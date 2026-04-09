Tháng 3 Âm lịch: 3 con giáp cứ "phủ" xanh lá lên người là lộc lá vây quanh, tình tiền viên mãn

Khi những cơn mưa bụi thưa hẳn để nhường chỗ cho ánh nắng ấm áp thậm chí là nắng nóng gay gắt, vạn vật bắt đầu vươn mình đón sức sống mới. Tháng 3 Âm lịch không chỉ là thời điểm giao mùa tuyệt đẹp mà còn là lúc các luồng năng lượng phong thủy có sự dịch chuyển mạnh mẽ. Giữa nhịp sống hối hả hiện đại, đôi khi việc thu hút may mắn lại bắt nguồn từ những thay đổi nhỏ nhặt và tinh tế nhất, chẳng hạn như màu sắc trang phục bạn mặc mỗi ngày.

Màu xanh lá - gam màu của thiên nhiên, của hy vọng và sự sinh sôi nảy nở chính là "chìa khóa vàng" giúp xoa dịu tinh thần, cân bằng cảm xúc. Riêng trong tháng 3 này, có 3 con giáp đặc biệt rực rỡ và vượng phát nếu biết cách mang sắc xanh lá lên người. Chẳng cần xa hoa lộng lẫy, chỉ một dải lụa mướt mát hay chiếc áo thanh lịch mang âm hưởng của mầm sống mới cũng đủ để rước bình an, thu hút quý nhân và mở ra những ngã rẽ đầy bất ngờ.

Tuổi Thân nhanh nhẹn: Diện xanh lá là tài lộc trọn vẹn

Người tuổi Thân vốn sinh ra đã mang trong mình sự tháo vát, hoạt bát và trí thông minh hơn người. Thế nhưng, đôi khi chính sự nhanh nhẹn ấy lại khiến họ dễ rơi vào trạng thái ôm đồm, căng thẳng vì muốn chu toàn mọi thứ. Nhất là với những chị em phụ nữ đang ở giai đoạn xoay xở với vòng xoáy bỉm sữa, quẩn quanh trong không gian chung cư khép kín với bao lo toan thường nhật, tâm trí rất dễ bị "quá tải". Bước sang tháng 3 Âm lịch, nhờ cục diện Tam hợp (Thân - Tý - Thìn) nâng đỡ, tuổi Thân đang đứng trước cơ hội bứt phá rất lớn về cả tài chính lẫn công việc.

Để tận dụng tối đa nguồn năng lượng cát lành này, sắc xanh lá chính là mảnh ghép hoàn hảo. Khác với những gam màu nóng mang tính rực rỡ và phô trương, xanh lá mang lại cho tuổi Thân sự điềm tĩnh và thông suốt. Khi diện một chiếc váy màu xanh rêu nhạt hay xanh ngọc bích, tâm hồn bỗng chốc dịu lại, bao muộn phiền ngột ngạt tan biến. Màu sắc này tựa như một chiếc lá nhỏ kiên nhẫn đợi mùa xuân, ấp ủ sức sống để rồi bung nở rực rỡ. Nó giúp người tuổi Thân làm dịu đi cái tính vội vàng, đưa ra những quyết định tài chính sáng suốt, đồng thời mang lại sự hài hòa, êm ấm trong các mối quan hệ gia đình. Cứ khoác lên mình sắc xanh, vận may sẽ tự khắc gõ cửa, công việc hanh thông, ví tiền rủng rỉnh lúc nào không hay.

Tuổi Tý thông minh: Thêm sắc xanh là đón vận hiển vinh

Đứng đầu trong 12 con giáp, người tuổi Tý luôn nổi bật với sự nhạy bén, khả năng quan sát tinh tế và tài vun vén gia đình khéo léo. Trong tháng 3 Âm lịch, dưới sự che chở của vượng khí, người tuổi Tý như cá gặp nước, làm đâu thắng đó. Tuy nhiên, vì bản tính hay lo xa, đôi khi người tuổi Chuột tự đặt lên vai mình quá nhiều áp lực vô hình, khiến năng lượng bị phân tán. Lúc này, gam màu xanh lá mộc mạc sẽ xuất hiện như một "thần hộ mệnh" giúp định tâm và cân bằng lại nhịp sống.

Với người tuổi Tý, việc lồng ghép màu xanh lá vào tủ đồ không cần quá cầu kỳ. Một chiếc áo sơ mi lụa xanh pastel cho ngày làm việc bận rộn, hay một chiếc túi xách màu lục lam làm điểm nhấn dạo phố cuối tuần là quá đủ để kích hoạt trường năng lượng may mắn. Sắc xanh đại diện cho hành Mộc, giúp hành Thủy của tuổi Tý được dung dưỡng, tạo thành dòng chảy tài lộc xuyên suốt. Mặc màu xanh không chỉ giúp họ thêm phần tươi trẻ, rạng rỡ, thu hút ánh nhìn thiện cảm từ đối tác mà còn giống như một tấm lá chắn, xua tan những điều thị phi, xui rủi. Nhờ đó, đường công danh sự nghiệp bỗng trở nên rộng mở, có quý nhân sẵn lòng kề vai sát cánh, chỉ đường dẫn lối tới vinh quang.

Tuổi Hợi hiền hòa: Phủ sắc xanh là êm ấm cửa nhà

Khép lại danh sách này chính là những người tuổi Hợi hiền lành, bao dung và luôn biết nghĩ cho người khác. Trong mắt bạn bè và đồng nghiệp, tuổi Hợi luôn mang lại cảm giác dễ chịu, ấm áp. Tuy nhiên, bước vào tháng 3 Âm lịch, những biến động nhỏ trong cảm xúc có thể khiến tuổi Hợi đôi lúc cảm thấy chông chênh, dễ bị ảnh hưởng bởi năng lượng tiêu cực xung quanh. Để giữ vững bản tâm và đón trọn vẹn những phước lành đang tới, tuổi Hợi rất cần đến nguồn sinh khí tươi mát từ màu xanh lá cây.

Không rực rỡ chói lóa như đỏ hay vàng, màu xanh thẫm của cỏ cây rất đồng điệu với nội tâm sâu sắc của người tuổi Hợi. Khi diện những trang phục mang sắc xanh, họ như được tiếp thêm một nguồn nhựa sống mới, thanh lọc đi những muộn phiền cũ kỹ. Đối với phụ nữ tuổi Hợi, một bộ váy suông màu xanh lá mặc ở nhà hay bộ ga gối mới màu xanh mint trong phòng ngủ sẽ giúp không gian sống trở nên thư thái, nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Sự an yên tỏa ra từ chính thần thái của họ sẽ là thỏi nam châm thu hút vượng khí, giúp gia đạo êm ấm, vợ chồng hòa thuận, con cái ngoan ngoãn. Tinh thần có vui vẻ, thoải mái thì tự khắc tài lộc sẽ ùa về, lấp đầy những khoảng trống và mang đến một tháng 3 trọn vẹn, rực rỡ nhất.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)