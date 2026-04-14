Cảnh báo đến những gia đình đang dùng điều hòa: 2 thói quen này âm thầm “đốt” tiền điện mỗi ngày

Điều hòa gần như là “cứu cánh” trong những ngày nắng nóng, nhưng cũng chính là thiết bị khiến hóa đơn tiền điện tăng vọt nếu dùng sai cách. Nhiều gia đình than phiền tiền điện mùa hè tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba, nhưng lại không nhận ra nguyên nhân đến từ những thói quen rất quen thuộc. Dưới đây là hai kiểu sử dụng điều hòa phổ biến nhất đang âm thầm “đốt” tiền điện mỗi ngày.

Bật tắt điều hòa liên tục tưởng tiết kiệm nhưng lại tốn hơn

Không ít người có thói quen tắt điều hòa khi thấy phòng đã đủ mát, sau đó khi nóng lại bật lên. Cách làm này xuất phát từ suy nghĩ càng tắt nhiều thì càng tiết kiệm điện. Tuy nhiên, thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Khi điều hòa khởi động, máy nén phải hoạt động ở công suất cao để nhanh chóng hạ nhiệt độ phòng xuống mức cài đặt. Đây là giai đoạn tiêu tốn điện năng nhiều nhất. Nếu bạn liên tục bật rồi tắt, thiết bị sẽ phải lặp đi lặp lại quá trình này nhiều lần, khiến tổng điện năng tiêu thụ tăng lên đáng kể.

Ngược lại, khi điều hòa đã đạt đến nhiệt độ mong muốn, máy nén sẽ giảm công suất hoặc ngắt nghỉ theo chu kỳ để duy trì sự ổn định. Lúc này, lượng điện tiêu thụ thấp hơn rất nhiều so với giai đoạn làm lạnh ban đầu. Vì vậy, việc giữ máy chạy ổn định trong một khoảng thời gian hợp lý sẽ tiết kiệm hơn so với bật tắt liên tục. Thói quen này không chỉ làm tăng tiền điện mà còn khiến thiết bị nhanh hao mòn. Máy nén phải khởi động nhiều lần sẽ giảm tuổi thọ, dẫn đến chi phí sửa chữa hoặc thay mới về lâu dài.

Cách dùng hợp lý là đặt nhiệt độ phù hợp ngay từ đầu và để máy vận hành ổn định. Nếu lo lắng về việc dùng suốt đêm, bạn có thể sử dụng chế độ ngủ hoặc hẹn giờ tắt. Những tính năng này giúp giảm công suất vào ban đêm mà vẫn giữ được cảm giác dễ chịu, đồng thời tiết kiệm điện hiệu quả hơn so với việc tự tay bật tắt nhiều lần.

Đặt nhiệt độ quá thấp khiến điều hòa “gồng mình” suốt đêm

Một thói quen khác cực kỳ phổ biến là đặt nhiệt độ xuống mức rất thấp, thường từ 16-20 độ C, với suy nghĩ phòng sẽ mát nhanh hơn. Thực tế, điều hòa không làm lạnh nhanh hơn khi bạn hạ nhiệt độ sâu như vậy, mà chỉ khiến máy phải hoạt động lâu và mạnh hơn để cố đạt đến mức cài đặt.

Trong điều kiện thời tiết nóng bức, chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời và trong phòng càng lớn thì điều hòa càng phải “gồng mình” hoạt động liên tục. Điều này khiến điện năng tiêu thụ tăng cao, đặc biệt vào những ngày nắng đỉnh điểm. Không những vậy, việc duy trì nhiệt độ quá thấp còn khiến máy nén ít có thời gian nghỉ, dẫn đến hao mòn nhanh hơn. Về mặt cảm giác, nhiệt độ quá thấp cũng không thực sự dễ chịu như nhiều người nghĩ. Sự chênh lệch lớn giữa môi trường trong nhà và ngoài trời có thể gây mệt mỏi, khô da, thậm chí ảnh hưởng đến đường hô hấp nếu duy trì trong thời gian dài.

Mức nhiệt hợp lý thường nằm trong khoảng 26-28 độ C. Đây là ngưỡng đủ mát, vừa giúp cơ thể thích nghi tốt, vừa giảm đáng kể lượng điện tiêu thụ. Nếu muốn tăng cảm giác mát, bạn có thể kết hợp thêm quạt để luồng không khí lưu thông tốt hơn. Cách này giúp làm mát nhanh mà không cần hạ nhiệt độ quá thấp. Ngoài ra, việc đóng kín cửa, hạn chế thất thoát hơi lạnh và vệ sinh điều hòa định kỳ cũng góp phần giúp máy hoạt động hiệu quả hơn, tránh lãng phí điện năng không cần thiết.