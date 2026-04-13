Hailey Bieber mặc chiếc váy hot nhất mùa hè 2026, chiếm hết spotlight ở Coachella

Lễ hội âm nhạc Coachella 2026 tiếp tục là tâm điểm mạng xã hội với hàng loạt khoảnh khắc gây bão. Bên cạnh màn xuất hiện bùng nổ của Justin Bieber với những bản hit huyền thoại, bà xã Hailey Bieber cũng nhanh chóng chiếm trọn spotlight theo cách rất riêng. Không cần lên đồ quá “ồn ào” hay chạy theo những layout cầu kỳ, Hailey vẫn nổi bật giữa “rừng” IT Girl nhờ lựa chọn tinh giản nhưng cực kỳ đúng xu hướng.

Một trong những outfit được bàn tán nhiều nhất của cô chính là chiếc slip dress màu vàng chanh, điểm xuyết viền tím loang đầy ngẫu hứng. Bảng màu tưởng chừng khó nhằn nhưng lại trở nên bắt mắt dưới ánh nắng sa mạc, vừa tươi tắn vừa có độ “chơi” rất đúng tinh thần Coachella. Thiết kế váy hai dây lụa phối ren ôm nhẹ theo đường cong cơ thể, tạo hiệu ứng mềm mại, uyển chuyển, khiến mỗi khoảnh khắc lọt vào ống kính của Hailey đều nổi bật, cuốn hút ở mọi góc nhìn.

Không quá lời khi nói rằng slip dress lụa phối ren đang là trang phục trendy mạnh mẽ trong mùa hè năm nay. Kiểu váy này hội tụ đủ những yếu tố mà các cô nàng tìm kiếm: nhẹ, mát, tôn dáng và dễ ứng dụng. Từ đi biển, dự tiệc nhẹ cho đến dạo phố, chỉ cần thay đổi phụ kiện là đã có thể biến hóa linh hoạt. Và với màn “lăng xê” quá thuyết phục từ Hailey Bieber, thiết kế này lại càng khẳng định sức hút, nhanh chóng được chị em toàn cầu nhiệt tình săn đón.

Thiết kế váy hai dây mà Hailey Bieber lựa chọn thực chất không hề xa lạ, thậm chí còn là item “ruột” của nhiều cô nàng mỗi khi hè về. Tuy nhiên, phiên bản lụa phối ren mới chính là kiểu đang lên ngôi năm nay, hot hit bậc nhất mùa hè này. Sự kết hợp giữa bề mặt lụa mềm mượt và những đường viền ren mảnh tạo nên tổng thể vừa nữ tính, vừa có chút phóng khoáng, đủ để thu hút ánh nhìn mà không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ.

Mùa hè này, những thiết kế slip dress sẽ là lựa chọn rất đáng để “add” vào tủ đồ. Kiểu váy này không chỉ tôn dáng nhờ phom ôm nhẹ mà còn giúp làn da trông sáng hơn khi chọn đúng tông màu. Từ những gam pastel dịu mắt đến các sắc độ nổi bật như vàng chanh, hồng đào hay xanh mint, chị em hoàn toàn có thể linh hoạt biến tấu theo nhiều phong cách khác nhau, từ đi chơi, du lịch đến dạo phố thường ngày.

