Náo loạn ảnh Song Joong Ki thấp tịt lọt thỏm giữa Lee Min Ho - Park Seo Joon và dàn tài tử đẹp trai quyền lực nhất Hàn Quốc

Sáng 19/4, truyền thông xứ Trung cho hay, 1 hình ảnh quy tụ dàn tài tử đẹp trai - quyền lực nhất Kbiz gồm Song Joong Ki, Lee Min Ho, Park Seo Joon, Lee Dong Wook, Ji Chang Wook và Gong Yoo bỗng trở nên viral và được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội Weibo. Được biết, 1 tài khoản trên mạng đã nhờ AI tạo ra khoảnh khắc tinh hoa hội tụ nói trên xuất phát từ nguyện vọng của đông đảo khán giả muốn được chiêm ngưỡng 6 nam thần nổi tiếng hàng đầu làng giải trí Hàn Quốc tề tựu khoe sắc trong cùng khung hình quyền lực. Đáng nói, khung hình được thiết lập dựa vào thông số chiều cao thực tế của 6 diễn viên hạng S.

Trong khung hình gây sốt mới đây, Song Joong Ki, Lee Min Ho, Park Seo Joon, Lee Dong Wook, Ji Chang Wook và Gong Yoo bừng sáng lung linh, mỗi người 1 vẻ không ai có thể lấn át được ai. Đặc biệt, nhiều khán giả đã đổ dồn sự chú ý vào việc Song Joong Ki trở nên thấp tịt, lọt thỏm hoàn toàn giữa dàn nam thần đình đám.

Ban đầu, đông đảo khán giả tỏ ra vô cùng ngỡ ngàng trước chi tiết chiều cao của Song Joong Ki. Tuy nhiên, khi biết chủ nhân bức ảnh hoàn toàn dựa vào chiều cao thực tế của 6 tài tử quyền lực để tạo ra khung hình đọ sắc chung thì nhiều người cũng không lấy làm bất ngờ nữa. Bởi lẽ tài tử họ Song được cho là cao dưới 1m75, trong khi đó cả 5 sao nam Lee Min Ho, Park Seo Joon, Lee Dong Wook, Ji Chang Wook và Gong Yoo đều cao trên 1m82. Vậy nên, nếu thực sự Song Joong Ki xuất hiện bên 5 nam thần này thì có bị lép vế chiều cao cũng là điều hết sức dễ hiểu.

Khung hình Song Joong Ki, Lee Min Ho, Park Seo Joon, Lee Dong Wook, Ji Chang Wook và Gong Yoo đọ sắc cùng nhau vừa trở nên viral trên diện rộng. Dù chỉ là ảnh AI nhưng vẫn khiến công chúng phát sốt, chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Khung hình được tạo ra dựa trên chiều cao của 6 tài tử, đã cho khán giả hình dung 1 cách chân thực về khung cảnh gặp gỡ ngoài đời (nếu như thật sự diễn ra) của dàn nam thần này. Đáng chú ý, tài tử họ Song trông thấp bé, lọt thỏm hoàn toàn bên 5 người đồng nghiệp nổi tiếng. Ảnh: Weibo

Trước đó, chiều cao của Song Joong Ki cũng từng không ít lần trở thành chủ đề gây xôn xao bàn tán trên khắp các diễn đàn trực tuyến. Trong quá khứ, công chúng từng có 1 phen “loạn cào cào” khi xuất hiện hàng loạt bằng chứng cho thấy mỹ nam họ Song cao chưa tới 1m75.

Trong hồ sơ cá nhân, Song Joong Ki khai mình cao 1m78. Nhưng khi soi kỹ loạt ảnh nam diễn viên Cậu Út Nhà Tài Phiệt đứng kế bên đồng nghiệp, nhiều khán giả lại cho rằng 1m78 là con số đã được phóng đại lên rất nhiều.

Theo 1 bài đăng trên tistory, Song Joong Ki được cho là cao khoảng 1m73. Tuy nhiên, nếu săm soi vào loạt hình hậu trường - sự kiện của nam tài tử sinh năm 1985, không khó để nhận ra anh có thể còn thấp hơn cả con số 1m73. Thậm chí, nhiều hình ảnh cho thấy Song Joong Ki nhiều khả năng chỉ cao 1m71.

Song Joong Ki bị lép vế hơn hẳn về chiều cao khi đứng cạnh bạn diễn Jin Goo trong Hậu Duệ Mặt Trời. Trong hồ sơ cá nhân, Jin Goo khai mình cao 1m77. Qua đây có thể thấy, chiều cao thực sự của Song Joong Ki không thể là con số 1m78 mà chắc chắn phải dưới mốc 1m75. Ảnh: Naver

Trong chương trình Blue Night Radio hồi tháng 4/2014, Jonghyun (SHINee) vô tình tiết lộ chiều cao thật của anh là 1m71. Khi đứng cạnh Jonghyun, không khó để nhận ra Onew cao tương đương với người anh em cùng nhóm. Từ đó, suy ra Onew cũng cao khoảng 1m71. Ảnh: Naver

Trong sự kiện họp báo ra mắt Hậu Duệ Mặt Trời hồi năm 2016, Song Joong Ki đã đứng ngay cạnh Onew. Nam thần họ Song chỉ cao ngang bằng Onew. Qua đây có thể thấy Song Joong Ki nhiều khả năng chỉ cao khoảng 1m71. Cũng trong tấm hình nói trên, dù Jin Goo (1m77) không đứng cạnh Song Joong Ki, nhưng rõ ràng trông anh cao vượt trội so với nam thần họ Song. Chi tiết này càng cho thấy Song Joong Ki không thể cao tới 1m78 như trong profile mà chiều cao của anh rất có khả năng rơi vào khoảng 1m71. Ảnh: Naver

Yoo Ah In thú nhận mình cao 1m79. Về phía Park Yoochun (JYJ), anh khai mình cao 1m80 trong hồ sơ cá nhân. Với chiều cao 1m78 trong profile, đáng lẽ Song Joong Ki, Yoochun và Yoo Ah In phải sở hữu chiều cao tương đương nhau. Thế nhưng trên thực tế, mỹ nam họ Song lại thấp bé hơn hẳn 2 người đồng nghiệp trong tấm ảnh chụp chung. Từ đây suy ra Song Joong Ki chỉ cao hơn 1m70 1 chút là cùng. Ảnh: Nate

