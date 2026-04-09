Dyson bán chổi rơm 18 triệu thật đấy à? Giá sốc vậy mà dân tình đua nhau tìm mua

Mới đây, mạng xã hội không khỏi xôn xao trước hình ảnh chổi quét nhà được cho là đến từ Dyson - thương hiệu vốn nổi tiếng với các thiết bị gia dụng cao cấp, tích hợp công nghệ hiện đại và sở hữu mức giá tương đối đắt đỏ. Chính vì vậy, sự xuất hiện của cây chổi mang dáng dấp truyền thống đã khiến nhiều người không khỏi bất ngờ, cho rằng BST đồ gia dụng mới của hãng có xu hưởng "quay về thời nguyên thủy". Đáng chú ý, mức giá được đồn đoán lên tới 18 triệu đồng càng khiến cõi mạng bàn tán sôi nổi về sản phẩm này.

Cây chổi gây chú ý với thiết kế khá đơn giản, gồm phần thân gỗ và đầu chổi rễ, không có nhiều khác biệt so với các sản phẩm quen thuộc trên thị trường. Không ít người hài hước cho rằng với mức giá 18 triệu đắt đỏ, cây chổi này hẳn phải có tính năng "quét một lần sạch cả năm". Thậm chí, có người còn đùa rằng sẽ chẳng dám để nhà bừa bộn vì sợ quét nhiều sẽ hao mòn cây chổi đắt tiền.

Thực tế: Cây chổi 18 triệu chỉ là... sản phẩm AI

Vừa mới chỉ gây hoang mang dư luận, "cây chổi Dyson" đã nhanh chóng được xác thực thông tin: thực chất sản phẩm không có thật mà chỉ là nội dung được tạo ra bằng công nghệ AI với mục đích giải trí.

Cụ thể, bài đăng gốc từ một tài khoản nước ngoài đăng tải loạt ảnh về sản phẩm này, đã cho rằng trong bối cảnh các thiết bị thông minh ngày càng phát triển, nếu nhìn nhận theo 1 hướng khác thì chính những vật dụng quen thuộc và đơn giản mới là "giải pháp tối ưu".

Với “cây chổi Dyson”, sản phẩm được mô tả như một cách định nghĩa lại việc dọn dẹp: tưởng chừng đơn giản nhưng lại sở hữu hàng loạt ưu điểm như không cần pin, không cần sạc, không gây tiếng ồn, có thể sử dụng ngay lập tức mà không cần cài đặt hay chờ đợi. Dù chỉ mang tính chất giải trí, "thông điệp" mà bài đăng hướng tới lại vô cùng thực tế và thú vị, đó là đôi khi đổi mới không nằm ở việc bổ sung thêm thật nhiều tính năng, mà đơn giản là lược bỏ những yếu tố không cần thiết!