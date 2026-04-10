Chị đẹp cưới "hồng hài nhi" kém 9 tuổi: Làm mẹ 2 con vẫn slay hết nấc, nhìn style mà không tin đã U40

Không chỉ gây chú ý bởi chuyện tình chị em với chồng kém 9 tuổi, Lucie Nguyễn còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi vẫn giữ được phong độ nhan sắc và vóc dáng sau khi đã là mẹ hai con. Sinh năm 1989, hiện đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM, cô không chỉ là KOL quen mặt mà còn là người đứng sau một studio ảnh cưới cùng nhiều thương hiệu thời trang riêng, cho thấy hình ảnh một người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa độc lập.

Điều khiến nhiều người bất ngờ hơn cả chính là nhan sắc "hack tuổi" của Lucie Nguyễn. Dù đã trải qua hai lần sinh nở, cô vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, vòng eo săn chắc cùng đường cong mềm mại. Gương mặt thanh tú, làn da trắng mịn và lối trang điểm nhẹ nhàng giúp cô luôn xuất hiện với diện mạo trong trẻo, trẻ trung hơn tuổi thật, thậm chí nhiều người còn nhận xét cô trông như thiếu nữ đôi mươi.

Về phong cách thời trang, Lucie Nguyễn theo đuổi hình ảnh trẻ trung và hiện đại. Mỗi khi xuất hiện cô luôn gây ấn tượng vì sự chỉn chu, ăn mặc đẹp đỉnh. Chẳng hạn như trong một bức ảnh chia sẻ lên trang Instagram cá nhân, Lucie diện set kẻ xám phối ren trắng của nhà LSOUL. Phom áo 2 dây ôm sát tôn đường cong tối đa, kèm miniskirt hot trend giúp tổng thể outfit vừa trẻ trung lại thêm nét gợi cảm.

Khi đi hẹn hò, Lucie chọn váy trắng cúp ngực dáng dài để matching cùng chồng. Kiểu váy này ghi điểm ở độ đa năng khi vừa có thể diện đi cafe chụp ảnh, đi date nhà hàng sang trọng hay cả đi sự kiện. Bà mẹ 2 con khéo léo phối trang sức ngọc trai để tăng thêm độ tinh tế, thanh lịch cho set đồ đậm vibe nàng thơ.

Theo trend trạm tỷ chụp ảnh, Lucie diện full set da sang chảnh cũng từ nhà LSOUL. Nữ doanh nhân phối cùng boots cao cổ, túi da đồng bộ và không quên phụ kiện kính râm, trang sức bạc để hoàn thiện outfit cá tính, sang - xịn - mịn.

Khi đi biển, bà mẹ 2 con chọn style nửa kín nửa hở nhưng vẫn rất cuốn hút với set lưới xuyên thấu tới từ thương hiệu Huelley Rose. Phần áo với chi tiết rủ mềm mại và độ hở vừa phải giúp tôn dáng mà không phản cảm trong khi chân váy đính hoa "add-on" thêm điểm nhấn nữ tính cho tổng thể set đồ.

Tuy yêu thích các gam màu trung tính dễ mặc như trắng, đen, nâu,.. thỉnh thoảng Lucie vẫn thể hiện cá tính trẻ trung qua các set đồ màu vàng gà con vừa đáng yêu vừa dễ ứng dụng. Ngắm ảnh xinh cùng phong cách ăn mặc không ai tin cô nàng đã là mẹ của 2 bé gái.

Có thể nói, từ một KOL đến hình ảnh người mẹ hai con, Lucie Nguyễn vẫn giữ được sức hút riêng nhờ sự kết hợp giữa nhan sắc, phong cách và lối sống. Và có lẽ, đó cũng là lý do vì sao cô luôn được nhắc đến như một hình mẫu phụ nữ hiện đại: xinh đẹp, độc lập và không ngừng hoàn thiện bản thân.