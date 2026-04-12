Cảnh báo đặc biệt đến các gia đình đang bọc thức ăn bằng màng bọc thực phẩm

Màng bọc thực phẩm từ lâu đã trở thành món đồ gia dụng không thể thiếu trong căn bếp hiện đại. Tuy nhiên, không phải loại màng bọc nào cũng an toàn như nhau. Việc chủ quan mua hàng không rõ nguồn gốc hoặc sử dụng tùy tiện cho mọi loại đồ ăn đang âm thầm gây ra những hệ lụy nghiêm trọng cho sức khỏe, đặc biệt là đối với hệ nội tiết và gan.

Dưới đây là những lưu ý sống còn mà bất kỳ người nội trợ nào cũng phải nắm rõ trước khi sử dụng.

1. Không bọc thực phẩm khi còn nóng hoặc chứa nhiều dầu mỡ

Đây là sai lầm nghiêm trọng nhất. Nhiều người có thói quen vừa nấu xong đã bọc kín thức ăn để tránh ám mùi tủ lạnh. Tuy nhiên, nhiệt độ cao kết hợp với dầu mỡ sẽ làm màng bọc bị biến dạng, khiến các thành phần hóa học trong màng nhựa dễ dàng thôi nhiễm vào thức ăn. Tốt nhất, hãy đợi thực phẩm nguội hẳn hoặc sử dụng hộp thủy tinh có nắp đậy.

2. "Vùng cấm" lò vi sóng: Đừng biến màng bọc thành chất độc

Nhiều gia đình có thói quen bọc đĩa thức ăn thừa bằng màng bọc thực phẩm rồi cho thẳng vào lò vi sóng để hâm nóng vì sự tiện lợi. Tuy nhiên, các chuyên gia an toàn thực phẩm khuyến cáo: Tốt nhất là không nên để màng bọc thực phẩm tiếp xúc với nhiệt độ cao trong lò vi sóng. Dù trên bao bì có ghi "Microwave Safe" (an toàn với lò vi sóng), thực tế đó chỉ là ngưỡng chịu nhiệt nhất định của nhựa. Khi lò vi sóng hoạt động, nhiệt độ của thức ăn (đặc biệt là những món có mỡ hoặc đường) tăng lên rất nhanh và vượt xa sức chịu đựng của màng nhựa. Lúc này, màng bọc sẽ bị mềm nhũn, biến dạng và giải phóng trực tiếp các hóa chất độc hại vào đồ ăn. Thay vì màng bọc, hãy sử dụng các loại nắp đậy chuyên dụng bằng thủy tinh hoặc gốm sứ để đảm bảo an toàn tuyệt đối khi quay nóng thực phẩm.

3. Lựa chọn sản phẩm không rõ nguồn gốc, mã số

Trên thị trường có rất nhiều loại màng bọc thực phẩm từ nhựa PE và PVC. Mỗi loại có đặc tính chịu nhiệt và độ bám dính khác nhau. Sai lầm của nhiều người là mua các loại cuộn lớn không nhãn mác hoặc không kiểm tra xem sản phẩm có chứa chất phụ gia gây hại (như BPA) hay không. Việc dùng sai mục đích (ví dụ dùng loại chỉ dành cho trái cây để bọc đồ ăn chín) chính là nguyên nhân gây tích tụ độc tố trong cơ thể về lâu dài.

4. Tái sử dụng màng bọc thực phẩm

Vì tiết kiệm, một số người rửa sạch màng bọc để dùng lại cho lần sau. Thực tế, màng bọc thực phẩm được thiết kế để sử dụng một lần duy nhất . Sau khi tiếp xúc với thực phẩm và không khí, cấu trúc nhựa đã bị phá vỡ và vi khuẩn đã bám vào các kẽ nhỏ, việc tái sử dụng không những không sạch mà còn làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Lời khuyên từ chuyên gia:

Ưu tiên sử dụng màng bọc nhựa PE cho các loại thức ăn đã chế biến.

Luôn giữ khoảng cách giữa màng bọc và đồ ăn, không bọc quá sát.

Nếu thường xuyên hâm nóng đồ ăn bằng lò vi sóng, hãy thay thế màng bọc bằng các loại nắp đậy chuyên dụng từ gốm sứ hoặc thủy tinh để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

(Tổng hợp)