Làm 6 việc này trước khi đi ngủ, làn da của tôi như “tái sinh” về năm 20

Làn da không chỉ được nuôi dưỡng bằng mỹ phẩm đắt tiền, mà còn chịu ảnh hưởng rất lớn từ những thói quen nhỏ trước khi đi ngủ. Buổi tối chính là thời điểm vàng để da phục hồi và tái tạo sau một ngày dài chịu tác động từ môi trường, ánh nắng và căng thẳng. Nếu biết tận dụng đúng cách, bạn hoàn toàn có thể cải thiện làn da rõ rệt chỉ sau một thời gian ngắn. Dưới đây là 6 việc đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả nên duy trì mỗi tối.

1. Tẩy trang thật sạch

Sau một ngày, da không chỉ bám bụi bẩn mà còn tích tụ dầu thừa và kem chống nắng. Nếu không làm sạch kỹ, lỗ chân lông dễ bị bít tắc, gây mụn và khiến da xỉn màu. Hãy chọn sản phẩm tẩy trang phù hợp với loại da, thực hiện nhẹ nhàng để tránh làm tổn thương bề mặt da. Sau đó, rửa lại bằng sữa rửa mặt dịu nhẹ để đảm bảo da hoàn toàn sạch thoáng.

2. Cân bằng da và cấp ẩm kịp thời

Sau khi làm sạch, da thường mất đi độ ẩm tự nhiên, dễ trở nên khô và nhạy cảm hơn. Lúc này, việc sử dụng toner hoặc lotion giúp cân bằng độ pH, đồng thời tạo điều kiện cho các bước dưỡng sau hấp thụ tốt hơn. Đừng bỏ qua serum hoặc kem dưỡng, bởi ban đêm là lúc da hấp thụ dưỡng chất hiệu quả nhất. Một làn da đủ ẩm sẽ căng mịn và tươi tắn hơn vào sáng hôm sau.

3. Uống một cốc nước ấm trước khi ngủ

Nước ấm giúp cơ thể duy trì độ ẩm, hỗ trợ tuần hoàn máu và thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Khi cơ thể được cấp nước đầy đủ, làn da cũng trở nên mềm mại, ít khô ráp hơn. Tuy nhiên, chỉ nên uống một lượng vừa phải để tránh làm gián đoạn giấc ngủ ban đêm.

4. Ngâm chân nước ấm để thư giãn và hỗ trợ tuần hoàn

Ngâm chân khoảng 10-15 phút trước khi ngủ giúp kích thích lưu thông máu, làm cơ thể thư giãn và dễ đi vào giấc ngủ sâu hơn. Khi giấc ngủ được cải thiện, quá trình tái tạo da cũng diễn ra hiệu quả hơn. Bạn có thể thêm muối hoặc vài lát gừng để tăng cảm giác dễ chịu.

5. Ngủ sớm và đảm bảo đủ giấc

Hãy cố gắng đi ngủ trước 23 giờ và duy trì 7-8 tiếng mỗi đêm. Khi ngủ sâu, cơ thể sản sinh collagen và phục hồi các tế bào bị tổn thương. Ngược lại, thức khuya thường xuyên khiến da dễ xỉn màu, nổi mụn và nhanh lão hóa. Một giấc ngủ chất lượng chính là "mỹ phẩm tự nhiên" hiệu quả nhất.

6. Giữ chăn gối sạch sẽ

Vỏ gối tiếp xúc trực tiếp với da mặt trong nhiều giờ, nếu không được vệ sinh thường xuyên sẽ tích tụ vi khuẩn, dầu thừa và bụi bẩn. Đây là nguyên nhân khiến da dễ nổi mụn dù đã chăm sóc kỹ. Nên thay vỏ gối 1-2 lần mỗi tuần và chọn chất liệu mềm mại, thoáng khí để hạn chế ma sát lên da.

