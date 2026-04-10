Phương Oanh mặt xinh dáng đẹp, style "gây mê diện rộng" chỉ muốn copy ngay

Phan Phương Oanh đang là cái tên nhận được nhiều sự chú ý sau khi đăng quang Miss World Vietnam 2025. Mỹ nhân sinh năm 2003 gây ấn tượng với nhan sắc ngọt ngào cùng thần thái cuốn hút. Không chỉ ghi điểm bởi vẻ ngoài nổi bật, nàng Hậu còn sở hữu gu thời trang tinh tế, sành điệu. Với lợi thế vóc dáng, Phương Oanh dễ dàng chinh phục nhiều phong cách khác nhau. Đặc biệt, tủ đồ váy hè của cô càng ngắm càng khiến người ta mê mẩn, với những thiết kế nhẹ nhàng, bay bổng nhưng vẫn rất thời thượng và dễ ứng dụng.

Tủ váy của Phương Oanh thường ưu ái những thiết kế thướt tha, điệu đà và đầy nữ tính. Điển hình là mẫu váy hai dây dáng dài với gam nâu be nhẹ nhàng, được nhấn nhá bằng lớp voan mềm mại cùng họa tiết hoa tinh tế. Phom dáng bay bổng không chỉ tôn lên vẻ dịu dàng mà còn giúp tổng thể thêm phần yêu kiều, thanh thoát.

Sở hữu chiều cao 1m73, Phương Oanh đặc biệt ưu ái những thiết kế váy dáng dài để tôn lên vóc dáng thanh thoát. Khi đi biển, nàng Hậu vẫn trung thành với kiểu váy này, lựa chọn thiết kế cúp ngực gợi cảm nhưng tinh tế. Chỉ cần điểm xuyết thêm vài phụ kiện như vòng đeo bắp tay hay túi vỏ sò, tổng thể đã đậm vibe biển, phóng khoáng mà vẫn rất cuốn hút.

Phương Oanh khoe trọn visual ngọt ngào khi diện chiếc váy trắng dáng dài của thương hiệu Marble Rose, nổi bật với thiết kế ôm nhẹ giúp tôn dáng cao ráo, nuột nà. Thiết kế hai dây vốn kinh điển nên nàng Hậu khéo khoác thêm lớp áo lưới xuyên thấu với họa tiết hoa bản lớn, mang đến hiệu ứng mềm mại, bay bổng và yêu kiều.

Diện thiết kế Fairy Dress từ thương hiệu Rosie, Phương Oanh ghi điểm với nhan sắc ngọt ngào, cuốn hút. Mẫu váy dài mang gam champagne ánh nude sang trọng, được đính kết họa tiết mềm mại đầy tinh tế. Phom dáng ôm nhẹ tôn lên đường cong, kết hợp chi tiết kim loại nhấn ở eo giúp tổng thể thêm phần thanh thoát mà vẫn nổi bật..

Vi vu đi du lịch, Phương Oanh chọn diện chiếc váy tuyệt xinh với dáng hai dây quen thuộc. Lần này là thiết kế dáng ngắn của thương hiệu The Country Boutiques, gây ấn tượng phom rộng với gam xanh bắt mắt, mang đến vẻ ngoài tươi tắn, đầy năng lượng. Chị em nào yêu thích phong cách bánh bèo nữ tính hoàn toàn có thể tham khảo để bổ sung vào tủ đồ item vừa xinh xắn vừa nịnh mắt này.