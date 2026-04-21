HIEUTHUHAI ẩn ý: “Những phán xét, những câu chuyện không có thật. Rồi họ sẽ đánh giá mình…”

Vào 12 giờ trưa ngày 21/4, cộng đồng mạng và những người yêu âm nhạc đã dồn sự chú ý khi HIEUTHUHAI bất ngờ tung ra đoạn trailer giới thiệu cho album phòng thu thứ hai mang tên Mắt Nhắm Mắt Mở. Động thái này nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn trên các nền tảng mạng xã hội bởi người hâm mộ vốn đã ngóng chờ dự án dài hơi tiếp theo của nam rapper sau nhiều lần anh úp mở thông tin từ đầu năm nay. Đi kèm với đoạn video ngắn, nam nghệ sĩ sinh năm 1999 để lại dòng trạng thái súc tích với nội dung “NO TRACKLIST NO SAMPLER JUST PLAY”.

Trailer album Mắt Nhắm Mắt Mở của HIEUTHUHAI

Xuyên suốt đoạn trailer kéo dài chưa đầy một phút, người xem không thấy những hình ảnh hào nhoáng trên sân khấu thường ngày mà thay vào đó là một HIEUTHUHAI đang cặm cụi làm việc trong không gian studio trắng muốt. Anh tự tay xách xô, đeo găng tay lao động và vác từng tấm gỗ lớn để tỉ mỉ ráp thành một ngôi nhà hoàn chỉnh từ khung sắt dựng sẵn.

HIEUTHUHAI trong trailer mới nhất

Những hình ảnh này kết hợp cùng lời tự sự bộc bạch tâm tư đã thể hiện rõ quan điểm đối diện với dư luận của nam nghệ sĩ. Anh chia sẻ: "Tất nhiên là sẽ có những hoài nghi chứ. Những phán xét, những câu chuyện không có thật. Rồi họ sẽ đánh giá mình là người thế này người thế kia. Nói không sao không ảnh hưởng thì cũng không đúng nhưng mà... Đâu phải ai cũng thấy thứ mà mình đang thấy đâu. Đúng không? Nên là cứ mắt nhắm mắt mở mà đi thôi".

Đoạn video kết thúc bằng thông báo chính thức về thời điểm phát hành album Mắt Nhắm Mắt Mở, được ấn định vào lúc 22 giờ ngày 22/4/2026.

Album sẽ được ra mắt vào 22 giờ ngày 22 tháng 4

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn trailer đã nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi. Cộng đồng người hâm mộ vốn đã ngóng chờ dự án dài hơi tiếp theo của nam rapper sau nhiều lần anh úp mở thông tin từ đầu năm nay lại càng thêm phần phấn khích. Từ những gì HIEUTHUHAI nói trong trailer, trên mạng xã hội bắt đầu có những suy đoán về việc trong album lần này sẽ xuất hiện nhiều track với nội dung đáp trả thẳng những thị phi và định kiến dành cho nam rapper. Nhiều đoán đồn cho rằng sẽ có thêm một bài TRÌNH thứ hai được ra mắt và sẽ tạo nên nhiều làn sóng trái chiều.

Nhiều đoán đồn cho rằng sẽ có thêm một bài TRÌNH thứ hai được ra mắt và sẽ tạo nên nhiều làn sóng trái chiều (Ảnh: FBNV)

Trước đó vào đầu tháng 3 năm 2026, HIEUTHUHAI từng bước khởi động cho dự án này khi phát hành đĩa đơn mở đường mang tên Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói và nhận về nhiều phản hồi tích cực. Khán giả đang rất kỳ vọng vào những thay đổi trong các sản phẩm âm nhạc của anh trong album lần này.

HIEUTHUHAI tên thật là Trần Minh Hiếu, sinh năm 1999, hiện là một trong những rapper có sức ảnh hưởng bậc nhất thế hệ Gen Z tại Việt Nam. Nam nghệ sĩ bắt đầu thu hút sự chú ý từ King of Rap mùa đầu tiên với danh hiệu Thí sinh được yêu thích nhất.

HIEUTHUHAI là một trong những rapper có sức ảnh hưởng bậc nhất thế hệ Gen Z tại Việt Nam (Ảnh: FBNV)

Bên cạnh con đường solo, anh là thành viên nòng cốt của tổ đội GERDNANG, đồng hành sát cánh cùng HURRYKNG, MANBO và Negav. Sức hút của nam rapper tiếp tục bùng nổ khi phủ sóng các chương trình truyền hình thực tế đình đám, tiêu biểu là dấu ấn đậm nét tại 2 Ngày 1 Đêm và ngôi vị Quán quân Anh Trai Say Hi.

Album phòng thu đầu tay Ai Cũng Phải Bắt Đầu Từ Đâu Đó của HIEUTHUHAI từng thành công vang dội (Ảnh: FBNV)

Năm 2023 là một cột mốc mang tính bước ngoặt khi HIEUTHUHAI trình làng album phòng thu đầu tay Ai Cũng Phải Bắt Đầu Từ Đâu Đó. Sản phẩm này không chỉ thành công rực rỡ về mặt thương mại với hàng loạt thành tích thống trị các nền tảng streaming mà còn nhận được sự công nhận lớn về mặt chuyên môn. Đây được xem là dự án định hình rõ nét tư duy nghệ thuật hiện đại của nam rapper, liên tục oanh tạc các bảng xếp hạng và sản sinh ra loạt bản hit quốc dân như Không Thể Say, Exit Sign hay No Love No Life,...

Người hâm mộ đang chờ đợi vào album Mắt Nhắm Mắt Mở của HIEUTHUHAI (Ảnh: FBNV)

Chính sức bật khổng lồ cùng nền tảng vững chắc từ sản phẩm đầu tay đã khiến sự trở lại với album phòng thu thứ hai Mắt Nhắm Mắt Mở trở thành tâm điểm, hứa hẹn tiếp tục là một cú nổ lớn của HIEUTHUHAI trên bản đồ nhạc Việt.