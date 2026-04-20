Bí mật chiều cao ảo diệu của "công chúa" IU bên "hoàng tử" Byeon Woo Seok

Chênh lệch chiều cao: Không phải dạng vừa đâu

Màn ảnh nhỏ năm 2026 đang chứng kiến một "cơn địa chấn" visual mang tên Perfect Crown. Thế nhưng bên cạnh nội dung lôi cuốn, điều khiến dân tình bàn tán xôn xao nhất lại chính là khoảng cách địa lý... từ đỉnh đầu của IU cho đến đỉnh đầu của Byeon Woo Seok.

Theo số đo chính thức, IU cao 162 cm, còn Byeon Woo Seok “cao kều” 190 cm. Chênh nhau đúng 28 cm – một khoảng cách đủ để Byeon Woo Seok có thể bế bổng IU lên dễ dàng mà không cần diễn viên đóng thế! Trên màn ảnh, khoảng cách ấy trở thành “vũ khí bí mật” tạo nên phản ứng hóa học bùng nổ.

Những cảnh IU ngước nhìn, Byeon Woo Seok cúi xuống, ánh mắt giao nhau, hay là lao vào lòng nhau - tất cả tạo nên cảm giác vừa lãng mạn "rung rinh" trái tim người hâm mộ. Khán giả dễ bị cuốn vào những khoảnh khắc như: một cái cúi đầu, một bước tiến gần, hay đơn giản là việc IU phải nhón chân một xíu, tất cả đều khiến câu chuyện tình thêm phần sinh động.

Chính sự tương phản này lại tạo ra hiệu ứng thị giác cực kỳ thú vị. IU mang năng lượng nhẹ nhàng, tinh nghịch, Byeon Woo Seok thì mạnh mẽ, ấm áp. Khi kết hợp, họ tạo nên một kiểu "phản ứng hóa học" đến từ cả diễn xuất lẫn chiều cao, tạo nên những khoảnh khắc đáng yêu, hài hước và đầy cảm xúc.

Sự thật "ngã ngửa" ở hậu trường

Thế nhưng, nhìn sang ảnh hậu trường thì… lạ lắm! Hai người bỗng dưng “bằng vao phải lứa” một cách đáng ngờ. IU giờ cao ngang tầm mắt Byeon Woo Seok, không còn cảnh “cô bé phải ngước nhìn hoàng tử” nữa. Khoảng cách gần 30cm bỗng chốc "bốc hơi" như chưa từng tồn tại.

Và đây là lúc “phép màu điện ảnh” lên tiếng. Chắc chắn không thể thiếu những thủ thuật quen thuộc của làng phim Hàn như: giày độn siêu cấp cho IU, bục gỗ bí mật cho nữ chính đứng, góc máy khéo léo, hoặc Byeon Woo Seok “tốt bụng” cúi xuống một chút. Hóa ra, sự chênh lệch 28 cm chỉ dành riêng để “phục vụ” fan trên màn ảnh, còn ngoài đời thì ekip đã “cân bằng” hết rồi!

Trong ảnh hậu trường, cặp đôi chẳng còn chênh lệch nhau nhiều nữa.

Dù hậu trường có “lừa” tí nào đi nữa, diễn xuất ăn ý của IU và Byeon Woo Seok vẫn là thứ thật sự khiến Perfect Crown trở thành hiện tượng. Phim theo chân Seong Hui Ju (IU) – nữ thừa kế chaebol ngang ngạnh – ký hợp đồng hôn nhân với Đại Quân Yi An (Byeon Woo Weok) trong bối cảnh Hàn Quốc hiện đại có hoàng gia lập hiến. Từ đối đầu thành tình yêu, từ chính trị cung đình đến những khoảnh khắc đời thường ngọt ngào, bộ phim liên tục được khen ngợi vì không khí lãng mạn nhẹ nhàng, hài hước.

Người khổng lồ và người tí hon của phim

IU có tên thật là Lee Ji Eun, sinh năm 1993. Cô ra mắt làng giải trí từ năm 15 tuổi và được mệnh danh là "em gái quốc dân". Khởi đầu là ca sĩ với hit Good Day IU sau này chinh phục cả diễn xuất qua Hotel Del Luna, My Mister, When Life Gives You Tangerines... IU là số ít những ngôi sao chạm đến đỉnh cao trong cả lĩnh vực âm nhạc và điện ảnh, với những bản hit đình đám, concert cháy vé và những bộ phim "quốc dân".

Fan yêu mến IU suốt 15 năm qua vì tính cách chân thật, tài năng và… chiều cao “dễ thương” khiến ai cũng muốn che chở. Về đời tư, hiện tại cô đang hẹn hò với tài tử Lee Jong Suk.

Byeon Woo Seok sinh năm 1991, cao 190 cm, xuất thân người mẫu nên sở hữu vóc dáng và visual miễn chê. Anh chuyển sang diễn xuất và bùng nổ toàn cầu nhờ Lovely Runner (2024). Trước Perfect Crown , Byeon Woo Seok từng đóng chung với IU trong Mây Họa Ánh Trăng một phân đoạn rất nhỏ từ 10 năm trước. Lần tái hợp này được fan mong chờ suốt 10 năm. Đời tư anh cũng khá riêng tư, tập trung sự nghiệp, hay được khen là “hoàng tử thực thụ” nhờ chiều cao và tính cách nhẹ nhàng, hài hước.

Khó ai có thể phủ nhận rằng IU và Byeon Woo Seok là một trong những cặp đôi có ngoại hình tương xứng và đẹp nhất màn ảnh năm nay. Hãy cùng chờ xem những màn "phát đường" tiếp theo của họ trong các tập sắp tới nhé!

