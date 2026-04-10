Cảnh báo gấp dành cho những gia đình đang dùng thớt gỗ

Một chiếc thớt gỗ là sự bổ sung tuyệt vời cho bất kỳ căn bếp nào. Chúng phù hợp với mọi phong cách trang trí và thường được xem là an toàn hơn khi cắt thực phẩm so với thớt nhựa hoặc kính.

Tuy nhiên, những ai đang sử dụng thớt gỗ tại nhà được cảnh báo nên tránh một sai lầm phổ biến có thể khiến vi khuẩn sinh sôi. Việc làm sạch đúng cách có thể tốn thêm một chút công sức, nhưng sẽ giúp thớt an toàn hơn và bền lâu hơn. Các chuyên gia tiêu dùng tại Which? (tổ chức bảo vệ người tiêu dùng hàng đầu tại Vương quốc Anh) đã chia sẻ hướng dẫn về cách chăm sóc các dụng cụ bằng gỗ, bao gồm cả thớt.

Họ cho biết: “Bạn có thể bị cám dỗ khi cho tất cả các dụng cụ gỗ vào máy rửa bát, và bạn có thể đã thấy những lời khuyên trên mạng nói rằng điều đó hoàn toàn ổn.”

“Một số mẹo trên mạng xã hội thậm chí còn gợi ý bạn có thể làm sạch sâu thìa gỗ bằng cách cho chúng vào nồi nước sôi.”

“Tuy nhiên, dù là thìa, thớt hay đũa, các chuyên gia của chúng tôi khuyến cáo mạnh mẽ rằng nên để tất cả đồ gỗ tránh xa máy rửa bát – và tránh xử lý chúng bằng nước sôi.”

Khi nói đến thớt gỗ, có một điều bạn tuyệt đối không nên làm là ngâm nó trong nước. Điều này nghe có vẻ hiệu quả, nhưng thực tế có thể gây hại nhiều hơn lợi.

Cách làm sạch thớt gỗ

Việc ngâm thớt trong nước có thể khiến gỗ bị nứt, từ đó tạo điều kiện cho vi khuẩn ẩn náu và sinh sôi – điều hoàn toàn không mong muốn trong nhà bếp. Thay vào đó, hãy nhẹ nhàng lau sạch bằng miếng bọt biển với nước ấm và xà phòng, sau đó rửa lại.

Dùng khăn sạch lau khô ngay lập tức, rồi dựng thớt đứng lên và để khô tự nhiên.

Hãy cố gắng làm điều này ngay sau khi cắt thực phẩm để tránh hình thành vết bẩn hoặc mùi. Tuy nhiên, nếu điều đó đã xảy ra, bạn có thể rắc một ít muối hoặc baking soda lên bề mặt thớt rồi chà bằng nửa quả chanh để loại bỏ.

Một yếu tố quan trọng khác trong việc bảo quản thớt mà nhiều người thường quên là thoa dầu. Điều này giúp ngăn ngừa nứt vỡ, và có thể áp dụng cho tất cả các dụng cụ nhà bếp bằng gỗ, bao gồm cả thìa.

Hãy sử dụng dầu khoáng an toàn thực phẩm nếu có thể, và tránh các loại dầu ăn như dầu ô liu vì chúng có thể khiến dụng cụ bị dính và khó chịu khi sử dụng.

Xoa một lượng dầu lên thớt, sau đó bạn có thể tăng cường bảo vệ bằng sáp ong an toàn thực phẩm. Điều này giúp gỗ luôn trong tình trạng tốt, đồng nghĩa với việc bạn sẽ không phải thay mới chúng quá thường xuyên.