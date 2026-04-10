Điểm mặt 3 con giáp cứ chăm mặc màu trắng trong tháng 3 Âm lịch là vận đỏ như son, tiền tình viên mãn

Trong phong thủy học, màu sắc không chỉ là yếu tố điểm tô cho vẻ ngoài thêm phần rạng rỡ mà còn là chiếc chìa khóa vạn năng giúp khai thông luồng khí, thu hút năng lượng tích cực và xua tan những điều xui rủi. Tháng 3 Âm lịch là thời điểm vạn vật đâm chồi nảy lộc, khí tiết giao mùa đan xen, cũng là lúc chúng ta cần một chút trợ lực từ vũ trụ để vận trình thêm phần suôn sẻ. Giữa muôn vàn sắc màu rực rỡ lóa mắt, màu trắng lại bất ngờ lên ngôi, trở thành "thần hộ mệnh" mang đến sự bình an, tài lộc và thanh lượng cho ba con giáp đặc biệt. Không ồn ào phô trương, sắc trắng mộc mạc mà thanh tao ấy lại ẩn chứa sức mạnh phong thủy to lớn, giúp hóa giải hung khí, rước cát tường vào nhà. Cùng xem bạn có nằm trong danh sách may mắn được sao tốt chiếu mệnh nhờ sắc trắng trong tháng này không nhé!

Tuổi Tý: Gột rửa muộn phiền, đón lộc thanh khiết

Bước sang tháng 3 Âm lịch, những người cầm tinh con chuột có thể sẽ cảm thấy guồng quay công việc đang tăng tốc đến chóng mặt, kéo theo đó là những lo âu, rối ren trong tâm trí. Theo thuyết ngũ hành, tuổi Tý mang mệnh Thủy, mà sắc trắng lại là đại diện cho hành Kim. Kim sinh Thủy, sự tương sinh tuyệt đẹp này biến màu trắng trở thành nguồn năng lượng nuôi dưỡng và bảo vệ tuyệt vời nhất cho người tuổi Tý trong tháng này.

Việc thường xuyên khoác lên mình những trang phục mang sắc trắng sẽ giống như một dòng suối mát lành, gột rửa đi những muộn phiền, thị phi hay những luồng khí tắc nghẽn xung quanh bạn. Màu trắng mang lại sự minh mẫn, giúp tuổi Tý nhìn nhận vấn đề một cách thấu đáo và sáng suốt hơn trước khi đưa ra bất kỳ quyết định tài chính nào. Một chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm diện đến nơi công sở hay một chiếc váy lụa trắng mềm mại dạo phố cuối tuần không chỉ giúp vẻ ngoài của bạn thêm phần thanh lịch, thanh thuần mà còn ngầm thu hút những cơ hội làm ăn mới mẻ, mở đường cho tiền bạc chảy vào túi một cách hanh thông, nhẹ nhàng nhất.

Tuổi Thân: Tiết chế nôn nóng, gọi mời quý nhân phù trợ

Người tuổi Thân vốn nổi tiếng với sự nhanh nhẹn, hoạt bát và luôn căng tràn năng lượng. Thế nhưng, trong tháng 3 Âm lịch, chính sự xông xáo thái quá đôi khi lại khiến bạn dễ rơi vào trạng thái vội vã, hấp tấp, dẫn đến những sai sót không đáng có trong công việc. Bản mệnh tuổi Thân vốn mang hành Kim, vì thế màu trắng chính là màu sắc tương hợp, mang tính chất củng cố nguyên khí và giúp cân bằng lại cảm xúc bên trong.

Sắc trắng giản dị, thuần khiết sẽ hoạt động như một "chiếc mỏ neo" tĩnh lặng, giúp những chú khỉ ghìm lại sự nôn nóng, giữ cho tâm trí luôn ở trạng thái cân bằng và điềm tĩnh nhất. Khi nội tâm an yên, phong thái của người tuổi Thân cũng trở nên đĩnh đạc và đáng tin cậy hơn trong mắt đối tác và đồng nghiệp. Hơn thế nữa, màu trắng trong phong thủy còn được xem là màu sắc gọi mời quý nhân. Những lúc bạn gặp bế tắc, năng lượng từ sắc trắng sẽ giúp bạn dễ dàng gặp được người chỉ đường dẫn lối, hóa giải rắc rối êm ru. Hãy thử nhấn nhá tủ đồ của mình bằng những chiếc áo phông trắng năng động hay áo khoác blazer trắng sành điệu, bạn sẽ thấy vận trình tháng này trôi qua êm ả và gặt hái được nhiều quả ngọt hơn hẳn.

Tuổi Dậu: Hào quang rực rỡ, tình tiền thăng hoa nở rộ

Với những người tuổi Dậu, tháng 3 Âm lịch hứa hẹn là một tháng rực rỡ nếu bạn biết cách mượn sức mạnh từ sắc trắng. Cùng mang bản mệnh Kim như tuổi Thân, nhưng ngọc quang của tuổi Dậu khi kết hợp với màu trắng lại tạo ra một hiệu ứng bùng nổ về mặt sức hút cá nhân. Sắc trắng không làm tuổi Dậu nhạt nhòa, mà ngược lại, nó tôn lên khí chất kiêu hãnh, sắc sảo và vầng hào quang tự tin vốn có của bản mệnh này.

Đây là tháng mà chuyện tình cảm và các mối quan hệ xã giao của người tuổi Dậu sẽ được hưởng lợi lớn nhất từ trang phục màu trắng. Sự trong trẻo của gam màu này giúp bạn toát ra vẻ đẹp dễ gần, thanh tao, khiến người đối diện dễ dàng nảy sinh thiện cảm ngay từ lần gặp đầu tiên. Những cơ hội hợp tác làm ăn béo bở hay những nhân duyên tốt đẹp cũng từ đó mà kéo đến ầm ầm. Bạn không cần phải phối đồ quá cầu kỳ, chỉ một chiếc đầm trắng tinh khôi dự tiệc hay kết hợp phụ kiện túi xách, giày trắng cũng đủ để kích hoạt cung đào hoa và tài lộc. Hãy cứ mộc mạc, tự nhiên tỏa sáng với gam màu của vạn vật khởi sinh này, tuổi Dậu sẽ thấy tháng 3 Âm lịch trọn vẹn và viên mãn đến nhường nào.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)