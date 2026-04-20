Lan Phương vừa hét vừa liếc như "lên đồng" giữa sự kiện

Đường đua phim Việt dịp lễ 30/4 - 1/5 đang nóng dần lên với sự xuất hiện của Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng. Bộ phim vừa bước vào giai đoạn quảng bá, mở màn bằng loạt cinetour giao lưu cùng khán giả tại Hà Nội. Bên cạnh những chia sẻ hậu trường quen thuộc, một khoảnh khắc ngay tại rạp đã khiến không ít người "đứng hình", đó là màn nhập vai đầy ám ảnh của Lan Phương.

Tại sự kiện, nữ diễn viên bất ngờ tái hiện lại một phân đoạn trong phim. Chỉ trong thời gian nắn, Lan Phương gần như "bật mood" diễn xuất với ánh mắt sắc lạnh, liên tục liếc ngang liếc dọc như đang truy tìm một điều gì đó vô hình.

Đỉnh điểm là khi Lan Phương bất ngờ hét lớn, âm thanh dứt khoát và đầy nội lực, khiến cả khán phòng giật mình. Biểu cảm gương mặt lúc này trở nên dữ dội, cơ mặt căng cứng, ánh nhìn hoang dại như "lên đồng". Nhiều khán giả có mặt tại rạp cho biết họ thực sự bị "sốc nhẹ" vì không nghĩ một màn giao lưu lại có thể trở nên căng thẳng và chân thực đến vậy.

Không chỉ những người trực tiếp chứng kiến, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc này sau khi lan truyền trên mạng xã hội cũng nhanh chóng gây chú ý. Dưới phần bình luận, nhiều người thừa nhận chỉ xem qua màn hình vẫn cảm nhận rõ sự rợn người mà nữ diễn viên mang lại. Có ý kiến cho rằng Lan Phương nhập vai quá sâu đến mức xem qua màn hình cũng giật mình theo.

Thực tế, đây không phải lần đầu Lan Phương gây ấn tượng với những vai diễn nặng tâm lý. Nữ diễn viên vốn được biết đến với khả năng hóa thân linh hoạt, đặc biệt ở những nhân vật có chiều sâu nội tâm hoặc mang màu sắc dị biệt. Tuy nhiên, việc thể hiện ngay tại sự kiện, không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về bối cảnh mà vẫn giữ được độ chân thực cao, càng khiến khán giả đánh giá cao năng lực diễn xuất của cô.

Lan Phương sinh năm 1983, tốt nghiệp Đại học Ngoại thương và Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Cô được khán giả biết đến từ vai Mai Lan trong phim Cô Gái Xấu Xí . Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục ghi dấu với nhiều vai diễn đa dạng trong các dự án như Cả Một Đời Ân Oán, Thương Ngày Nắng Về, Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình , Cô Dâu Đại Chiến 2 , Kẻ Ăn Hồn…

Về cuộc sống riêng, Lan Phương kết hôn với chồng ngoại quốc vào năm 2018. Nhưng sau 7 năm chung sống, nữ diễn viên thông báo ly hôn. Nữ diễn viên cho hay khi mang thai con đầu lòng, cô từng phát hiện chồng đi bar và nhắn tin tán tỉnh người phụ nữ khác. Không chỉ dừng lại ở đó, Lan Phương khẳng định mình đã bị bạo hành tinh thần và thao túng tâm lý trong một thời gian dài, từ việc bị kiểm soát toàn bộ thiết bị điện tử, mạng xã hội cho đến việc liên tục bị khiến cho cảm thấy bản thân kém cỏi vì không thể giap tiếp quá nhiều với bên ngoài.

Căng thẳng tiếp tục leo thang khi David quyết định chuyển công tác vào Đà Nẵng, thỉnh thoảng mới về Hà Nội để thăm gia đình. Trước tình thế "xa mặt cách lòng", Lan Phương chủ động đã đưa hai con vào Đà Nẵng để cả gia đình gần nhau hơn, nhưng tình hình không cải thiện. Cô nói chồng không dành thời gian hỗ trợ, khiến tình cảm vợ chồng ngày càng rạn nứt. Tuy nhiên, anh David Duffy phủ nhận lời tố của Lan Phương. Anh cho rằng vợ gặp vấn đề tâm lý sau sinh. Chồng Tây của Lan Phương khẳng định mình luôn hoàn thành trách nhiệm với gia đình nhưng vợ suy nghĩ tiêu cực, khiến hôn nhân căng thẳng. Với tình hình trong 2 tháng quá, David Duffy đồng ý ly hôn.

Trong phiên toàn diễn ra tại TAND TP. Hà Nội vào tháng 10/2025, Lan Phương cho biết chi phí nuôi dưỡng 2 con gái Lina Linh và Mia Mai mỗi năm lên đến 1,4 tỷ đồng. Trong đó, riêng học phí đã hơn 800 triệu đồng/năm, chưa kể các khoản đưa đón, bảo mẫu, giải trí, sinh hoạt. Nữ diễn viên cũng chứng minh tài chính có căn hộ đứng tên, bất động sản cho thuê, công ty vốn điều lệ 5 tỷ, thu nhập 7 tỷ/năm từ phim ảnh, quảng cáo kinh doanh cùng 1 tỷ đồng tiết kiệm. Trong khi đó, David Duffy - chồng cũ Lan Phương khai thu nhập khoảng 160 triệu/tháng nhưng hiện ở nhà thuê. Anh cho rằng mức thu nhập đủ để lo cho con, song Lan Phương khẳng định không đáp ứng được chi phí thực tế. Kết quả, HĐXX quyết định giao quyền nuôi con cho Lan Phương. David Duffy có nghĩa vụ chu cấp 40 triệu đồng/tháng cho đến khi các con trưởng thành hoặc hai bên có thoả thuận mới.

Ảnh: FBNV