Phạm Băng Băng tuổi 45 vẫn “cân đẹp” áo bánh bèo: Xem clip thôi đã muốn sắm ngay một chiếc cho hè 2026

Chỉ với một khoảnh khắc ngắn trong clip, Phạm Băng Băng lại khiến cộng đồng yêu thời trang phải “chững lại vài giây”. Không phải vì outfit quá cầu kỳ, mà ngược lại – chính sự đơn giản, nhẹ nhàng lại tạo nên sức hút rất riêng.

Chiếc áo cô chọn là kiểu áo bèo nhún, chất liệu mềm, form rộng nhẹ, tạo cảm giác bay bổng. Đây vốn là item dễ bị “gắn mác” sến hoặc khó mặc, nhưng khi lên người Phạm Băng Băng, mọi thứ lại trở nên tinh tế và đầy khí chất. Cách cô để tóc dài tự nhiên, gần như không tạo kiểu cầu kỳ, kết hợp cùng túi da nâu basic khiến tổng thể vừa đời thường vừa sang.

Điều đáng nói là ở tuổi 45, nữ diễn viên không cố “trẻ hóa” bằng những thiết kế cắt xẻ hay màu sắc nổi bật. Ngược lại, cô chọn phong cách dịu dàng, tiết chế – nhưng chính sự tiết chế đó lại làm nổi bật thần thái. Chiếc áo bánh bèo vì thế không còn là món đồ “bánh bèo”, mà trở thành item mang đậm dấu ấn thanh lịch.

Thực tế, kiểu áo này đang quay trở lại mạnh mẽ trong mùa hè năm nay. Những thiết kế có chi tiết bèo nhún, cổ tròn hoặc cổ chữ V nhẹ, tay bồng… đều giúp tạo cảm giác mềm mại, nữ tính mà không cần quá nhiều phụ kiện. Khi mix cùng quần short, chân váy hoặc thậm chí quần jeans, outfit sẽ trở nên dễ ứng dụng hơn rất nhiều.

Từ clip của Phạm Băng Băng, có thể rút ra một điều: không phải cứ item “khó nhằn” là không thể mặc đẹp. Chỉ cần chọn đúng form dáng, chất liệu và giữ tổng thể tối giản, bạn hoàn toàn có thể biến một chiếc áo bánh bèo thành món đồ “must-have” cho mùa hè.

Và có lẽ, sau khi xem xong clip này, không ít người sẽ có chung suy nghĩ: hè này, nhất định phải sắm ngay một chiếc áo bèo nhẹ như vậy – vừa mát, vừa xinh, lại đủ tinh tế để mặc đi đâu cũng hợp.

