Gái đẹp đổ bộ Coachella 2026: Ngắm Lisa, Jennie, Kendall Jenner... copy được khối công thức mặc đẹp

Lễ hội âm nhạc Coachella 2026 vừa chính thức khởi động cuối tuần đầu tiên. Như dự đoán, bên cạnh các màn trình diễn mãn nhãn, thời trang của các ngôi sao nữ tham dự cũng ngay lập tức khiến lễ hội này trở thành tâm điểm trên mọi nền tảng mạng xã hội. Từ những set đồ đậm chất lễ hội, gợi cảm và phóng khoáng cho đến các outfit tối giản nhưng cực kỳ có gu, tất cả đều góp phần định hình một mùa Coachella vừa dễ ứng dụng hơn, vừa mang dấu ấn cá nhân rõ nét hơn bao giờ hết.

Nếu chị em bí ý tưởng lên đồ sành điệu, có thể tham khảo ngay loạt outift đến từ hội gái đẹp như Jennie, Lisa, Rosé, Kendall Jenner... ở Coachella. Chỉ cần ngắm các cô nàng này và mua theo vài item na ná, chắc chắn nàng sẽ ghi điểm slay mùa he này!

Đến với Coachella, Lisa diện ngay 1 set đồ ren lưới trắng, vừa gợi cảm vừa phóng khoáng. Thiết kế xuyên thấu nhẹ giúp tôn dáng nhưng vẫn giữ được sự tinh tế, tạo nên vibe tự do đặc trưng của lễ hội. Không cần quá nhiều phụ kiện, outfit của Lisa vẫn đủ sức ghi điểm nhờ sự cân bằng giữa sexy và effortless.

Trái ngược với sự bay bổng của Lisa, Jennie lại chọn hướng tiếp cận đơn giản nhưng cực “cool”. Cô diện outfit basic áo babytee kết hợp chân váy jeans dáng dài với điểm nhấn là kính đỏ và thắt lưng bản to, tạo tổng thể vừa cá tính vừa thời thượng. Đây cũng là minh chứng cho việc không cần quá cầu kỳ, chỉ cần vài chi tiết đắt giá là đủ khiến outfit nổi bật.

Mảnh cuối cùng của BLACKPINK tham dự Coachella - Rosé tiếp tục trung thành với hình ảnh năng động, basic như mọi năm. Năm nay, nữ idol chọn diện áo crotop đính đá kết hợp quần jeans ống rộng, tạo điểm nhấn bằng váy quây tạp dề đính đá nổi bật.

Kendall Jenner gây chú ý với combo áo tank top trắng, quần short denim. Nàng IT girl không quên "add-on" phụ kiện kính đen và mũ lưỡi trai để outfit thêm phần năng động. Tạo hình tưởng chừng có phần đơn giản này của Kendall lại chứng mình sức hút khi nhanh chóng phủ sóng MXH bởi tính dễ ứng dụng, dễ tham khảo theo.

Kylie Jenner kết hợp quần jeans cạp trễ hot trend với áo croptop thiết kế tua rua làm điểm nhấn, đồng thời khoe trọn body bốc lửa dưới nắng hè California. Kylie chọn khuyên tai ngọc trai và dây chuyền đeo bụng để hoàn thiện set đồ.

