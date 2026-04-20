Suri Cruise ở tuổi 20

Suri Cruise bước sang tuổi 20 ngày 18/4, công chúa Hollywood, ái nữ từng được Tom Cruise cưng chiều hết mực hiện là nữ sinh đại học. Ở tuổi 20, tài sản của cô được ước tính khoảng 500.000 USD. Hiện Suri theo học năm hai tại Carnegie Mellon University và hiếm khi xuất hiện trước truyền thông.
Từng lớn lên giữa ánh đèn paparazzi, Suri Cruise nay chọn cuộc sống giản dị. Cô sống tại ký túc xá như bao sinh viên khác, thường về New York thăm mẹ Katie Holmes vào dịp nghỉ. Nhiều người bất ngờ khi ái nữ nhà Cruise gần như không dùng hào quang gia đình để gây chú ý.
Công chúng tò mò về cuộc sống hiện tại của cô gái từng được gọi là “rich kid Hollywood”. Theo Hollywood Life, cô tích lũy được khối tài sản khoảng nửa triệu USD nhờ vào việc Tom Cruise vẫn chu cấp cho con gái sau tuổi trưởng thành. Theo thỏa thuận ly hôn, tài tử Top Gun chỉ có nghĩa vụ đến khi Suri tròn 18 tuổi. Hiện, ngôi sao người Anh vẫn hỗ trợ học phí đại học cho con gái gần 65.000 USD/năm.
Mỗi khi xuất hiện trên đường phố, Suri Cruise duy trì phong cách đơn giản.
Cô gái 20 tuổi đang theo đuổi các ngành sáng tạo, nghệ thuật tại Trường Carnegie Mellon. Từ hình ảnh sao nhí hàng hiệu, Suri hiện thường xuất hiện với áo thun, quần vải và giày sneaker giản dị, đôi lúc là dép tông.
Sau cuộc ly hôn đình đám của Tom Cruise và Katie Holmes năm 2012, Suri Cruise chủ yếu sống cùng mẹ tại New York. Giờ đây khi tròn 20 tuổi, cô bắt đầu cuộc sống tự lập. Sự trưởng thành lặng lẽ của Suri được nhiều người quan tâm.
Những năm gần đây, paparazzi thường bắt gặp Suri Cruise đi dạo phố, tập yoga hoặc mua sắm cùng mẹ ở New York.
Là con gái của hai ngôi sao lớn, Suri Cruise từng góp giọng trong các dự án phim của mẹ như Alone Together hay Rare Objects. Với sắc vóc hiện tại, cô được đánh giá có năng khiếu nghệ thuật và tương lai rộng mở. Nhiều khán giả chờ đợi ngày Suri bước vào ngành giải trí.
Một trong những chi tiết gây chú ý nhất khi Suri Cruise bước sang tuổi 20 là việc cô sử dụng tên Suri Noelle trong hoạt động ở trường. Theo Hollywood Life, Suri muốn tạo dấu ấn riêng thay vì sống dưới cái bóng quá lớn của gia đình nổi tiếng. Từ em bé xuất hiện trên bìa tạp chí cùng bố mẹ năm 2006 đến nữ sinh tuổi 20 sống kín tiếng, điều khán giả chú ý nhất ở "ái nữ của Tom Cruise" là cách cô chọn cuộc sống bình thường giữa xuất thân hào nhoáng bậc nhất Hollywood.