuất hiện với vòng eo 56cm và nhan sắc không tuổi hoàn toàn không có một sợi tóc bạc. Kết quả đáng kinh ngạc này đến từ việc nữ diễn viên đã kiên trì theo đuổi bộ môn Yin Yoga suốt 10 năm qua. Chế độ bảo dưỡng nhan sắc cùng lối sống tĩnh tại của Tiêu Tường ngay lập tức trở thành từ khóa được cộng đồng mạng săn lùng ráo riết trên các bảng xếp hạng hot search.

Sự trở lại của Tiêu Tường tại Đạp Gió 2026 đã tạo nên cơn sốt tại Trung Quốc (Ảnh: Mango Plus)

Ngay khi chương trình vừa lên sóng những tập đầu tiên, cô đã nhanh chóng vươn lên dẫn đầu về visual, thành tích cá nhân lẫn độ yêu thích của khán giả trường quay. Trên sân khấu solo chào sân, Tiêu Tường quyết định thể hiện ca khúc Nhất Liêm U Mộng và xuất sắc mang về mức điểm cao nhất vòng thi là 509 điểm. Dù kỹ thuật thanh nhạc không phải là thế mạnh, nhưng giọng hát ngọt ngào cùng phong thái tao nhã của nàng thơ Quỳnh Dao năm nào đã chạm thẳng đến ký ức thanh xuân của hàng triệu khán giả theo dõi chương trình. Tiết mục hoài niệm này nhanh chóng tạo ra hiệu ứng viral bùng nổ, liên tục lọt top thịnh hành trên nhiều nền tảng trực tuyến.

Màn tái hợp đặc biệt với Trang Pháp

Bước sang vòng công diễn hai, việc Tiêu Tường và Trang Pháp chính thức chung một đội đang tạo ra rất nhiều sự tò mò cho người hâm mộ. Đội hình này mang đến một sự đối lập vô cùng thú vị về mặt định hướng phong cách biểu diễn. Một bên là đại tỷ U60 mang phong thái thong dong hoài niệm, còn bên kia là một nhân tố trẻ mang màu sắc hiện đại và có thế mạnh vượt trội về khả năng vũ đạo. Tuy nhiên, đây thực chất không phải là lần đầu tiên hai nữ nghệ sĩ có cơ hội chạm trán và kết hợp cùng nhau.

Trang Pháp và Tiêu Tường đối đầu với nhau tại công diễn một trong tiết mục Là Anh

Trước đó tại vòng công diễn một, Trang Pháp từng trực tiếp đối đầu với chính Tiêu Tường trong phần thi đấu đối khốc liệt của vòng PK đội trưởng. Hai nghệ sĩ đã cùng trình diễn ca khúc Là Anh trên sân khấu. Trong màn so tài trực diện này, tỷ số bình chọn từ khán giả đã nghiêng về phía đệ nhất mỹ nhân Đài Loan và Tiêu Tường là người giành chiến thắng chung cuộc.

Tiêu Tường về chung đội với Trang Pháp, sát cánh cùng Ôn Tranh Vanh và An Kỳ trong công diễn thứ hai (Ảnh: FB)

Đến vòng công diễn hai, việc Tiêu Tường trở thành một mảnh ghép trong đội hình của Trang Pháp lại diễn ra theo một cách hoàn toàn ngẫu nhiên. Nguyên nhân xuất phát từ việc nữ diễn viên bất ngờ gặp vấn đề về sức khỏe nên không thể có mặt tại trường quay để tham gia ghi hình buổi chọn bài hát và lập đội. Theo đúng luật định của chương trình, ban tổ chức sẽ mặc định xếp các tỷ tỷ vắng mặt vào những vị trí còn trống cuối cùng trong các đội hình. Kết quả là Tiêu Tường đã được điền tên vào đội hình của đại diện Việt Nam, sát cánh cùng Ôn Tranh Vanh và An Kỳ.

Nhiều khán giả đang mong đợi màn trình diễn của Tiêu Tường cùng Trang Pháp và hai đồng đội (Ảnh: FB)

Chính vì mối lương duyên đặc biệt từ đối thủ trực tiếp chuyển thành đồng đội chung chiến hào, rất nhiều khán giả hiện đang đặt kỳ vọng lớn vào màn kết hợp chính thức của cả hai trên sân khấu công diễn hai sắp tới. Dư luận đang vô cùng chờ đợi xem Trang Pháp sẽ vận dụng tư duy âm nhạc của mình để dàn dựng tiết mục thế nào nhằm phát huy tối đa thế mạnh vũ đạo của bản thân, đồng thời tôn lên được khí chất thanh tao của người đàn chị huyền thoại.