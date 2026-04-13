6 loại rau "dễ tính" nhất, nên trồng ngay

Có những loại rau được xem là thân thiện hơn với số đông người trồng, đặc biệt là người mới bắt đầu. Điểm chung của nhóm này là ít đòi hỏi chăm sóc, có loại sinh trưởng nhanh, có loại chịu hạn hoặc chống chịu sâu bệnh khá tốt, nhờ đó giúp người trồng dễ có cảm giác thành công ngay từ những vụ đầu tiên. Dưới đây là 6 loại rau mà bạn có thể tham khảo.

1. Rau xà lách

Xà lách là một trong những loại rau dễ trồng nhất, có thể trồng trong chậu và cho thu hoạch khá nhanh, thường sau khoảng 6 tuần kể từ khi gieo. Đây cũng là loại rau chịu bóng khá tốt, phù hợp với ban công hoặc khu vườn ít nắng. Xà lách phát triển tốt trong môi trường mát mẻ, có nắng nhẹ hoặc ánh sáng tán xạ khoảng 4-5 tiếng mỗi ngày, giúp lá giữ được độ giòn và hạn chế héo.

Vào mùa hè, xà lách vẫn có thể trồng nếu chọn các giống chịu nhiệt như Sanchu, xà lách dún hoặc Ruby. Để cây không bị đắng hay cháy lá, cần giữ đất đủ ẩm, che nắng và ưu tiên trồng ở nơi râm mát hoặc có lưới che.

2. Đậu que

Đậu que giống bụi hay giống leo đều không khó trồng. Với loại leo giàn, cây sẽ cần giàn hoặc vật đỡ để phát triển tốt hơn.

Đậu thường có thể cho thu hoạch sau khoảng 50-60 ngày. Một điểm đáng chú ý là loại cây này có thể sinh trưởng trên đất nghèo dinh dưỡng, đồng thời góp phần cải thiện đất nhờ khả năng cố định nitơ cho vụ trồng sau.

3. Bí ngòi

Bí ngòi và các giống bí mùa hè có tốc độ sinh trưởng nhanh, đồng thời cho quả khá sai. Loại cây này cần đất giàu dinh dưỡng, thoát nước tốt và được trồng ở nơi có nhiều nắng.

Khi cây đã bén rễ và phát triển ổn định, tốc độ lớn có thể rất mạnh, tới mức người trồng đôi khi khó theo kịp nhịp thu hoạch.

4. Rau má

Rau má là loại rau được nhiều gia đình ưa chuộng trong mùa hè nhờ cảm giác thanh mát, dễ dùng. Loại rau này có sức sống tốt, phát triển nhanh và không đòi hỏi chăm sóc quá cầu kỳ. Chỉ cần đất tơi xốp, đủ ẩm và có ánh sáng phù hợp, rau má có thể bén rễ, lan đều và cho thu hái nhiều đợt.

Một ưu điểm khác của rau má là không cần diện tích quá lớn. Người trồng có thể tận dụng khoảng sân nhỏ, thùng xốp hoặc chậu cạn để gieo trồng. Nếu được tưới nước đều và cắt tỉa đúng lúc, cây sẽ tiếp tục ra mầm non, giúp việc thu hoạch diễn ra liên tục.

5. Rau đay

Rau đay cũng là một lựa chọn phù hợp với người mới tập trồng rau tại nhà. Đây là loại cây quen thời tiết nóng, sinh trưởng khá khỏe và không đòi hỏi kỹ thuật phức tạp. Chỉ cần gieo đúng thời điểm, giữ đất đủ ẩm và làm cỏ cơ bản, rau đay thường phát triển tương đối thuận lợi.

Điểm khiến nhiều người ưa trồng rau đay là cây lớn nhanh, lá non ra liên tục và có thể thu hái nhiều lần. Khi được chăm sóc ổn định, cây thường cho phần ngọn mềm, lá xanh và sinh trưởng khá đều. So với nhiều loại rau ăn lá khác, rau đay không tạo cảm giác quá “khó chiều”, vì thế thường được xem là một trong những loại rau dễ bắt đầu nhất trong vườn nhà.

6. Cà chua

Cà chua là loại cây rất quen thuộc trong các vườn rau gia đình vì vừa dễ sử dụng trong bữa ăn, vừa mang lại cảm giác thích thú khi cây bắt đầu đậu quả. Dù một số giống có thể nhạy cảm hơn với sâu bệnh hoặc điều kiện thời tiết, cà chua vẫn là lựa chọn được nhiều người mới làm vườn ưu tiên.

Với không gian nhỏ, các giống cà chua quả nhỏ thường dễ tiếp cận hơn vì gọn cây, dễ chăm và cho quả khá sai. Chỉ cần có nắng, đất thoát nước tốt và được theo dõi tưới đều, cây có thể sinh trưởng ổn định. Cà chua cũng là loại cây tạo động lực rõ rệt cho người trồng, bởi từ lúc ra hoa đến khi quả chuyển màu là cả một quá trình dễ quan sát, phù hợp với cả gia đình, đặc biệt là những nhà muốn cho trẻ nhỏ cùng trải nghiệm việc trồng trọt.