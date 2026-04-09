Làm thế nào để phân biệt mực tươi và mực đông lạnh?

Quan sát phần thân mực

Mực tươi thường có bề mặt sáng bóng, các đốm trên lưng có màu nâu sẫm hoặc đen rõ nét. Ngược lại, mực để lâu trong đá sẽ có thân màu trắng đục, các đốm chuyển sang hồng nhạt hoặc đỏ.

Đặc biệt, không nên chọn những con mực bị bong lớp da bên ngoài vì đây là dấu hiệu đã bị bảo quản quá lâu, thịt không còn độ ngọt và độ dai.

Mực tươi trông sáng bóng, thịt săn, đầu và thân dính chặt nhau.

Kiểm tra mắt và độ đàn hồi

Mắt mực tươi trong, sáng, không bị lồi và có thể nhìn rõ con ngươi, không có dấu hiệu chảy dịch hay ngả vàng. Trong khi đó, mực để lâu thường có mắt đục, mờ và đôi khi xuất hiện dịch.

Ngoài ra, khi dùng tay ấn vào thân mực tươi sẽ thấy thịt săn chắc, có độ đàn hồi tốt, nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu mà không để lại vết lõm. Mực kém tươi thì mềm, nhão và đàn hồi kém.

Kiểm tra râu và xúc tu

Mực tươi có phần đầu và các xúc tu dính chặt vào nhau, râu mềm nhưng không bị rời rạc. Ngược lại, mực không còn tươi thường mềm nhũn, dễ tách rời, thậm chí các xúc tu có thể bị đứt nếu đã ngâm quá lâu. Râu của mực để lâu cũng có xu hướng cứng và kém linh hoạt hơn.

Nắm được cách phân biệt mực tươi và mực ướp đá lâu ngày này, bạn có thể tự tin hơn khi lựa chọn thực phẩm cho gia đình mình.

Phân biệt mực cấp đông và mực đông lạnh

Trong trường hợp không mua được mực tươi sống, bạn có thể chọn mực được cấp đông ngay khi còn sống để đảm bảo chất lượng. Loại này thường có mắt màu xanh, thân hơi xanh trong, gần như trong suốt. Khi chế biến, mực ít ra nước, thịt chắc, ngọt và thơm, phần râu vẫn bám chắc vào đầu.

Ngược lại, mực đông lạnh sau khi chết thường có mắt đục, thịt mềm và vị kém ngọt.

Ngoài ra, cần cảnh giác với một số sản phẩm bị xử lý bằng hóa chất hoặc ngâm nước để tăng trọng lượng. Những loại mực này khi nấu sẽ tiết ra nhiều nước, làm giảm chất lượng món ăn.