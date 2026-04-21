Ca khúc Việt vượt mặt cả Justin Bieber, Taylor Swift

Lạc Trôi không chỉ là một bản hit đơn thuần mà còn được xem là “cú nổ” định hình lại vị thế của Vpop trên bản đồ âm nhạc thế giới. Đây là dự án đầu tiên của Sơn Tùng M-TP sau khi rời công ty quản lý cũ để thành lập M-TP Entertainment. Ra mắt vào 00:00 ngày 01/01/2017, Lạc Trôi là sự kết hợp độc đáo giữa Future Bass - dòng nhạc điện tử hiện đại và các nhạc cụ dân tộc như đàn tranh, sáo, tạo nên một không gian âm nhạc độc đáo, ma mị cực cuốn hút. Ca khúc được sản xuất bởi Triple D, MV do Đinh Hà Uyên Thư đảm nhiệm, xây dựng theo phong cách cổ trang cách tân. Hình tượng Sơn Tùng với mái tóc dài màu khói, hoàng bào kết hợp sneakers nhanh chóng trở thành biểu tượng thị giác gây sốt thời điểm ra mắt.

Sơn Tùng M-TP - Lạc Trôi

Lạc Trôi từng thiết lập những thành tích mà vào năm 2017 gần như chưa nghệ sĩ Việt nào chạm tới. Theo chuyên trang thống kê Kworb, chỉ sau 24 giờ phát hành, MV này đã đạt hơn 4,4 triệu lượt xem, vươn lên vị trí thứ 6 trong danh sách video được xem nhiều nhất toàn cầu ngày 02/01/2017. Đây là lần hiếm hoi một sản phẩm Vpop xuất hiện trong bảng xếp hạng đang được thống trị bởi các ngôi sao US-UK vào năm 2017.

Thứ hạng của Lạc Trôi trong ngày hôm đó đã trực tiếp vượt qua hàng loạt tên tuổi lớn như Bruno Mars - 24K Magic (#8), Taylor Swift ft. ZAYN - I Don’t Wanna Live Forever (#9), The Weeknd - Starboy (#10), hay DJ Snake, Justin Bieber - Let Me Love You (#11). Trong bối cảnh thị trường quốc tế vốn cạnh tranh khốc liệt, việc một ca khúc thuần Việt đạt được thứ hạng này không chỉ mang ý nghĩa về con số, mà còn là dấu mốc mang tính biểu tượng.

Sơn Tùng và cú nổ năm 2017 với Lạc Trôi

Đặt trong bối cảnh năm 2017, khi hạ tầng Internet và thói quen nghe nhạc trực tuyến tại Việt Nam chưa phát triển như hiện tại, việc lọt Top 6 toàn cầu được xem là kỳ tích “vô tiền khoáng hậu”. Đây cũng chính là tiền đề để những sản phẩm sau này của Sơn Tùng như Hãy Trao Cho Anh tiếp tục nâng tầm vị thế Vpop trên bản đồ âm nhạc quốc tế.

Lạc Trôi nhanh chóng cán mốc 13,5 triệu view chỉ sau 4 ngày và đạt 100 triệu view sau 61 ngày - kỷ lục của Vpop thời điểm bấy giờ. Thành công này cũng giúp Sơn Tùng M-TP trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên nhận nút Play Vàng từ YouTube, đánh dấu bước chuyển mình rõ rệt của thị trường nhạc số trong nước.

Lạc Trôi tạo ra ảnh hưởng sâu rộng trên nhiều phương diện

Xa hơn những con số, Lạc Trôi còn tạo ra ảnh hưởng sâu rộng trên nhiều phương diện. Đây là một trong những sản phẩm tiên phong cho khái niệm “Vpop Identity” - khi âm nhạc Việt bắt đầu định hình bản sắc riêng bằng việc kết hợp chất liệu dân tộc với âm thanh hiện đại. Đồng thời, hiện tượng này cũng mở ra kỷ nguyên “cày view” chuyên nghiệp, nơi khán giả nhận thức rõ hơn về sức mạnh của streaming và vai trò của mình trong việc đưa nghệ sĩ nội địa ra thế giới.

Không dừng lại ở âm nhạc, Lạc Trôi còn len lỏi vào đời sống đại chúng. Trang phục Sơn Tùng mặc trong MV gây sốt thành trào lưu. Giai điệu ca khúc tạo trend trên các nền tảng. Cụm từ “lạc trôi” trở thành một cách diễn đạt phổ biến trên mạng xã hội, trong khi ca khúc thậm chí còn xuất hiện trong đề thi Ngữ văn lớp 11, cho thấy sức lan tỏa vượt khỏi phạm vi giải trí.

