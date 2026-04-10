Ngoại lệ showbiz: Mỹ nữ "nấm lùn" nhưng body bốc lửa, mặc kín bưng vẫn siêu quyến rũ

Được mệnh danh là "DJ xinh nhất Việt Nam", Mie, tên thật Trương Tiểu My, sinh năm 1995, ghi dấu ấn nhờ visual ngọt ngào, gương mặt búp bê và phong cách gần gũi, dễ tạo thiện cảm. Không đi theo hình tượng gợi cảm quá đà, DJ Mie xây dựng cho mình hình ảnh "gái ngoan" hiếm có trong giới DJ, nhưng vẫn đủ sức hút nhờ vóc dáng và gu thời trang tinh tế.
Dù sở hữu chiều cao khiêm tốn, DJ Mie lại khiến nhiều người bất ngờ với body săn chắc, tỷ lệ cân đối và vòng eo nhỏ nổi bật. Chính lợi thế này giúp cô dễ dàng "cân" nhiều kiểu trang phục khác nhau, từ những set đồ năng động, trẻ trung đến các outfit ôm dáng nhẹ nhàng. Điều thú vị là, thay vì lựa chọn các thiết kế hở bạo, cô ưu tiên những outfit kín đáo vừa phải, tập trung tôn đường cong một cách tinh tế.
Cùng khám phá thời trang của Mie, các cô gái chắc chắn sẽ học lỏm được khối oufit xinh xắn!
Item được DJ Mie ưu ái trong tủ đồ là những chiếc váy babydoll dáng bồng xòe mang đậm tinh thần nữ tính, trẻ trung. Chất liệu tơ nhẹ, bay bổng góp phần tôn lên vẻ ngoài trong trẻo, khiến visual búp bê của nữ DJ càng thêm nổi bật.
Có thể nói, điểm đặc biệt trong style của DJ Mie không nằm ở việc chạy theo những xu hướng hở bạo mà ở cách cô khéo léo tiết chế để giữ được "chất" riêng. Sự pha trộn giữa nét dễ thương, trong trẻo và một chút quyến rũ vừa đủ khiến outfit của cô lúc nào cũng có sức hút riêng, là "sách mẫu" cho hội chị em tham khảo theo.