Mỹ công bố "15 nông sản sạch nhất năm 2026": Toàn thứ người Việt thích

Theo báo cáo mới nhất từ Nhóm Công tác Môi trường (EWG) của Mỹ vừa công bố cho năm 2026, danh sách "Clean Fifteen" (15 nông sản sạch nhất) lại một lần nữa gọi tên những loại rau củ quả cực kỳ quen thuộc. Điều thú vị là, đại đa số những cái tên đứng đầu bảng xếp hạng năm nay lại chính là những thứ quen mặt mà người Việt thường xuyên sử dụng trong bữa cơm hàng ngày.

Theo các chuyên gia từ EWG, những loại nông sản nằm trong nhóm "Clean Fifteen" có tới gần 70% mẫu xét nghiệm không chứa dư lượng thuốc trừ sâu. Điều này có nghĩa là, thay vì phải tốn quá nhiều tiền cho những loại thực phẩm gắn mác Organic đắt đỏ, bạn hoàn toàn có thể tiết kiệm ngân sách bằng cách ưu tiên mua các loại nông sản này tại chợ hay siêu thị Việt. Chúng vừa ngon, vừa bổ lại vừa được giới khoa học Mỹ chứng thực về độ an toàn.

"Bảng vàng" 15 nông sản sạch nhất năm 2026

Báo cáo của EWG dựa trên dữ liệu kiểm tra của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA). Điểm chung của nhóm này là có lớp vỏ bảo vệ tự nhiên tốt hoặc cơ chế sinh trưởng ít thu hút sâu bệnh, dẫn đến lượng dư lượng thuốc trừ sâu gần như bằng không.

Bơ: Đứng đầu danh sách nhiều năm liên tiếp. Lớp vỏ dày của bơ là "lá chắn" hoàn hảo ngăn chặn hóa chất ngấm vào thịt quả.

Ngô ngọt: Một món ăn vặt quốc dân của người Việt. Nhờ lớp lá bao bọc dày, hạt ngô bên trong cực kỳ an toàn.

Dứa: Lớp vỏ gai góc và dày giúp dứa lọt top những loại quả sạch nhất.

Hành tây: Rất ít khi cần đến thuốc trừ sâu vì mùi vị đặc trưng của nó vốn đã là một loại "kháng sinh" tự nhiên.

Đu đủ: Một loại quả giải nhiệt mà người Việt rất chuộng.

Đậu Hà Lan đông lạnh: Quy trình chế biến sạch và vỏ đậu giúp bảo vệ hạt bên trong.

Măng tây: Chứa loại enzyme đặc biệt giúp phân hủy thuốc trừ sâu rất nhanh.

Dưa lưới: Vỏ cứng và dày.

Kiwi: Loại quả giàu vitamin C này có cơ chế tự bảo vệ rất tốt.

Bắp cải: Những lớp lá bên ngoài bao bọc giúp lõi bắp cải cực kỳ an toàn.

Nấm: Quy trình trồng nấm thường được kiểm soát nghiêm ngặt về độ sạch.

Xoài: Món khoái khẩu của người Việt, lớp vỏ nhựa cũng giúp bảo vệ phần thịt quả hiệu quả.

Khoai lang: Nằm sâu dưới lòng đất và có lớp vỏ bền bỉ.

Dưa hấu: Vỏ rất dày, hóa chất khó lòng xâm nhập.

Cà rốt: Một thực phẩm vàng cho mắt và sức khỏe.

Mẹo nhỏ khi đi mua các loại thực phẩm nói trên:

Mặc dù 15 loại nông sản này có dư lượng thuốc trừ sâu thấp kỷ lục, nhưng quy trình vận chuyển và bày bán tại chợ vẫn có thể khiến chúng nhiễm khuẩn. Để bảo vệ sức khỏe gia đình, bạn hãy chú ý:

1. Rửa sạch vỏ trước khi bổ (Kể cả dưa hấu, dứa, bơ):

Nhiều người chủ quan cho rằng vỏ dày thì không cần rửa. Thực tế, khi bạn cắt, lưỡi dao sẽ kéo theo vi khuẩn, bụi bẩn và nấm mốc từ bề mặt vỏ vào sâu trong thịt quả.

Mẹo nhỏ: Hãy rửa dưới vòi nước chảy, với dứa hoặc dưa lưới có vỏ nhám, nên dùng bàn chải chuyên dụng cọ nhẹ để loại bỏ hoàn toàn các chất bẩn bám trong khe kẽ.

2. Ưu tiên "mùa nào thức nấy" để giảm hóa chất:

Cây trồng đúng mùa sẽ có sức đề kháng tự nhiên mạnh nhất, ít sâu bệnh nên người trồng gần như không cần dùng đến thuốc bảo vệ thực vật hay chất kích thích tăng trưởng. Ngược lại, các loại nông sản trái mùa thường phải "ngậm" nhiều hóa chất bảo quản để giữ tươi lâu hơn trong quá trình vận chuyển xa. Ăn đồ đúng mùa chính là cách rẻ nhất để bảo vệ gan và hệ tiêu hóa.

3. Kỹ năng chọn lọc bằng cảm quan

- Độ chắc chắn: Với bắp cải, hành tây hay khoai lang, hãy ưu tiên những củ/quả cầm nặng tay và chắc chắn. Nếu bóp thấy mềm hoặc rỗng, chứng tỏ thực phẩm đã cũ hoặc bị hỏng từ bên trong.

- Màu sắc và mùi: Tuyệt đối không chọn hành tây hay khoai lang đã mọc mầm hoặc có vệt xanh (chứa độc tố). Với bắp cải, hãy quan sát phần cuống: nếu cuống thâm đen hoặc có dịch nhầy, tuyệt đối đừng mua vì vi khuẩn đã xâm nhập vào lõi.