Sự nghiệp của ngôi sao số 1 Vpop, gì cũng có chỉ thiếu album

Hành trình của Sơn Tùng M-TP là một trong những câu chuyện đặc biệt nhất của Vpop: từ một hiện tượng mạng bước lên vị trí ngôi sao hàng đầu và xây dựng được cả một “đế chế” âm nhạc độc lập. Bắt đầu được chú ý từ các ca khúc như Cơn Mưa Ngang Qua, Nắng Ấm Xa Dần, Em Của Ngày Hôm Qua,... Sơn Tùng dần trở thành cỗ máy tạo hit đúng nghĩa.

Những ca khúc như Lạc Trôi, Nơi Này Có Anh, Chạy Ngay Đi và sau này là Hãy Trao Cho Anh đưa Sơn Tùng lên vị thế số 1 Vpop. Sơn Tùng còn được xem là người định hình xu hướng làm nhạc gắn liền với hình ảnh, đưa khái niệm streaming và kỷ lục số trở thành thước đo thành công tại Việt Nam. Với phong cách âm nhạc hiện đại, tư duy hình ảnh đột phá và chiến lược phát hành mang tính toàn cầu, anh đã góp phần đưa Vpop tiến gần hơn đến thị trường quốc tế, trở thành cái tên hiếm hoi có thể cạnh tranh về sức ảnh hưởng với các nghệ sĩ khu vực.

Trong hơn một thập kỷ hoạt động, Sơn Tùng không chỉ tạo ra loạt hit quốc dân mà còn thay đổi cách vận hành của thị trường. Anh là người đưa các chỉ số YouTube, streaming trở thành thước đo quyền lực mới, đồng thời định hình xu hướng sản xuất âm nhạc gắn liền với hình ảnh và chiến lược truyền thông. Việc thành lập M-TP Entertainment cũng mở ra mô hình nghệ sĩ độc lập, truyền cảm hứng cho thế hệ sau trong việc làm chủ sự nghiệp.

Không dừng lại ở thị trường nội địa, Sơn Tùng còn từng bước tiếp cận quốc tế khi hợp tác với Snoop Dogg, đồng thời trở thành gương mặt được các thương hiệu xa xỉ như Gucci lựa chọn. Những dấu ấn này củng cố vị thế của anh không chỉ là một ca sĩ, mà còn là biểu tượng văn hóa đại chúng.

Tuy nhiên, nghịch lý nằm ở chỗ: dù sở hữu hàng chục bản hit, Sơn Tùng lại chưa có một album hoàn chỉnh. Album Sơn Tùng hiện có chỉ là tuyển tập các đĩa nhạc đã phát hành, không phải concept album như kỳ vọng. Dự án Chúng Ta được công bố từ năm 2019 vẫn đang dang dở, chỉ xuất hiện dưới dạng các đĩa đơn rời rạc như Chúng Ta Của Hiện Tại hay Chúng Ta Của Tương Lai.

Trong khi đó, nhiều nghệ sĩ cùng thời và thế hệ sau như Hoàng Thùy Linh, tlinh, HIEUTHUHAI, GREY D, MCK,... lại đang đầu tư mạnh vào album với concept xuyên suốt, tạo nên những “vũ trụ âm nhạc” có chiều sâu. Bản thân MONO - em trai Sơn Tùng cũng debut bằng 1 album dày dặn mang đậm tính cá nhân mang tên 22. Sự khác biệt này khiến một bộ phận khán giả và giới chuyên môn đặt vấn đề rằng, ngôi sao số 1 vẫn còn thiếu một bước tiến để trở thành nghệ sĩ có tầm nhìn dài hạn.

Ở góc độ nghệ thuật, album không chỉ là tập hợp bài hát mà là một cấu trúc hoàn chỉnh, thể hiện tư duy sắp xếp, dẫn dắt cảm xúc và khả năng kể chuyện của nghệ sĩ. Về mặt di sản, những album kinh điển thường là thứ được lưu giữ lâu dài, trở thành dấu mốc cho cả một giai đoạn âm nhạc. Trong khi đó, xét trên phương diện thương mại, album còn mở ra cả một hệ sinh thái từ đĩa vật lý, merchandise đến tour diễn theo concept.

Quan trọng hơn, trong bối cảnh toàn cầu hóa, album vẫn là tiêu chuẩn cốt lõi để nghệ sĩ có thể cạnh tranh trên các bảng xếp hạng quốc tế như Billboard hay được đề cử tại những giải thưởng lớn. Đây là yếu tố mà các nghệ sĩ Kpop hay US-UK đều đã tận dụng rất tốt.

Sơn Tùng M-TP hiện có gần như mọi thứ: danh tiếng, tài chính, sức ảnh hưởng và một cộng đồng người hâm mộ hùng hậu. Nhưng để bước qua ranh giới của một ngôi sao thành một “huyền thoại” đúng nghĩa, một album phòng thu hoàn chỉnh có lẽ chính là mảnh ghép cuối cùng mà anh cần. Trong bối cảnh thế hệ nghệ sĩ trẻ ngày càng bản lĩnh và sáng tạo, áp lực này không chỉ đến từ khán giả, mà còn là yêu cầu tất yếu của một thị trường đang phát triển nhanh chóng.