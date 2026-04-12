Sáng thức dậy làm 5 việc này, da dẻ đẹp lên từng ngày, nếp nhăn khó mà xuất hiện

Buổi sáng không chỉ là thời điểm khởi động cho ngày mới mà còn là khoảng thời gian vàng để chăm sóc làn da từ bên trong lẫn bên ngoài. Chỉ cần duy trì 5 thói quen đơn giản ngay khi thức dậy, bạn sẽ thấy làn da cải thiện rõ rệt theo thời gian, trở nên tươi tắn, khỏe khoắn và ít gặp vấn đề hơn.

1. Uống một cốc nước ấm

Sau một đêm dài, cơ thể rơi vào trạng thái thiếu nước nhẹ, làn da vì thế cũng dễ khô và kém sức sống. Một cốc nước ấm vào buổi sáng giúp “đánh thức” hệ trao đổi chất, hỗ trợ đào thải độc tố và cấp ẩm từ bên trong. Khi cơ thể đủ nước, da cũng sẽ căng mịn và ít xỉn màu hơn.

2. Rửa mặt sạch

Ban đêm, làn da vẫn tiếp tục tiết dầu, đồng thời tích tụ bụi bẩn, mồ hôi và vi khuẩn trên bề mặt, vì vậy việc làm sạch vào buổi sáng là bước không nên bỏ qua. Rửa mặt đúng cách giúp loại bỏ lớp dầu thừa, làm thông thoáng lỗ chân lông và tạo điều kiện để các bước dưỡng sau đó thẩm thấu tốt hơn. Tuy nhiên, không nên lựa chọn các sản phẩm làm sạch quá mạnh hoặc rửa mặt quá nhiều lần vì dễ khiến da bị khô căng, mất đi lớp dầu tự nhiên bảo vệ. Một loại sữa rửa mặt dịu nhẹ, phù hợp với loại da sẽ giúp làm sạch hiệu quả mà vẫn duy trì độ ẩm cần thiết. Khi rửa, nên massage nhẹ nhàng trong khoảng 30-60 giây và sử dụng nước mát hoặc nước ấm vừa phải để tránh kích ứng, giúp da giữ được trạng thái cân bằng và mềm mịn hơn.

Gợi ý một số loại sữa rửa mặt

Sữa rửa mặt Wonder Bath Balancing PHA 5.5 Cleansing Foam - Mua tại đây

Sữa rửa mặt Round Lab 1025 Dokdo Cleanser - Mua tại đây

Sữa rửa mặt Mugwort Gel Cleanse - Mua tại đây

3. Tập vài động tác nhẹ hoặc giãn cơ

Việc vận động nhẹ vào buổi sáng giúp kích thích tuần hoàn máu, từ đó làn da cũng trở nên hồng hào, tươi tắn hơn. Không cần tập quá nặng, chỉ cần vài động tác kéo giãn hoặc đi lại nhẹ nhàng cũng đủ để cơ thể “thức dậy” và làn da được hưởng lợi.

4. Bôi kem chống nắng

Tia UV có thể ảnh hưởng đến da ngay cả khi trời không nắng gắt, gây ra lão hóa sớm, sạm nám và nhiều vấn đề khác. Vì vậy, thoa kem chống nắng mỗi sáng là cách đơn giản nhưng hiệu quả để bảo vệ làn da lâu dài, giữ da đều màu và khỏe mạnh. Nên lựa chọn sản phẩm có chỉ số SPF phù hợp và thoa đủ lượng để đạt hiệu quả bảo vệ tối ưu.

Gợi ý một số loại kem chống nắng

Kem chống nắng MartiDerm The Originals Proteos Screen - Mua tại đây

Kem chống nắng Madagascar Centella Air-Fit SunCream Plus - Mua tại đây

Kem chống nắng Torriden Dive In Tone Up Sun Cream Purple - Mua tại đây

5. Ăn sáng lành mạnh

Đừng bỏ qua bữa sáng nếu muốn da đẹp lên mỗi ngày. Ưu tiên các thực phẩm giàu vitamin như trái cây, rau xanh, kết hợp cùng nguồn đạm và tinh bột tốt sẽ giúp nuôi dưỡng da từ bên trong. Hạn chế đồ ăn nhiều dầu mỡ hoặc quá ngọt để tránh khiến da dễ nổi mụn và nhanh xuống sắc.