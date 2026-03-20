Thông tin mới nhất về phiên tòa ly hôn của diễn viên Lan Phương và chồng cũ

Sau thời gian chung sống, diễn viên Lan Phương cho biết đã nộp đơn ly hôn với chồng ngoại quốc vào tháng 5/2025. Tại phiên tòa sơ thẩm vào cuối năm 2025, Lan Phương được giao quyền chăm sóc hai con. Theo phán quyết, David Duffy có trách nhiệm chu cấp 40 triệu đồng mỗi tháng để hỗ trợ việc nuôi con. Tuy nhiên, chồng cũ của Lan Phương đã kháng cáo.

Trên trang cá nhân, diễn viên mới đây tiết lộ phiên phúc thẩm dự kiến diễn ra ngày 19/3 đã bị hoãn, thay đổi vào phút chót. Chỉ ít giờ trước thời điểm xét xử, phía bị đơn đã có đơn đề nghị hoãn phiên tòa, khiến kế hoạch bị thay đổi. Nữ diễn viên Lan Phương cho biết từ sáng sớm cô đã dậy chuẩn bị để có mặt tại tòa theo lịch. Khoảng 7 giờ 15, cô có mặt tại địa điểm xét xử với mong muốn hoàn tất các thủ tục và nhận quyết định.

Tuy nhiên, việc phiên tòa bị hoãn khiến toàn bộ lịch trình trong ngày của cô bị đảo lộn. Cô chia sẻ: "Theo lịch 8 giờ sáng 19/3 phúc thẩm - ngày Phương mong mỏi suốt 6 tháng nay nhưng 5 giờ chiều hôm qua, Phương nghe tin bên kháng cáo đề nghị hoãn phúc thẩm".

Lan Phương thông báo phiên tòa phúc phẩm bị hoãn bất ngờ. Ảnh :FBNV

Tại phiên tòa sơ thẩm vào cuối năm 2025, Lan Phương được giao quyền chăm sóc hai con nhưng chồng cũ đã kháng cáo. Ảnh: FBNV

Không chỉ đối mặt với áp lực pháp lý, Lan Phương còn phải một mình xoay xở việc chăm sóc hai con nhỏ trong ngày quan trọng. Cô chia sẻ đã dự tính đưa con đi học ngay sau khi hoàn tất thủ tục, nhưng cuối cùng phải vừa chờ đợi vừa trông con suốt nhiều giờ liền vì không có người hỗ trợ. Dù vậy, nữ diễn viên vẫn giữ tinh thần mạnh mẽ.

Trong bài đăng, Lan Phương cho biết phải bước tiếp trên hành trình nhiều thử thách, đồng thời luôn cố gắng mang lại sự bình yên và nụ cười cho các con. Cô viết: "Trên chặng đường đầy gai góc này, đôi chân mẹ vẫn kiên cường bước đi, tay ôm chặt 2 con để các con không bị gai đâm phải, để 2 con lớn lên với tinh thần lành lặn (không phải như mẹ). Những gì Phương từng trải qua, không mấy ai có thể hiểu nổi.

Nhưng không sao, với tất cả tình yêu và sức mạnh, mẹ vẫn luôn bên các con, và làm tất cả những gì có thể để mang lại nụ cười trong sáng và bình yên nhất cho các con, Mia và Lina nhé!". Thông tin phiên tòa bị hoãn tiếp tục khiến nhiều khán giả bày tỏ sự đồng cảm với hoàn cảnh hiện tại của Lan Phương. Bên dưới bài đăng, đông đảo bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đã gửi lời động viên, mong cô sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Trong bài viết, Lan Phương khẳng định sẽ bảo vệ, mang tới cho 2 con sự an toàn. Ảnh: FBNV

Lan Phương kết hôn với David Duffy vào năm 2018 sau thời gian ngắn tìm hiểu. Trước đó, nữ diễn viên từng thừa nhận bị trầm cảm, cô đơn trong cuộc hôn nhân của chính mình. Cô cho hay: "Có ngày tôi khóc mấy lần. Tôi đã trải qua những ngày tháng khá vất vả. 3 tháng cuối thai kỳ, tôi rất nặng nề, mệt mỏi. 3 tháng sau khi sinh con, một mình chăm con, đau vết mổ, tôi khóc khá nhiều. Tôi phải cố không khóc trước mặt con, không muốn con bị ảnh hưởng bởi cảm xúc tiêu cực của mẹ. Tôi bị trầm cảm thực sự".