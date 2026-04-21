Rầm rộ nam ca sĩ Việt tên T.Q hành hung vợ một bác sĩ nổi tiếng

Showbiz Việt mấy nay lắm drama hôn nhân, nào là cặp đôi bị soi thả tim, nhắn tin... nào là đôi này đôi kia chia tay. Nhưng lần này lại bùng nổ thêm ồn ào mới. Cái tên được réo gọi là một nam ca sĩ Việt tên T.Q, nghe qua thì tưởng ai xa lạ, chứ thật ra cũng là gương mặt quen trong giới. Nói sơ qua về T.Q, anh này đi lên từ một cuộc thi âm nhạc đình đám, đạt được nhiều giải thưởng trong lĩnh vực ca hát. Nam ca sĩ này có lượng khán giả riêng, đi hát phòng trà, show sự kiện đều đều, đi diễn đâu cũng có người nhận ra.

Ấy vậy mà tự nhiên hôm nay, trên mạng lại lan truyền một bài đăng “bóc phốt” khiến ai đọc xong cũng phải chững lại vài giây. Cụ thể, nam ca sĩ T.Q bị cho là có hành vi "tác động vật lý" với một người phụ nữ giữa quán nhậu. Mà đáng nói hơn, người này lại là vợ của một bác sĩ có tiếng, có quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ Việt.

Theo nội dung bài đăng từ chính chồng của người phụ nữ bị tác động vật lý, câu chuyện bắt đầu từ một vụ hiểu lầm liên quan đến việc “giành kèo” khi giao lưu giữa những người bạn trong nhóm. Lúc xảy ra sự việc, nam ca sĩ được cho là đã có sử dụng rượu bia, không còn tỉnh táo hoàn toàn. Từ lời qua tiếng lại, mọi thứ dần căng thẳng rồi đi quá giới hạn. Hậu quả là người phụ nữ kia bị thương ở vùng mắt và tay. Một vài hình ảnh lan truyền trên mạng khiến không ít người xem xong phải giật mình, không biết thực hư đến đâu nhưng rõ ràng là gây hoang mang không nhỏ. Bác sĩ thẩm mỹ - cũng là chồng của người được cho là bị "tác động vật lý" liên tục bày tỏ sẽ không để yên sau câu chuyện này.

Ảnh minh hoạ được tạo bởi AI

Điều khiến câu chuyện càng thêm "nóng" là đến hiện tại, phía nam ca sĩ T.Q vẫn chưa có bất kỳ phản hồi nào. Trang cá nhân vẫn cập nhật hình ảnh đi diễn, lịch trình làm việc như bình thường, không một dòng giải thích hay đính chính.

Mà nói đi cũng phải nói lại, câu chuyện giờ vẫn đang dừng ở mức lan truyền một phía. Người trong cuộc chưa chính thức lên tiếng thì mọi thứ vẫn chỉ là thông tin chưa kiểm chứng. Nhưng trong showbiz, cứ dính tới những chuyện kiểu “động tay chân” là y như rằng độ nhạy cảm tăng gấp mấy lần, lời khuyên cho tất cả chúng ta là hãy luôn biết "giữ cái đầu lạnh" và bình tĩnh nhất là những lúc đã có men say.

Hiện tại, cư dân mạng vẫn đang "chấm hóng" chờ chia sẻ chính thức từ cả hai phía để làm rõ câu chuyện gây hoang mang này.