"MC xinh nhất VTV" ở dinh thự 9 tầng: Không khoe mà vẫn lộ gu giàu có nhờ đúng 1 chi tiết lướt qua

Mới đây, MC xinh nhất VTV Ngô Mai Phương tiếp tục khiến mạng xã hội chú ý khi đăng tải một đoạn clip đời thường trên TikTok. Không phải những góc quay hoành tráng hay nội thất xa xỉ, thứ khiến dân mạng để ý lại nằm ở một chi tiết rất nhỏ trong khuôn viên nhà: cây ô liu.

Cây ô liu xuất hiện rất tự nhiên trong khung hình, không được đặt ở vị trí nổi bật hay cố tình gây chú ý. Tuy nhiên, với những người am hiểu về thú chơi cây cảnh cao cấp, đây lại là dấu hiệu khá rõ của một lối sống có gu và có điều kiện.

Được biết những gốc ô liu, đặc biệt là loại cổ thụ nhập khẩu, thường có giá từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng, tùy vào tuổi đời và dáng thế. Không chỉ là cây cảnh, chúng còn được xem như một tác phẩm nghệ thuật sống, thường xuất hiện trong các biệt thự hoặc không gian sống cao cấp. Điểm đáng chú ý nằm ở chỗ, không cần phô trương, chỉ một chi tiết nhỏ cũng đủ khiến người xem hiểu được gu thẩm mỹ và mức đầu tư cho không gian sống của gia chủ.

Vì sao giới thượng lưu ưa chuộng cây ô liu?

Không phải ngẫu nhiên mà ô liu trở thành lựa chọn quen thuộc trong các không gian sống sang trọng. Loài cây này mang vẻ đẹp rất riêng với thân gỗ gân guốc, tán lá màu xanh xám phủ lớp bạc nhẹ, tạo cảm giác vừa mộc mạc vừa tinh tế.

Ô liu đặc biệt phù hợp với các phong cách nội thất hiện đại như Wabi-sabi hay Light French, nơi đề cao sự tối giản nhưng vẫn có chiều sâu thẩm mỹ. Khi đặt trong không gian nhiều ánh sáng, tán lá ánh bạc của cây tạo hiệu ứng thị giác rất đặc biệt, giúp tổng thể trở nên mềm mại và thư giãn hơn.

Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, ô liu còn mang nhiều ý nghĩa biểu tượng. Trong văn hóa phương Tây, đây là biểu trưng của hòa bình và sự trường tồn. Trong phong thủy, cây gắn với sự bền vững, khả năng thu hút tài lộc và giữ năng lượng ổn định cho không gian sống.

Biệt thự 9 tầng từng gây chú ý vì độ chịu chi

Trước đó, Ngô Mai Phương đã từng gây xôn xao khi chia sẻ video house tour căn nhà 9 tầng của gia đình. Không gian sống được hoàn thiện tới khoảng 95%, với 6 tầng cho thuê và 3 tầng trên cùng dành cho sinh hoạt riêng.

Không gian tiền sảnh và phòng khách gây ấn tượng nhờ cách bài trí đồng bộ và tinh tế. Đèn chùm lớn kết hợp gương, bàn console hiện đại và mặt đá vân sáng tạo điểm nhấn sang trọng ngay từ khu vực đón khách. Bên trong, phòng khách thông tầng rộng rãi, tràn ngập ánh sáng tự nhiên, nổi bật với sofa trắng kem phối đen, hệ đèn trần lớn và bức tranh đá xuyên sáng phía sau TV, mang lại chiều sâu cho không gian.

Khu vực bàn ăn tiếp tục ghi điểm với bàn dài 3,5 mét cùng 12 ghế, phù hợp cho cả sinh hoạt gia đình lẫn tiếp khách. Liền kề là khu bếp chia hai khu nấu rõ ràng, thiết kế theo tông trắng - đen hiện đại, đảm bảo công năng và sự gọn gàng. Quầy bar tại gia được bố trí ngay bên cạnh, vừa để trưng bày vừa tăng thêm trải nghiệm sống, đồng thời giữ sự thống nhất về thẩm mỹ.

Tầng 9 là không gian nghỉ ngơi của vợ chồng Ngô Mai Phương, với phòng ngủ hiện đại, hệ tủ lớn, tivi kết hợp lò sưởi và đèn trang trí tạo cảm giác ấm cúng. Phòng tắm rộng, phối trắng - đen sang trọng, bồn tắm đặt cạnh cửa sổ lớn, đi kèm phòng thay đồ tích hợp bàn trang điểm tiện lợi.

Tầng 7 dành cho hai con với thiết kế tối giản, tông trắng và xanh mint nhẹ nhàng. Khu sinh hoạt chung rộng rãi, hai phòng ngủ được bố trí gọn gàng, ưu tiên sự tiện dụng. Ngoài ra, tầng này còn có phòng gym, phòng kho và khu dành cho người giúp việc. Không gian này có diện tích nhỏ hơn, nội thất tối giản nhưng được sắp xếp hợp lý để tối ưu lưu trữ.