4 loại cây nên trồng trong vườn: Có 1 cũng tốt đủ đường

Làm vườn từ lâu đã được xem là một hoạt động có lợi cho tinh thần. Việc tiếp xúc với không khí trong lành, vận động nhẹ nhàng và cảm giác hài lòng khi nhìn cây cối lớn lên đều giúp ích cho sức khỏe não bộ. Quá trình làm vườn còn giúp giảm cortisol một cách tự nhiên, trong khi việc lựa chọn đúng loại cây để trồng có thể hỗ trợ tăng cường sức khỏe khi chúng được đưa vào chế độ ăn thường xuyên.

Dưới đây là 4 loại cây mà bạn có thể tham khảo để trồng trong vườn nhà. Điều đáng nói là đây đều là những loại khá dễ trồng, phù hợp cả với gia đình không có nhiều diện tích.

1. Cây hương thảo

Cây hương thảo

Hương thảo là thảo mộc đa năng có tác dụng giảm căng thẳng, tăng cường trí nhớ, hỗ trợ tiêu hóa và ngăn rụng tóc. Nhờ mùi hương dễ chịu, cây giúp đuổi muỗi, côn trùng, thanh lọc không khí. Cây thường được dùng làm gia vị món Âu và là thảo dược quý trong y học cổ truyền.

Cây còn chứa axit carnosic, một hợp chất giúp bảo vệ tế bào não trước những tác động thường ngày như căng thẳng và viêm. Thậm chí, chỉ riêng việc tiếp xúc với mùi hương của cây cũng đã được liên hệ với khả năng tập trung và ghi nhớ tốt hơn.

Về cách trồng, hương thảo ưa nắng đầy đủ và cần đất thoát nước nhanh. Cây không thích tình trạng úng nước, vì vậy chỉ nên tưới khi lớp đất mặt đã khô hẳn.

2. Cây xô thơm

Cây xô thơm

Một loại thảo mộc khác cũng được đánh giá cao là xô thơm. Xô thơm có tiếng từ lâu trong việc hỗ trợ trí nhớ và sự minh mẫn tinh thần, đồng thời được nhiều người tin dùng để giúp duy trì trạng thái tỉnh táo, ổn định trong ngày. Không chỉ vậy, đây còn là loại cây tạo cảm giác dễ chịu khi ở gần, nhất là khi chạm vào lá và cảm nhận mùi hương.

Xô thơm còn hỗ trợ giảm triệu chứng mãn kinh (bốc hỏa, đổ mồ hôi đêm), cân bằng đường huyết, giảm cholesterol xấu và kháng viêm. Ngoài ra, xô thơm còn được dùng để thanh lọc không khí, giảm căng thẳng.

Xô thơm cũng có nhu cầu trồng khá giống hương thảo: cần nhiều nắng và đất khô ráo. Nếu bị tưới quá nhiều, cây có thể vàng lá và nhanh suy yếu.

3. Cây việt quất

Cây việt quất

Việt quất chứa nhiều hợp chất có tác dụng bảo vệ tế bào não, từ đó góp phần hỗ trợ sự tập trung và độ linh hoạt của tư duy. Quả việt quất còn được coi là “siêu thực phẩm” giàu chất chống oxy hóa (đặc biệt là anthocyanin), giúp chống lão hóa, bảo vệ tim mạch, cải thiện trí nhớ, tốt cho mắt, hỗ trợ giảm cân, ổn định đường huyết, giảm đau cơ và ngăn ngừa nhiễm trùng đường tiết niệu.

Tuy nhiên, việt quất đòi hỏi điều kiện trồng cầu kỳ hơn đôi chút. Cây cần đất có tính axit để sinh trưởng tốt. Nếu đất không đủ chua, cần cải thiện bằng than bùn hoặc lưu huỳnh, nếu không, lá cây có thể nhạt màu và cây chậm phát triển.

Bộ rễ nông của việt quất cũng đồng nghĩa với việc cây khá nhạy cảm với khô hạn, nên không thể để đất khô kéo dài.

4. Cây nghệ

Cây nghệ

Hoạt chất curcumin trong nghệ được cho là có thể hỗ trợ làm sạch các mảng amyloid - những yếu tố có thể gây ảnh hưởng đến trí nhớ. Curcumin phát huy hiệu quả tốt hơn khi dùng cùng một ít hạt tiêu đen để cơ thể hấp thu tốt hơn.

Ngoài ra, với tác dụng kháng viêm, chống oxy hóa mạnh mẽ, curcumin trong nghệ được cho là còn giúp hỗ trợ điều trị đau dạ dày, viêm khớp, cải thiện chức năng gan, tăng cường tiêu hóa, ngăn ngừa ung thư, giảm cholesterol và làm đẹp da, mờ thâm sẹo...

Về đặc tính sinh trưởng, nghệ ưa nhiệt độ cao và độ ẩm lớn. Loại cây này thích hợp trồng trong chậu lớn để có thể di chuyển vào trong nhà khi thời tiết thay đổi. Đất trồng cần giàu dinh dưỡng và ẩm, nhưng không được để đọng nước vì có thể làm thối rễ.