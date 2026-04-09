Tóc Tiên tuổi 37: Visual bén đứt tay, nhận mưa lời khen vì mặc đẹp

Tóc Tiên ngày càng slay với nhan sắc thăng hạng cùng phong cách thời trang ổn định và đẳng cấp. Dù trên sân khấu, tại sự kiện hay trong đời thường, mỹ nhân sinh năm 1989 luôn ghi điểm với cách ăn mặc tinh tế, hiếm khi gây thất vọng. Loạt outfit mùa hè của cô càng khiến netizen mê mẩn bởi sự trẻ trung, bắt mắt và quá ư trendy. Không ngoa khi nói rằng gu thẩm mỹ điểm 10 tinh tế chính là chìa khóa giúp Tóc Tiên ở tuổi 37 vẫn giữ được vẻ ngoài cuốn hút cùng thần thái nổi bật. Nếu muốn mặc đẹp và slay, chị em chẳng cần học hỏi đâu xa, cứ ngắm giao diện của Tóc Tiên là có cả kho ý tưởng!

Outfit gây bão gần đây nhất của Tóc Tiên phải kể đến combo áo da báo kết hợp cùng quần short ngắn đầy cá tính. Thiết kế áo nổi bật với chi tiết cut-out táo bạo, kết hợp với quần da mang đến tổng thể đậm chất Y2K, vừa gợi cảm, vừa sành điệu. Set đồ bắt mắt này rất hợp diện đi du lịch hay đi biển, chị em hoàn toàn có thể tham khảo để làm mới phong cách của mình.

Đi cà phê trà bánh, Tóc Tiên chọn diện chiếc váy ngắn nhẹ nhàng xinh xắn với phần tay phồng và thiết kế cổ V xẻ sâu, vừa gợi cảm vừa thanh lịch. Những thiết kế váy dáng ngắn như này rất xứng đáng có mặt trong tủ đồ mùa hè, chị em có thể cân nhắc bổ sung để phong cách thêm trẻ trung, tươi mới.

Mặc đẹp và slay đích thị là những mỹ từ để nói về phong cách của Tóc Tiên. Cô diện set đỏ rực rỡ mà không hề sến, nổi bật với áo cổ trụ phối ren tinh tế, kết hợp váy cạp trễ và giày cao gót cùng tông. Tổng thể vừa yêu kiều, vừa sành điệu, nổi bật giữa phố đông.

Họa tiết chấm bi hot hit mùa hè nhanh chóng được Tóc Tiên thêm vào tủ đồ. Cô chọn diện chiếc áo yếm chấm bi, khéo khoe lưng trần gợi cảm, kết hợp cùng chân váy lửng tạo nên diện mạo vừa thoải mái năng động, vừa giữ được nét điệu đà, sang trọng đầy cuốn hút.

Tóc Tiên gợi ý một set đồ đi chơi đơn giản mà cực kỳ thoải mái với áo hai dây phối cùng chân váy ngắn. Tổng thể nhẹ nhàng, xinh xắn nhưng vẫn tôn dáng, rất hợp cho những buổi dạo phố hay cà phê cùng bạn bè. Diện outfit này, chị em hãy ưu tiên mix cùng sneaker năng động hoặc giày búp bê nhẹ nhàng để hoàn thiện vẻ ngoài trẻ trung, thời thượng.